Соглашение с Ираном будет либо "прекрасным и значимым", либо "его не будет вообще", - Трамп
Президент США Дональд Трамп в понедельник в очередной раз заявил, что его видение соглашения с Ираном кардинально отличается от ядерной сделки, заключенной в свое время бывшим президентом Бараком Обамой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.
Что говорит Трамп?
"Соглашение с Ираном будет либо великолепным и значимым, либо его не будет вообще. Оно будет полной противоположностью катастрофическому соглашению JCPOA, заключенному провальной администрацией Обамы, которое было прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю таких соглашений!" — отметил Трамп.
Как известно, Трамп имел в виду соглашение 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, которое предусматривало ограничение Ираном процесса обогащения урана в обмен на ослабление международных санкций.
Трамп также заявил, что его критики "ничего не знают" о потенциальном соглашении, над которым он работает, добавив, что "переговоры еще даже не начались". Впрочем, в субботу он отмечал, что "соглашение в основном уже согласовано".
What preceded?
Коли в 1967 році після початку війни між Єгиптом і Ізраїлем був перекритий Суецький канал, конфлікт дійсно скоро закінчився, отримавши назву «Шестиденна війна» - проте канал відкрився лише через вісім років.
