Трамп заявил, что США не будут торопиться с соглашением с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут спешить с заключением соглашения с Ираном и сохранят ограничения в отношении иранских портов до достижения договоренностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
Переговоры без спешки
По словам Трампа, переговорный процесс продолжается в конструктивном формате, однако американская сторона не намерена ускорять подписание соглашения.
"Переговоры проходят в упорядоченном и конструктивном ключе, и я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили с заключением соглашения, поскольку время на нашей стороне", — отметил Дональд Трамп.
Он также подчеркнул, что обе стороны должны действовать осторожно, чтобы избежать ошибок, и отметил улучшение взаимодействия между странами.
Позиция по ядерной программе
Президент США подчеркнул, что Иран не должен разрабатывать или получать ядерное оружие.
- Ранее Трамп заявлял, что соглашение между США и Ираном в значительной степени уже согласовано. Он также допустил возможность открытия Ормузского пролива, что может повлиять на завершение длительного противостояния.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Додатковою перешкодою може стати позиція Ізраїлю.
дурні..
Трамп з німецької переводиться як
пришалепуватий
трампон спекулює на стрибках )