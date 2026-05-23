Трамп оцінив шанси на мирну угоду з Іраном як 50 на 50, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявив, що шанси на те, що йому вдасться укласти "хорошу угоду" з Іраном або ж "стерти їх з лиця землі", становлять "рівно 50 на 50".

Про це він заявив у суботу, 23 травня, виданню Axios, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп поговорить із лідерами Перської затоки

За даними джерел, пізніше цього дня Трамп планує провести телефонну конференцію з лідерами країн Перської затоки, щоб обговорити ситуацію з Іраном.

Очікується, що серед учасників будуть лідери Єгипту, Пакистану та Туреччини.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та його помічники підтримують зв'язок з Білим домом щодо нової угоди.

Читайте також: Трамп попередив Іран: "Або договір, або неприємні кроки"

Розбіжності щодо відновлення ударів

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив Axios, що деякі лідери в регіоні закликали президента Трампа завдати удару по Ірану, щоб послабити режим і отримати угоду на кращих умовах.

Водночас інші лідери регіону та деякі головні радники президента США закликали його прийняти угоду, яка є на столі переговорів.

Трамп також повідомив виданню, що в суботу зустрінеться зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити останню відповідь Ірану. Очікується, що до розмови також приєднається віцепрезидент Джей Ді Венс.

Заяви іранської сторони

Речник МЗС Ірану заявив у суботу, що Іран і США перебувають на завершальному етапі обговорення меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни.

Однак президент США заявив, що погодиться лише на угоду, яка охоплюватиме такі питання, як збагачення урану та долю існуючих запасів Ірану.

Читайте також: Трамп відсторонив Ізраїль від переговорів з Іраном після провалу прогнозів Нетаньягу, - NYT