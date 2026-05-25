США надеются на соглашение с Ираном, но готовы к другим действиям, - Рубио

Рубио очертил сценарии в отношении Ирана

Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник заявил, что Соединенные Штаты стремятся достичь выгодного соглашения с Ираном, но если переговоры не принесут результата, вопрос будет решаться иным путем.

Преимущество дипломатии

"США предоставят дипломатии все возможности для успеха, прежде чем рассматривать альтернативные варианты", - сказал Рубио журналистам в Нью-Дели.

По его словам, США рассчитывают либо на достижение "хорошего соглашения", либо на необходимость действовать иным путем.

"На столе лежит довольно солидное предложение относительно их способности открыть пролив, начать очень реальные, значимые, ограниченные по времени переговоры по ядерному вопросу, и, надеемся, нам удастся это осуществить", - подчеркнул Рубио.

Что предшествовало?

  • Ранее Рубио уже заявлял, что проблема с Ираном будет решена "так или иначе".
  • Трамп заявил, что США не будут спешить с соглашением с Ираном.
  • Также Трамп оценил шансы на мирное соглашение с Ираном как 50 на 50.

Топ комментарии
+5
Хоч би щось перднуло про терор Києва кацапами на вихідних. Падло. Гнида. Шобла трампонівських покидьків.
25.05.2026 09:36 Ответить
+2
Закінчувався третій місяць операції «Два-три тижні»...
25.05.2026 09:37 Ответить
+1
723-тє останнє китайське американське попередження 🤔
25.05.2026 09:40 Ответить
Клоуни...🤮
25.05.2026 09:42 Ответить
Какая угода,путинские друзья,аятоллы, вас нае....ют и тянут время,дайте слово минитменам.
25.05.2026 09:53 Ответить
Трамп зробив США маленькою-,-тільки і можуть що в пусту погрожувати -як показали справи нічого вони не можуть тільки перед сі на коліна падать навчив їх трамп
25.05.2026 09:55 Ответить
Ще недостатньо довгий іранський середній палець ? Поки земляни боялись інопланетян США захопили ідіоти.
25.05.2026 09:58 Ответить
Трамп так захлинувся своїми перемогами, що і до тями ще не може прийти?
Щось у них затягнувся серіал. Навіть "Санта-Барбара" переплюнув.)
25.05.2026 09:58 Ответить
Не хоче хоче Іран перейменувати протоку у Duct of a redheaded jerk, баяться позору на весь світ !
25.05.2026 10:04 Ответить
Коли побита собака виправляє порвану краватку і каже ми все ще може домовитись.
25.05.2026 10:06 Ответить
Тільки би на Україну не звертати увагу, яку облапошили на яо
25.05.2026 10:19 Ответить
Від слова "угода" вже починає нудить. Цікаво, чи буде цьому Рубіо колись соромно, коли весь світ дізнаєтся, що "майстром чудових угод" був хворий на голову екземпляр?... Яка ганьба, і як швидко цей Рубіо перевзувся і перетворився з нібито адекватного політика на звичайного сраколиза нарциса-хвалька. А слово "угода" вже стало синонімом слова "знову обісрався"...
25.05.2026 10:20 Ответить
 
 