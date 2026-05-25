США надеются на соглашение с Ираном, но готовы к другим действиям, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник заявил, что Соединенные Штаты стремятся достичь выгодного соглашения с Ираном, но если переговоры не принесут результата, вопрос будет решаться иным путем.

Преимущество дипломатии

"США предоставят дипломатии все возможности для успеха, прежде чем рассматривать альтернативные варианты", - сказал Рубио журналистам в Нью-Дели.

По его словам, США рассчитывают либо на достижение "хорошего соглашения", либо на необходимость действовать иным путем.

"На столе лежит довольно солидное предложение относительно их способности открыть пролив, начать очень реальные, значимые, ограниченные по времени переговоры по ядерному вопросу, и, надеемся, нам удастся это осуществить", - подчеркнул Рубио.

Что предшествовало?

Ранее Рубио уже заявлял, что проблема с Ираном будет решена "так или иначе".

Трамп заявил, что США не будут спешить с соглашением с Ираном.

Также Трамп оценил шансы на мирное соглашение с Ираном как 50 на 50.

