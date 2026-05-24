Трамп анонсував домовленість з Іраном: "Угода в основному узгоджена"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про фактичне узгодження мирної угоди щодо Ірану.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Угода майже узгоджена 

За словами президента США, він провів телефонні переговори з лідерами та представниками Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну щодо Ірану та "Меморандуму про взаєморозуміння щодо миру".

"Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та іншими країнами, переліченими вище", - написав Трамп.

Окремо американський лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, яка, за його словами, "також пройшла дуже добре".

"Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку", - додав Трамп.

Що передувало?

Напередодні Трамп заявляв, що шанси на те, що йому вдасться укласти "хорошу угоду" з Іраном або ж "стерти їх з лиця землі", становлять "рівно 50 на 50".

Угода в основному узгоджена, за винятком остаточного узгодження

Чергова війна завершена... Залишилось лише, щоб на це погодився Іран.
24.05.2026 00:12 Відповісти
Ідіот....
24.05.2026 00:20 Відповісти
Сьогодні узгоджено, а вже завтра будуть бомбити Іран бо нічого не було узгоджено
24.05.2026 00:08 Відповісти
Чого він іще тільки не анонсував? Незгірш від зєльонкіна.
24.05.2026 00:14 Відповісти
Ідіот....
24.05.2026 00:20 Відповісти
Трамп анонсував домовленість щодо Ірану: "Угода в основному узгоджена" з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії."
Іран про домовленість ще не знає?
24.05.2026 00:21 Відповісти
А Ізраїль, як обстрілював Іран, так і далі буде обстрілювати ракетами, та бомбити, тому що для Нетаньягу війна з Іраном вигідна для збереження влади.
Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.
Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг. Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
24.05.2026 00:32 Відповісти
Тобто він домовився з країнами, де розповсюджена "суннітська версія" ісламу. Тобто, з релігійними противниками шиїтського Ірану...
24.05.2026 00:32 Відповісти
Ця рижа кончіта на вже зациклена на слові ''угода''. Даже якщо його лайном нагодують і скажуть що це угода воно буде жерти і приплямкувати. Я впевнений на 200% що аятоли нінаміліметр не погодяться подвинутись в своїх вимогах. Тому або Тромб як завжди погано блефує і завтра почне бомбити іран, або кине Ізраїль і погодиться на всі умови аятол і назве це великою переможною угодою. А хто буде проти проти того введе 200%мит.
24.05.2026 00:28 Відповісти
Рудий павіан перегородив протоку..
24.05.2026 00:31 Відповісти
Угода узгоджена на 95% . Лишилось вирішити лише одне питання, якісь там кілька кілограмів. Кілька кіло урану відділяють сша та Іран від домовленості.
24.05.2026 00:32 Відповісти
 Угода узгоджена тільки забули про це сказати ірану. Але головне що Тромб, Вітьок і Зятьок курнувши мексіканського білого порошку в гольфклубі угоду узгодили
24.05.2026 00:33 Відповісти
Ви своїм жартом про куріння білого порошку можете в ОПі всіх повбивати.
24.05.2026 00:44 Відповісти
Шо, опять ? Це ж було вже...(с)
24.05.2026 00:36 Відповісти
цей під* філ перекачався з лівої булки ,то було не угоджено , потім на праву, то вже наче погоджено ...лікарі повинні бути десь поруч ...
24.05.2026 00:49 Відповісти
 
 