Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси еще на год
Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в отношении Беларуси. Соответствующий документ был опубликован 22 мая в Федеральном реестре США.
Решение закреплено документом Федерального реестра США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси действует с 2006 года
Как отмечается, режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси впервые ввел президент Буш в 2006 году после сфальсифицированных выборов в марте того же года.
В 2021 году президент Байден продлил его действие - из-за массовых репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года, ликвидации оппозиции и гражданского общества, а также инцидента с принудительной посадкой гражданского самолета.
В США заявили о сохранении угроз национальной безопасности из-за действий белорусских властей
"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.
США продлили действие чрезвычайного положения до июня 2027 года.
Треба нехай все поверне взад, тобто в ж...пу!
Київ проігнорував минулорічний заклик Світлани Тихановської створити союз з білоруською опозицією. Причина, ймовірно, в тому, що український уряд незадоволений слабкістю і нездатністю білоруської опозиції вивести людей на вулиці, щоб дестабілізувати Лукашенка.
Видання посилається на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка, який заявив, що білоруська опозиція "не має ані організаційного, ані інтелектуального впливу на білоруське суспільство".
Ще однією причиною, чому Київ утримується від тісної співпраці з командою Тихановської, є небажання провокувати Олександра Лукашенка на пряму участь у війні проти України.
То що змниілося? Чому Тихановська не була потрібна нашій владі роками, а тут її запрошують? Ще й будуть створювати якийсь "штаб" . Нам стало потрібним провокувати Лукашенка?