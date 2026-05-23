Іран поскаржився в ООН на "шантаж" та "надмірні вимоги" США під час переговорів, - ЗМІ
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, що США висувають "повторні надмірні вимоги" під час переговорів із Тегераном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.
Що заявили в Ірані
За словами Аракчі, Іран продовжує брати участь у дипломатичному процесі зі США, попри "повторні зради дипломатії та військову агресію проти Ірану".
Також глава МЗС Ірану звинуватив Вашингтон у суперечливих позиціях і надмірних вимогах.
Що відомо про переговори
Як зазначає видання, переговори між сторонами тривають після перемир’я від 8 квітня.
Попри серію контактів, зокрема особисті зустрічі в Ісламабаді, сторони досі не досягли остаточного врегулювання.
Також поки не відновлено повний доступ до Ормузької протоки, через яку проходять значні обсяги світових поставок нафти.
