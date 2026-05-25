США сподіваються на угоду з Іраном, але готові до інших дій, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок заявив, що Сполучені Штати прагнуть досягти вигідної домовленості з Іраном, але якщо переговори не дадуть результату, питання вирішуватиметься іншим шляхом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Перевага дипломатії
"США нададуть дипломатії всі можливості для успіху, перш ніж розглядати альтернативні варіанти", - сказав Рубіо журналістам у Нью-Делі.
За його словами, США розраховують або на досягнення "хорошої угоди", або на необхідність діяти іншим шляхом.
"На столі лежить досить солідна пропозиція щодо їхньої здатності відкрити протоку, розпочати дуже реальні, значущі, обмежені в часі переговори з ядерного питання, і, сподіваємося, нам вдасться це здійснити", - наголосив Рубіо.
Що передувало?
- Раніше Рубіо вже заявляв, що проблема з Іраном буде вирішена "так чи інакше".
- Трамп заявив, що США не поспішатимуть з угодою з Іраном.
- Також Трамп оцінив шанси на мирну угоду з Іраном як 50 на 50.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
китайськеамериканське попередження 🤔
Щось у них затягнувся серіал. Навіть "Санта-Барбара" переплюнув.)