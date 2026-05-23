Трамп відсторонив Ізраїль від переговорів з Іраном після провалу прогнозів Нетаньягу, - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа усунула Ізраїль від переговорів з Іраном після того, як прогнози прем’єра Біньяміна Нетаньягу щодо війни не справдилися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Що стало причиною

За даними видання, перед початком ударів по Ірану Нетаньягу переконував Трампа, що спільна операція США та Ізраїлю може призвести до падіння іранського режиму.

Однак через кілька тижнів після початку війни ці прогнози не виправдалися.

У результаті, як стверджують джерела NYT в ізраїльському Міноборони, адміністрація Трампа практично виключила Ізраїль із переговорів щодо перемир’я між США та Іраном.

Що змінилося для Ізраїлю

Видання пише, що ізраїльська сторона тепер отримує інформацію про перебіг переговорів через дипломатичні контакти в регіоні та власну розвідку.

У матеріалі зазначається, що для Нетаньягу це може мати політичні наслідки, оскільки він позиціонував себе як одного з головних союзників Трампа.

Які цілі не вдалося досягти

За даними NYT, Ізраїль не зміг реалізувати основні цілі війни проти Ірану – повалення режиму, знищення ядерної програми та ліквідацію ракетної програми.

Ситуація змінилася після закриття Іраном Ормузької протоки, що спричинило зростання світових цін на нафту та змусило США погодитися на припинення вогню.

Чого побоюється Ізраїль

У матеріалі зазначається, що через усунення Ізраїлю від переговорів питання іранських балістичних ракет може залишитися поза майбутньою угодою.

Також в Ізраїлі побоюються можливого послаблення санкцій проти Тегерана.

