Трамп продовжив режим надзвичайного стану щодо Білорусі ще на рік
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити ще на рік дію режиму надзвичайного стану, запровадженого щодо Білорусі. Відповідний документ було оприлюднено 22 травня у Федеральному реєстрі США.
Рішення закріплено документом Федерального реєстру США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Режим надзвичайного стану щодо Білорусі діє з 2006 року
Як зазначається, режим надзвичайного стану щодо Білорусі вперше запровадив президент Буш у 2006 році після сфальсифікованих виборів у березні того ж року.
У 2021 році президент Байден розширив його дію - через масові репресії після президентських виборів 9 серпня 2020 року, ліквідацію опозиції та громадянського суспільства, а також інцидент із примусовою посадкою цивільного літака.
У США заявили про збереження загроз нацбезпеці через дії білоруської влади
"Дії та політика окремих членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться у документі.
США продовжили дію надзвичайного стану до червня 2027 року.
Київ проігнорував минулорічний заклик Світлани Тихановської створити союз з білоруською опозицією. Причина, ймовірно, в тому, що український уряд незадоволений слабкістю і нездатністю білоруської опозиції вивести людей на вулиці, щоб дестабілізувати Лукашенка.
Видання посилається на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка, який заявив, що білоруська опозиція "не має ані організаційного, ані інтелектуального впливу на білоруське суспільство".
Ще однією причиною, чому Київ утримується від тісної співпраці з командою Тихановської, є небажання провокувати Олександра Лукашенка на пряму участь у війні проти України.
То що змниілося? Чому Тихановська не була потрібна нашій владі роками, а тут її запрошують? Ще й будуть створювати якийсь "штаб" . Нам стало потрібним провокувати Лукашенка?