Трамп оцінив шанси на мирну угоду з Іраном як 50 на 50, - Axios

Трамп про угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що шанси на те, що йому вдасться укласти "хорошу угоду" з Іраном або ж "стерти їх з лиця землі", становлять "рівно 50 на 50".

Про це він заявив у суботу, 23 травня, виданню Axios, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп поговорить із лідерами Перської затоки 

За даними джерел, пізніше цього дня Трамп планує провести телефонну конференцію з лідерами країн Перської затоки, щоб обговорити ситуацію з Іраном.

Очікується, що серед учасників будуть лідери Єгипту, Пакистану та Туреччини.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та його помічники підтримують зв'язок з Білим домом щодо нової угоди.

Розбіжності щодо відновлення ударів 

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив Axios, що деякі лідери в регіоні закликали президента Трампа завдати удару по Ірану, щоб послабити режим і отримати угоду на кращих умовах.

Водночас інші лідери регіону та деякі головні радники президента США закликали його прийняти угоду, яка є на столі переговорів.

Трамп також повідомив виданню, що в суботу зустрінеться зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити останню відповідь Ірану. Очікується, що до розмови також приєднається віцепрезидент Джей Ді Венс.

Заяви іранської сторони

Речник МЗС Ірану заявив у суботу, що Іран і США перебувають на завершальному етапі обговорення меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни.

Однак президент США заявив, що погодиться лише на угоду, яка охоплюватиме такі питання, як збагачення урану та долю існуючих запасів Ірану.

Він ще й математик мощний.
23.05.2026 21:57 Відповісти
Ти руде чортило вже всіх задрав своїми нікчемними угодами. То про копалини яких ніхто ніколи не бачив в очі та в найближчі років 30 - 50 ніхто не побачить дрочив Україну. То безмежна любов до ***** у нього доріжки червоні крававому вбивці стелить на території США. Та багато чого робить для приниження самих США. Як його ще конгресмени терплять?
23.05.2026 21:59 Відповісти
нормальний оцінювач,
він місяць тому казав, що нема ірану - все в труху:
і флот, авіація, і ракетна програма, і ядерна...
а тут неочікувано 50 на 50?
23.05.2026 22:00 Відповісти
- Яка ймовірність зустріти динозавра на вулиці Львова?
- 50х50 : або зустрінеш, або - ні.
23.05.2026 22:00 Відповісти
Ви мене випередили.
23.05.2026 22:03 Відповісти
Прямо як в анекдоті: "Які шанси зустріти динозавра на вулиці? 50 на 50, або зустрінеш, або ні"
23.05.2026 22:02 Відповісти
Через 24 год Трамп вдарить по Ірану - це показник піцци - на Багамах весілля сина Трампа - він туди не їде - у Білому домі думу думає - буде удар
23.05.2026 22:05 Відповісти
може тупий геморой, а не думу думає?
23.05.2026 22:07 Відповісти
Ні - коли почали закупляти піцу в рази більше - значить будуть ночувати - значить рішаються коли вдарити
23.05.2026 22:12 Відповісти
це прікол від пана Чекалкіна - вірю.
от тільки звідки ми знаємо, що в піццеріях навколо Білого Дому бізнес пішов в гору?
він за неповні два рочки цярювання вже стільки надумав,
що вже не знаєш в якій сторонці церква, шо би перехреститися...
23.05.2026 22:19 Відповісти
Ні - там журналісти в засаді - муха не пролетить - зливають Ауслендеру а він наярує
23.05.2026 22:21 Відповісти
може ви і праві але я це вперше почюв від Чекалкіна...
а шо з Аусландером не так крім того, що він махровий трампіст?
23.05.2026 22:29 Відповісти
Таке - будем побачити - ше недовго
23.05.2026 22:31 Відповісти
well you right - we'll see...
23.05.2026 22:33 Відповісти
Фіфті фіфті, тобто ніфуя.
23.05.2026 22:05 Відповісти
Звичайно 50 на 50: або укладуть, або ні.
23.05.2026 22:20 Відповісти
трампон качає ціни на нафту і спекулює ))
23.05.2026 22:30 Відповісти
Не в стилі Трампа. Міг оголосити 200% Перемогу, і таку красиву, яку ще світ не бачив.
23.05.2026 22:35 Відповісти
отсос у сі підвищив математичні здібності
23.05.2026 22:40 Відповісти
Казковий довбо...об...
23.05.2026 23:03 Відповісти
Маючі власне бревно в оці у вигляді Зеленського та його чудову команду я би сильно не лаяв американського дебіла.
23.05.2026 23:09 Відповісти
Надвоє бабка ворожила: "Як не вмру, то буду жива!"
23.05.2026 23:15 Відповісти
Трамп одноосібно, без погодження з Сенатом і Конгресом, витратив на війну з Іраном на користь Ізраїлю 29 мільярдів доларів платників податків. І не досяг ні-чо-го для США крім ганьби.
23.05.2026 23:27 Відповісти
 
 