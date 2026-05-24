Трамп анонсировал договоренность по Ирану: "Соглашение в основном согласовано"

Президент США Дональд Трамп заявил о фактическом согласовании мирного соглашения по Ирану.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Соглашение почти согласовано 

По словам президента США, он провел телефонные переговоры с лидерами и представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна по поводу Ирана и "Меморандума о взаимопонимании по вопросам мира".

"Соглашение в основном согласовано, за исключением окончательного согласования между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и другими странами, перечисленными выше", — написал Трамп.

Отдельно американский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по его словам, "также прошел очень хорошо".

"Окончательные аспекты и детали соглашения в настоящее время обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Помимо многих других элементов соглашения, будет открыт Ормузский пролив", — добавил Трамп.

Что предшествовало?

Накануне Трамп заявлял, что шансы на то, что ему удастся заключить "хорошее соглашение" с Ираном или "стереть их с лица земли", составляют "ровно 50 на 50".

Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження

Чергова війна завершена... Залишилось лише, щоб на це погодився Іран.
24.05.2026 00:12 Ответить
Ідіот....
24.05.2026 00:20 Ответить
Сьогодні узгоджено, а вже завтра будуть бомбити Іран бо нічого не було узгоджено
24.05.2026 00:08 Ответить
Вже разів п'ятнадцять як узгоджена 😁
24.05.2026 05:48 Ответить
Та що ж це таке робиться! Щоб трахнуть Іран, Трамп і "мордобой" організував, і "вікна побив" Ірану, і "вечірку примирення" організував, і "поляну накрив".... Справа за "малим" - щоб Іран погодився на "трахання" ... Але, здається - на цьому "малому" все і зупиниться...
24.05.2026 04:28 Ответить
Чого він іще тільки не анонсував? Незгірш від зєльонкіна.
24.05.2026 00:14 Ответить
А шо з Мадуро цікаво?
24.05.2026 06:42 Ответить
знаю таких як мінімум 5:
доня, *****, вова (шо шашличню жрав), сі, пельмень..
аятолов рахувати не будем, там до матрйоніної матері їх...
24.05.2026 01:59 Ответить
1. Доня. Хватило ума соскочить с авантюры. Конечно с репутационными потерями. Не без того. Но избежать полного погрязания в войну.
2. *****. Не комментирую.
3. Вова. А шо Вова? Вова ведомый. Вынужден подстраиваться под обстоятельства. И всегда нпитруднейшим путем.
4. Си. Тому 3 жизни отмеряно. Лет через 300 Тайвань сам запросится к китайской сиське. А может и нет.
5. Пельмень. Того вообще в расчет не.брать. Прется по своему его не тронь и он мешать не будет
24.05.2026 09:09 Ответить
Трамп анонсував домовленість щодо Ірану: "Угода в основному узгоджена" з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії."
Іран про домовленість ще не знає?
24.05.2026 00:21 Ответить
А Ізраїль, як обстрілював Іран, так і далі буде обстрілювати ракетами, та бомбити, тому що для Нетаньягу війна з Іраном вигідна для збереження влади.
Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.
Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг. Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
24.05.2026 00:32 Ответить
Ця рижа кончіта на вже зациклена на слові ''угода''. Даже якщо його лайном нагодують і скажуть що це угода воно буде жерти і приплямкувати. Я впевнений на 200% що аятоли нінаміліметр не погодяться подвинутись в своїх вимогах. Тому або Тромб як завжди погано блефує і завтра почне бомбити іран, або кине Ізраїль і погодиться на всі умови аятол і назве це великою переможною угодою. А хто буде проти проти того введе 200%мит.
24.05.2026 00:28 Ответить
Рудий павіан перегородив протоку..
24.05.2026 00:31 Ответить
Угода узгоджена на 95% . Лишилось вирішити лише одне питання, якісь там кілька кілограмів. Кілька кіло урану відділяють сша та Іран від домовленості.
24.05.2026 00:32 Ответить
Та ні, там залишилися два маленькі питаннячка: що робити з ядеркою і що робити з протокою. А так усе узгоджене!

Сарказм, зрозуміло...
24.05.2026 08:44 Ответить
Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та іншими країнами, переліченими вище", - написав Трамп.

 Угода узгоджена тільки забули про це сказати ірану. Але головне що Тромб, Вітьок і Зятьок курнувши мексіканського білого порошку в гольфклубі угоду узгодили
24.05.2026 00:33 Ответить
Ви своїм жартом про куріння білого порошку можете в ОПі всіх повбивати.
24.05.2026 00:44 Ответить
Шо, опять ? Це ж було вже...(с)
24.05.2026 00:36 Ответить
цей під* філ перекачався з лівої булки ,то було не угоджено , потім на праву, то вже наче погоджено ...лікарі повинні бути десь поруч ...
24.05.2026 00:49 Ответить


24.05.2026 01:57 Ответить
США сьогодні - це Рим часів занепаду Імперії... "Запас міцності" вичерпується, а "верхи" цього зрозуміть не можуть і не хочуть... Продовжують "надувать щоки", не звертаючи уваги, що США, у світі, стають "посміховиськом"...
24.05.2026 04:35 Ответить
це ж ***** і лякає...
24.05.2026 02:06 Ответить
то можна їхати заправляти всі машини по 2.98
чи це чередні понти для оклахомських фермерів?
24.05.2026 02:11 Ответить
В чудовой та найкращей угоді прописано шо Трамбон, його зятьок та дружбан Вітьок, а разом з ними і сша, взяли за щеку у персів?
24.05.2026 06:06 Ответить
ну ви там цеє, не перегібайте міндичя....
24.05.2026 07:42 Ответить
угодник-анонсист
24.05.2026 07:08 Ответить
Якщо колись напишуть книжку, про президенство трампа, то вона буде називатись "ШИЗОФРЕНІЯ - як основа внутрішньої та завнішньої політики."...
24.05.2026 07:47 Ответить
Все узгодили, залишається тільки Ірану показати
24.05.2026 07:55 Ответить
Трамп чудово демонструє, як можна тягнути час і маніпулювати тупим плебсом (раніше думав, що тупий плебс існує лише у пострадянському просторі, бо плебс звик, що за нього государство думаєт, і не звик думати сам, але виявилось, що плебс тупий скрізь).

Не зміг примусити Україну капітулювати - тоді просто заспамив інфопростір різним лайном.
З Іраном те саме. Головне - періодично вкидати якусь маячню. Так і до виборів дотягне.
24.05.2026 08:17 Ответить
Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та іншими країнами, переліченими вище", - Трамп

Це як у анекдоті про сваху, яка намагалася женити простого сільського парубка на дочці Рокфеллера: зі сторони жениха всі ВЖЕ ХОЧУТ - залишилося тільки отримати згоду від родини Рокфеллерів.

Трамп - фанфарон,нарцис, хамелеон, хлестаков...
24.05.2026 08:27 Ответить
А що, хтось ще вірить трумпу? Вранці - він "всєх пабіділ", ввечері - "всех єщо разбамбіт", і так кожен день...
24.05.2026 08:41 Ответить
 
 