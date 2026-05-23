УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8096 відвідувачів онлайн
Новини Переговори США та Ірану
703 11

Іран поскаржився в ООН на "шантаж" та "надмірні вимоги" США під час переговорів, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Ірану поскаржився на позицію США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, що США висувають "повторні надмірні вимоги" під час переговорів із Тегераном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що заявили в Ірані

За словами Аракчі, Іран продовжує брати участь у дипломатичному процесі зі США, попри "повторні зради дипломатії та військову агресію проти Ірану".

Також глава МЗС Ірану звинуватив Вашингтон у суперечливих позиціях і надмірних вимогах.

Читайте: Трамп серйозно розглядає нові удари по Ірану, - Axios

Що відомо про переговори

Як зазначає видання, переговори між сторонами тривають після перемир’я від 8 квітня.

Попри серію контактів, зокрема особисті зустрічі в Ісламабаді, сторони досі не досягли остаточного врегулювання.

Також поки не відновлено повний доступ до Ормузької протоки, через яку проходять значні обсяги світових поставок нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У переговорах з Іраном є прогрес, але попереду ще багато роботи, - Рубіо

скарга (142) Іран (3422) ООН (3489) США (26591)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Чуваки, які пачками розстрілювали і катували власних громадян, які просто ні за хєр собачий обстрілювали сусідні країни, ввели блокаду міжнародного проливу, чим насрали всьому світу, і ще мають нахабність на шось там жалітися? Та йому в хлібало треба було плюнути і подсрача дати.
показати весь коментар
23.05.2026 14:31 Відповісти
+3
росіяни які творять Геноцид Українського народу на окупованих та й на не окупованих територіях України в ООН мають незаконно право вето а також жаліються на українців і всих крім українців це влаштовує.
показати весь коментар
23.05.2026 14:38 Відповісти
+1
Поплакався в жилетку Гутеррешу - ми ні в чому не винні а Трамп не відстає
показати весь коментар
23.05.2026 14:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поплакався в жилетку Гутеррешу - ми ні в чому не винні а Трамп не відстає
показати весь коментар
23.05.2026 14:26 Відповісти
Чуваки, які пачками розстрілювали і катували власних громадян, які просто ні за хєр собачий обстрілювали сусідні країни, ввели блокаду міжнародного проливу, чим насрали всьому світу, і ще мають нахабність на шось там жалітися? Та йому в хлібало треба було плюнути і подсрача дати.
показати весь коментар
23.05.2026 14:31 Відповісти
росіяни які творять Геноцид Українського народу на окупованих та й на не окупованих територіях України в ООН мають незаконно право вето а також жаліються на українців і всих крім українців це влаштовує.
показати весь коментар
23.05.2026 14:38 Відповісти
TACO
показати весь коментар
23.05.2026 14:58 Відповісти
Тю,в трампутлєр сказав,що угода вже майже готова.Збрехав,чи що?
показати весь коментар
23.05.2026 15:10 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 15:32 Відповісти
Психологія дикуна, часів Середньовіччя : "Якщо я вкрав корову - це добре... Якщо корову вкрали у мене - це дуже погано..."
показати весь коментар
23.05.2026 15:35 Відповісти
Еще хуже когда корову украли украденую и торчишь еще
показати весь коментар
23.05.2026 15:54 Відповісти
"Нічого не зрозумів... Але дуже цікаво..."
показати весь коментар
23.05.2026 16:21 Відповісти
Ябеда!!!
показати весь коментар
23.05.2026 15:53 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 15:54 Відповісти
 
 