Трамп заявил, что США не будут торопиться с соглашением с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут спешить с заключением соглашения с Ираном и сохранят ограничения в отношении иранских портов до достижения договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Переговоры без спешки

По словам Трампа, переговорный процесс продолжается в конструктивном формате, однако американская сторона не намерена ускорять подписание соглашения.

"Переговоры проходят в упорядоченном и конструктивном ключе, и я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили с заключением соглашения, поскольку время на нашей стороне", — отметил Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что обе стороны должны действовать осторожно, чтобы избежать ошибок, и отметил улучшение взаимодействия между странами.

Позиция по ядерной программе

Президент США подчеркнул, что Иран не должен разрабатывать или получать ядерное оружие.

Ранее Трамп заявлял, что соглашение между США и Ираном в значительной степени уже согласовано. Он также допустил возможность открытия Ормузского пролива, что может повлиять на завершение длительного противостояния.

