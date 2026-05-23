Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси еще на год

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в отношении Беларуси. Соответствующий документ был опубликован 22 мая в Федеральном реестре США.

Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси действует с 2006 года

Как отмечается, режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси впервые ввел президент Буш в 2006 году после сфальсифицированных выборов в марте того же года.

В 2021 году президент Байден продлил его действие - из-за массовых репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года, ликвидации оппозиции и гражданского общества, а также инцидента с принудительной посадкой гражданского самолета.

В США заявили о сохранении угроз национальной безопасности из-за действий белорусских властей

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

США продлили действие чрезвычайного положения до июня 2027 года.

23.05.2026 11:26 Ответить
тобто вусата падла не попаде на раду мира рудого мудака в Америку?
23.05.2026 11:39 Ответить
Пригласят, приедет и санкции по барабану. Московитские депутаты яркий примет санкций при трампе.
23.05.2026 11:43 Ответить
Так а подарунок лукі від Трампа та персонально Меланії?
Треба нехай все поверне взад, тобто в ж...пу!
23.05.2026 11:40 Ответить
Я думаю, що це відповідь на нещодавні ядерні навчання з РФ, а не на узурпауію влади хз коли.
23.05.2026 11:45 Ответить
цікавить інше, а саме :

Київ проігнорував минулорічний заклик Світлани Тихановської створити союз з білоруською опозицією. Причина, ймовірно, в тому, що український уряд незадоволений слабкістю і нездатністю білоруської опозиції вивести людей на вулиці, щоб дестабілізувати Лукашенка.

Видання посилається на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка, який заявив, що білоруська опозиція "не має ані організаційного, ані інтелектуального впливу на білоруське суспільство".

Ще однією причиною, чому Київ утримується від тісної співпраці з командою Тихановської, є небажання провокувати Олександра Лукашенка на пряму участь у війні проти України.

То що змниілося? Чому Тихановська не була потрібна нашій владі роками, а тут її запрошують? Ще й будуть створювати якийсь "штаб" . Нам стало потрібним провокувати Лукашенка?
23.05.2026 12:01 Ответить
 
 