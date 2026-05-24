Трамп анонсував домовленість з Іраном: "Угода в основному узгоджена"

Президент США Дональд Трамп заявив про фактичне узгодження мирної угоди щодо Ірану.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Угода майже узгоджена

За словами президента США, він провів телефонні переговори з лідерами та представниками Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну щодо Ірану та "Меморандуму про взаєморозуміння щодо миру".

"Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та іншими країнами, переліченими вище", - написав Трамп.

Окремо американський лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, яка, за його словами, "також пройшла дуже добре".

"Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку", - додав Трамп.

Читайте також: Трамп відсторонив Ізраїль від переговорів з Іраном після провалу прогнозів Нетаньягу, - NYT

Що передувало?

Напередодні Трамп заявляв, що шанси на те, що йому вдасться укласти "хорошу угоду" з Іраном або ж "стерти їх з лиця землі", становлять "рівно 50 на 50".

Читайте також: Трамп оцінив шанси на мирну угоду з Іраном як 50 на 50, - Axios