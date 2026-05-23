Трамп продовжив режим надзвичайного стану щодо Білорусі ще на рік

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити ще на рік дію режиму надзвичайного стану, запровадженого щодо Білорусі. Відповідний документ було оприлюднено 22 травня у Федеральному реєстрі США.

Рішення закріплено документом Федерального реєстру США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Режим надзвичайного стану щодо Білорусі діє з 2006 року

Як зазначається, режим надзвичайного стану щодо Білорусі вперше запровадив президент Буш у 2006 році після сфальсифікованих виборів у березні того ж року.

У 2021 році президент Байден розширив його дію - через масові репресії після президентських виборів 9 серпня 2020 року, ліквідацію опозиції та громадянського суспільства, а також інцидент із примусовою посадкою цивільного літака.

Читайте також: США підштовхують Україну до послаблення санкцій на імпорт добрив із Білорусі, – Bloomberg

У США заявили про збереження загроз нацбезпеці через дії білоруської влади

"Дії та політика окремих членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться у документі.

США продовжили дію надзвичайного стану до червня 2027 року.

Також читайте: Трамп планує зустрітися із Лукашенком на Раді миру