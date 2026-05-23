Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси еще на год

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в отношении Беларуси. Соответствующий документ был опубликован 22 мая в Федеральном реестре США.

Решение закреплено документом Федерального реестра США.

Режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси действует с 2006 года

Как отмечается, режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси впервые ввел президент Буш в 2006 году после сфальсифицированных выборов в марте того же года.

В 2021 году президент Байден продлил его действие - из-за массовых репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года, ликвидации оппозиции и гражданского общества, а также инцидента с принудительной посадкой гражданского самолета.

В США заявили о сохранении угроз национальной безопасности из-за действий белорусских властей

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

США продлили действие чрезвычайного положения до июня 2027 года.

