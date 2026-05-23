Трамп відсторонив Ізраїль від переговорів з Іраном після провалу прогнозів Нетаньягу, - NYT

Адміністрація США скоротила участь Ізраїлю у переговорах про перемир’я

Адміністрація президента США Дональда Трампа усунула Ізраїль від переговорів з Іраном після того, як прогнози прем’єра Біньяміна Нетаньягу щодо війни не справдилися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Що стало причиною

За даними видання, перед початком ударів по Ірану Нетаньягу переконував Трампа, що спільна операція США та Ізраїлю може призвести до падіння іранського режиму.

Однак через кілька тижнів після початку війни ці прогнози не виправдалися.

У результаті, як стверджують джерела NYT в ізраїльському Міноборони, адміністрація Трампа практично виключила Ізраїль із переговорів щодо перемир’я між США та Іраном.

Що змінилося для Ізраїлю

Видання пише, що ізраїльська сторона тепер отримує інформацію про перебіг переговорів через дипломатичні контакти в регіоні та власну розвідку.

У матеріалі зазначається, що для Нетаньягу це може мати політичні наслідки, оскільки він позиціонував себе як одного з головних союзників Трампа.

Які цілі не вдалося досягти

За даними NYT, Ізраїль не зміг реалізувати основні цілі війни проти Ірану – повалення режиму, знищення ядерної програми та ліквідацію ракетної програми.

Ситуація змінилася після закриття Іраном Ормузької протоки, що спричинило зростання світових цін на нафту та змусило США погодитися на припинення вогню.

Чого побоюється Ізраїль

У матеріалі зазначається, що через усунення Ізраїлю від переговорів питання іранських балістичних ракет може залишитися поза майбутньою угодою.

Також в Ізраїлі побоюються можливого послаблення санкцій проти Тегерана.

+14
Цю війну виграв тільки путєн. Нафта дорога і частково санкції зняли.
23.05.2026 17:18 Відповісти
23.05.2026 17:18 Відповісти
+4
Виявляється рудий чорт трампон не закінчує війни, а розв'язує їх. Без гарантій трампона про підтримку Ізраїль самотужки не наважився б робити ті речі стосовно Ірану те що він зробив.
23.05.2026 17:10 Відповісти
23.05.2026 17:10 Відповісти
+4
Так Тромб же ж заявляв що він переміг іран. Притому декілька разів. А потім ще й Вітьок з Зятьком провели з іраном 100500 успішних переговорів і теж перемогли аятол кілька разів.
23.05.2026 17:12 Відповісти
23.05.2026 17:12 Відповісти
так.
так.
23.05.2026 17:13 Відповісти
23.05.2026 17:13 Відповісти
Галон бензину подорожчав на 40% - значить населення багатіє? )))
23.05.2026 17:36 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:36 Відповісти
Ага, ага. Всі задоволені. )))
показати весь коментар
23.05.2026 17:50 Відповісти
Значить, чим дорожчий бензин, тим краще для економіки?
показати весь коментар
23.05.2026 17:53 Відповісти
І ізраїль?
показати весь коментар
23.05.2026 17:54 Відповісти
Ноу. Її виграв Ізраїль. Він відкинув супротивника на декілька років, а головним дураком зробив дурака. А далі буде видно
23.05.2026 18:01 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:01 Відповісти
Дозвольте з вами посперечатись. Кацапи виграли мінімально, ніяке зростання цін не покриє їх дефіцит бюджету. Трохи допоможе, але дуже трохи. США виграла тактично, тому що збільшили експорт нафти і газу та ще й за високою ціною. Але, якщо такі ціни протримаються довго, то, як це не парадоксально, в довгостроковій перспективі виграв Китай. При таких цінах багато хто пересяде на електроавтомобілі і більше до ДВС не повернеться. Буде активний перехід всіх на відновлювальну енергетику. А найбільшим виробником електромобілів і сонячних панелей є Китай. ЄС теж виграє, бо перейде на електромобілі і відновлювальну енергетику і таким чином менше закупатиме в США СПГ.
23.05.2026 18:09 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:09 Відповісти
ця вiйна ще не закiнчилась. ще нема вигравших чi програвших.
23.05.2026 18:46 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:46 Відповісти
расея і китай вже в плюсі
показати весь коментар
23.05.2026 18:53 Відповісти
І в чому ж "виграш" США? У тому, що їх армія зганьбилася у протистоянні з "країною третього світу"? Чи в тому, що спалила майже третину свого запасу зенітно-ракетного озброєння та КР, не отримавши перемоги? Чи в тому, що втратила довіру союзників, у всьому світі?
В ЧОМУ???!!!
23.05.2026 18:40 Відповісти
В ЧОМУ???!!!
показати весь коментар
23.05.2026 18:40 Відповісти
Армiя США участi у цiй вiйни ще не приймала. Але так, кацапи вголос волають "амери знов обiсрались" То ж i ви не утримуйте себе
23.05.2026 18:52 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:52 Відповісти
А ХТО приймав? Військово-морський флот? А хіба він не частина армії (в широкому розумінні)? Ну, напишемо "Збройні сили США"... Що від того, зміниться?
23.05.2026 18:58 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:58 Відповісти
Трамп знайшов винуватого в тому, що його чудовий "пізділ" накрився... ну самі знаєте - чим.
23.05.2026 17:22 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:22 Відповісти
Да щас відсторонив він тих в кого на нього ціла папка від епштейна роками сидить на столі у нетеньяхі. Хіба це скоріш за все Ізраїльске іпсо шо "ми тіпа не у дел" і відходемо від справи а самі як завжди
23.05.2026 17:15 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:15 Відповісти
Ой вей
показати весь коментар
23.05.2026 17:16 Відповісти
дорослий дід а в казки повірив
показати весь коментар
23.05.2026 17:17 Відповісти
Краще з розумним втратити ніж з дурнем знайти. Трамп: Загробимо Америку знову! Судак.
23.05.2026 17:17 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:17 Відповісти
На ютубі Роман Безсмертний розповідає про висновок 30 провідних психіатрів що Трамп не сповна розуму. Цікаве відео.
23.05.2026 17:28 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:28 Відповісти
посилання хоча б залишили
показати весь коментар
23.05.2026 17:38 Відповісти
Рекомендую взагалі підписатися на нього, цікаво й конкретно.
23.05.2026 17:52 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:52 Відповісти
канал знайти не проблема, але ж я просив посилання на конкретне вдео)
23.05.2026 18:00 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:00 Відповісти
Ось, знайшов.
https://www.youtube.com/watch?v=tjn3SfRhdio&t=18s ТРАМП НЕ В СОБІ. 30 психіатрів озвучили стан ментального здоровʼя Президента США. Параноя та хаос
показати весь коментар
23.05.2026 18:15 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
23.05.2026 18:41 Відповісти
Це, якби 30 провідних фізиків робили висновок про форму землі.
23.05.2026 17:46 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:46 Відповісти
Достатньо було одного Арістотеля.
показати весь коментар
23.05.2026 17:51 Відповісти
Трамп рискует быть простеленным. Все *********** США, которые пошли против Израиля, были убиты.
23.05.2026 17:29 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:29 Відповісти
знайшов крайнього
показати весь коментар
23.05.2026 17:33 Відповісти
Ви ще вірете євреям?
Ой, це антисиметизм.
показати весь коментар
23.05.2026 17:34 Відповісти
Два старих пирдуна, Бібі і Трампидло вирішують, хто прший з них ляже під бормолеїв.
23.05.2026 17:36 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:36 Відповісти
все? посрались?
ну правильно, тепер нехай весь світ вихаркує наслідки.
показати весь коментар
23.05.2026 17:37 Відповісти
Нарешті, *****, ти зрозумів, хто втравив тебе у блудняк! Не пройшло і 3-х місяців. Хоче Бєня війни - хай воює! Тобі воно *****???
23.05.2026 17:37 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:37 Відповісти
А що далі?А далі Іран таки створить ядерну бомбу.Зауважте,що ******* технологіі дозволяють при наявності відповідних складових зібрати таку бомбу в будь якій країні.Він і збере її,наприклад,в Ізраєлі.І підірве її,дочекавшись потрібного напрямку вітру.А потім почнеться шантаж,бо хто раз став на шлях шантажу з нього вже не зверне.Тобто натякне як що шось то і Нью-Йорк,і Пекін...столиць багато...І тоді карусель закрутиться по справжньому.А хто винуватий?США.Бо потрібно було бити "малюком" не по Хіросімі,а по Москві.І всіх попередити - атомна зброя тільки в нас.
23.05.2026 17:53 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:53 Відповісти
Не робіть з ірану суперпупердержаву. Там ще не ясно, хто більщі засранці - іран чи ізраїль із штатами. Ну, десь так паритет.
23.05.2026 18:17 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:17 Відповісти
Російський варіант - агент Краснов, ізраїльський варіант - агент...як буде єврейською Краснов?...
23.05.2026 17:54 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:54 Відповісти
Так, це зовсім не тому, що у Ізраїля в планах роз..ти усю нафтову та промислову інфраструктуру Ірану і переговори лише стоять на заваді. І що там комусь не вистачає нафти його не є..е. Бо цих усіх у свою чергу так само не є..ла ядерна программа Ірану.
23.05.2026 17:56 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 17:56 Відповісти
я не проти якщо трамп забомбить нетаньягу, а потім з пуйлом тримаючись за руки потравлять один одного на закаті
23.05.2026 18:04 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:04 Відповісти
Шось хвальона Масад просіла - то в 2023 профукали напад з Гази - тепер недооцінили Іран
23.05.2026 18:09 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:09 Відповісти
куйло Натаньяху-"переконай "трампона" втягнутися у конфлікт з Іраном.щоб відвернути увагу США від моєї бойні в Україні, а також зменшити війскову і фінансову допомогу Україні до мінімуму...Також від високої ціни на нафту і Тобі щось від мене перепаде...
23.05.2026 18:19 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:19 Відповісти
Осталось подождать чуть больше 24 часов.
Ночь с воскресенья на понедельник в Иране будет очень светлой.
показати весь коментар
23.05.2026 18:23 Відповісти
Не варто все ж плутати терміни. Прогнози ізраїльтян вже досить давно не мають права бути помилковими, як і цього разу вони такими не були . Інша справа, що для досягнення мети ці хлопці не надто розбірливі у засобах...і навіть Трамп вже нічого не зможе змінити...а "декільком" бравим рожевощоким солдатам доведеться і загинути біля теплих вод Ормузької протоки.
23.05.2026 18:32 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 18:32 Відповісти
Ізраїль може й досяг би, справлявся ж якось десятиліттями, але влізло руде ******* чмо, все пересрало не тільки ізраїлю, а й всім країнам, які користувались протокою. А тепер йому всі кругом винуваті, всі заважають, всі погані. Щоб ти **** здохло, чим швидше, тим краще.
23.05.2026 18:46 Відпов
показати весь коментар
23.05.2026 18:46 Відповісти
 
 