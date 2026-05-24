Трамп анонсировал договоренность по Ирану: "Соглашение в основном согласовано"

Президент США Дональд Трамп заявил о фактическом согласовании мирного соглашения по Ирану.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Соглашение почти согласовано

По словам президента США, он провел телефонные переговоры с лидерами и представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна по поводу Ирана и "Меморандума о взаимопонимании по вопросам мира".

"Соглашение в основном согласовано, за исключением окончательного согласования между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и другими странами, перечисленными выше", — написал Трамп.

Отдельно американский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по его словам, "также прошел очень хорошо".

"Окончательные аспекты и детали соглашения в настоящее время обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Помимо многих других элементов соглашения, будет открыт Ормузский пролив", — добавил Трамп.

Что предшествовало?

Накануне Трамп заявлял, что шансы на то, что ему удастся заключить "хорошее соглашение" с Ираном или "стереть их с лица земли", составляют "ровно 50 на 50".

