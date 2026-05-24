Трамп анонсировал договоренность по Ирану: "Соглашение в основном согласовано"
Президент США Дональд Трамп заявил о фактическом согласовании мирного соглашения по Ирану.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Соглашение почти согласовано
По словам президента США, он провел телефонные переговоры с лидерами и представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна по поводу Ирана и "Меморандума о взаимопонимании по вопросам мира".
"Соглашение в основном согласовано, за исключением окончательного согласования между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и другими странами, перечисленными выше", — написал Трамп.
Отдельно американский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по его словам, "также прошел очень хорошо".
"Окончательные аспекты и детали соглашения в настоящее время обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Помимо многих других элементов соглашения, будет открыт Ормузский пролив", — добавил Трамп.
Что предшествовало?
Накануне Трамп заявлял, что шансы на то, что ему удастся заключить "хорошее соглашение" с Ираном или "стереть их с лица земли", составляют "ровно 50 на 50".
Чергова війна завершена... Залишилось лише, щоб на це погодився Іран.
3. Вова. А шо Вова? Вова ведомый. Вынужден подстраиваться под обстоятельства. И всегда нпитруднейшим путем.
4. Си. Тому 3 жизни отмеряно. Лет через 300 Тайвань сам запросится к китайской сиське. А может и нет.
5. Пельмень. Того вообще в расчет не.брать. Прется по своему его не тронь и он мешать не будет
Іран про домовленість ще не знає?
Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.
Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг. Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
Не зміг примусити Україну капітулювати - тоді просто заспамив інфопростір різним лайном.
З Іраном те саме. Головне - періодично вкидати якусь маячню. Так і до виборів дотягне.
Це як у анекдоті про сваху, яка намагалася женити простого сільського парубка на дочці Рокфеллера: зі сторони жениха всі ВЖЕ ХОЧУТ - залишилося тільки отримати згоду від родини Рокфеллерів.
Трамп - фанфарон,нарцис, хамелеон, хлестаков...