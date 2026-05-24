Трамп заявил, что США не будут торопиться с соглашением с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут спешить с заключением соглашения с Ираном и сохранят ограничения в отношении иранских портов до достижения договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Переговоры без спешки

По словам Трампа, переговорный процесс продолжается в конструктивном формате, однако американская сторона не намерена ускорять подписание соглашения.

"Переговоры проходят в упорядоченном и конструктивном ключе, и я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили с заключением соглашения, поскольку время на нашей стороне", — отметил Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что обе стороны должны действовать осторожно, чтобы избежать ошибок, и отметил улучшение взаимодействия между странами.

Читайте: Проблема с Ираном будет решена "так или иначе", — Рубио

Позиция по ядерной программе

Президент США подчеркнул, что Иран не должен разрабатывать или получать ядерное оружие.

  • Ранее Трамп заявлял, что соглашение между США и Ираном в значительной степени уже согласовано. Он также допустил возможность открытия Ормузского пролива, что может повлиять на завершение длительного противостояния.

Читайте также: Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси еще на год

Топ комментарии
+6
Рудий заробітчанин ще не все бабло на біржах видоїв за допомогою проносних прогнозів.
24.05.2026 21:49 Ответить
+2
Правильно. Куди поспішати? Може ще трохи на біржі нафтові гойдалки покачати для своїх і пуйлових кишень?
24.05.2026 21:54 Ответить
+1
Трамп заявив, що США не поспішатимуть відкрити Ормузьку протоку?
24.05.2026 21:50 Ответить
Та там уже давно "чорти навкулачки б'ються"...
24.05.2026 22:04 Ответить
Проходили, проходят и будут проходить. Трамп будет вспоминать каждые 3 дня,
24.05.2026 21:48 Ответить
"Переговоры проходят строго по графику. По плану." В.В.Х.
24.05.2026 22:32 Ответить
Тегеран відмовляється обговорювати свою ядерну програму.
Додатковою перешкодою може стати позиція Ізраїлю.
24.05.2026 22:16 Ответить
Шо старе руде чортило обісрався? Як обісрався з завершенням війни козлостаном проти України за 24 години і як ***** обісрався, що візьме Київ за трі дня?
24.05.2026 22:05 Ответить
24.05.2026 22:05 Ответить
ні дня без якоїсь
дурні..
Трамп з німецької переводиться як
пришалепуватий
24.05.2026 22:05 Ответить
Побачите, прийде серпень і увале трамп по ірану, і піде морська піхота і побіжуть біженці млн так 15 в азербайджан і наступе ппц російському гарнізону, і почне путін домовлятися з трампом, і ***** Україна по москві, і наступе держ переворот в росії... Та буде мир та перемовини Крим, або Сочі.
24.05.2026 22:05 Ответить
Не зловживайте.
24.05.2026 22:11 Ответить
Ладно 10 млн. буде біженців.
24.05.2026 22:13 Ответить
що куйло.що "трампло" слуги антихриста на землі .
24.05.2026 22:12 Ответить
Ще пам'ятаю щось таке казали, типу щоб російський бюджет компенсував дефіцит, треба щоб в Ірані це все було як мінімум рік, щоб нафта лишалася дорогою, а воно ще тільки два тижні й скоро закінчиться. Ну ну.
24.05.2026 22:21 Ответить
а ціни на нафту туди сюди..туди сюди..

трампон спекулює на стрибках )
24.05.2026 22:37 Ответить
Руда потвора ....
24.05.2026 23:19 Ответить
 
 