Новини
США сподіваються на угоду з Іраном, але готові до інших дій, - Рубіо

Рубіо окреслив сценарії щодо Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок заявив, що Сполучені Штати прагнуть досягти вигідної домовленості з Іраном, але якщо переговори не дадуть результату, питання вирішуватиметься іншим шляхом.

Перевага дипломатії

"США нададуть дипломатії всі можливості для успіху, перш ніж розглядати альтернативні варіанти", - сказав Рубіо журналістам у Нью-Делі.

За його словами, США розраховують або на досягнення "хорошої угоди", або на необхідність діяти іншим шляхом.

"На столі лежить досить солідна пропозиція щодо їхньої здатності відкрити протоку, розпочати дуже реальні, значущі, обмежені в часі переговори з ядерного питання, і, сподіваємося, нам вдасться це здійснити", - наголосив Рубіо.

Що передувало?

  • Раніше Рубіо вже заявляв, що проблема з Іраном буде вирішена "так чи інакше".
  • Трамп заявив, що США не поспішатимуть з угодою з Іраном.
  • Також Трамп оцінив шанси на мирну угоду з Іраном як 50 на 50.

Хоч би щось перднуло про терор Києва кацапами на вихідних. Падло. Гнида. Шобла трампонівських покидьків.
показати весь коментар
25.05.2026 09:36 Відповісти
Закінчувався третій місяць операції «Два-три тижні»...
показати весь коментар
25.05.2026 09:37 Відповісти
723-тє останнє китайське американське попередження 🤔
показати весь коментар
25.05.2026 09:40 Відповісти
Клоуни...🤮
показати весь коментар
25.05.2026 09:42 Відповісти
Какая угода,путинские друзья,аятоллы, вас нае....ют и тянут время,дайте слово минитменам.
показати весь коментар
25.05.2026 09:53 Відповісти
Трамп зробив США маленькою-,-тільки і можуть що в пусту погрожувати -як показали справи нічого вони не можуть тільки перед сі на коліна падать навчив їх трамп
показати весь коментар
25.05.2026 09:55 Відповісти
Ще недостатньо довгий іранський середній палець ? Поки земляни боялись інопланетян США захопили ідіоти.
показати весь коментар
25.05.2026 09:58 Відповісти
Трамп так захлинувся своїми перемогами, що і до тями ще не може прийти?
Щось у них затягнувся серіал. Навіть "Санта-Барбара" переплюнув.)
показати весь коментар
25.05.2026 09:58 Відповісти
Не хоче хоче Іран перейменувати протоку у Duct of a redheaded jerk, баяться позору на весь світ !
показати весь коментар
25.05.2026 10:04 Відповісти
Коли побита собака виправляє порвану краватку і каже ми все ще може домовитись.
показати весь коментар
25.05.2026 10:06 Відповісти
Тільки би на Україну не звертати увагу, яку облапошили на яо
показати весь коментар
25.05.2026 10:19 Відповісти
Від слова "угода" вже починає нудить. Цікаво, чи буде цьому Рубіо колись соромно, коли весь світ дізнаєтся, що "майстром чудових угод" був хворий на голову екземпляр?... Яка ганьба, і як швидко цей Рубіо перевзувся і перетворився з нібито адекватного політика на звичайного сраколиза нарциса-хвалька. А слово "угода" вже стало синонімом слова "знову обісрався"...
показати весь коментар
25.05.2026 10:20 Відповісти
але якщо переговори не дадуть результату, питання вирішуватиметься іншим шляхом. ІНШИМИ ШЛЯХАМИ США ВЖЕ НЕ ОДНОРАЗОВО ХОДИЛИ.І З КОЖНОГО ЇХНЬОГО ШЛЯХУ ЇХ ПОСИЛАЛИ НАКУЙ
показати весь коментар
25.05.2026 10:36 Відповісти
 
 