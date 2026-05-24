Трамп анонсував домовленість з Іраном: "Угода в основному узгоджена"
Президент США Дональд Трамп заявив про фактичне узгодження мирної угоди щодо Ірану.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Угода майже узгоджена
За словами президента США, він провів телефонні переговори з лідерами та представниками Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну щодо Ірану та "Меморандуму про взаєморозуміння щодо миру".
"Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та іншими країнами, переліченими вище", - написав Трамп.
Окремо американський лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, яка, за його словами, "також пройшла дуже добре".
"Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку", - додав Трамп.
Що передувало?
Напередодні Трамп заявляв, що шанси на те, що йому вдасться укласти "хорошу угоду" з Іраном або ж "стерти їх з лиця землі", становлять "рівно 50 на 50".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чергова війна завершена... Залишилось лише, щоб на це погодився Іран.
Іран про домовленість ще не знає?
Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.
Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг. Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
Угода узгоджена тільки забули про це сказати ірану. Але головне що Тромб, Вітьок і Зятьок курнувши мексіканського білого порошку в гольфклубі угоду узгодили