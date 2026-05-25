Соглашение с Ираном будет либо "прекрасным и значимым", либо "его не будет вообще", - Трамп

Трамп заявил о приостановке ядерной программы Ирана без размораживания активов

Президент США Дональд Трамп в понедельник в очередной раз заявил, что его видение соглашения с Ираном кардинально отличается от ядерной сделки, заключенной в свое время бывшим президентом Бараком Обамой.

Что говорит Трамп?

"Соглашение с Ираном будет либо великолепным и значимым, либо его не будет вообще. Оно будет полной противоположностью катастрофическому соглашению JCPOA, заключенному провальной администрацией Обамы, которое было прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю таких соглашений!" — отметил Трамп.

Как известно, Трамп имел в виду соглашение 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, которое предусматривало ограничение Ираном процесса обогащения урана в обмен на ослабление международных санкций.

Трамп также заявил, что его критики "ничего не знают" о потенциальном соглашении, над которым он работает, добавив, что "переговоры еще даже не начались". Впрочем, в субботу он отмечал, что "соглашение в основном уже согласовано".

Что предшествовало?

  • Ранее Рубио уже заявлял, что проблема с Ираном будет решена "так или иначе".
  • Трамп заявил, что США не будут торопиться с соглашением с Ираном.
  • Также Трамп оценил шансы на мирное соглашение с Ираном как 50 на 50.

Ось чому руда потвора не любить нашого віслюка - "два дибіла ето сіла"
25.05.2026 16:05 Ответить
Отаке варто переносити або в розділ "Гумор", або "Медицина".
25.05.2026 16:12 Ответить
Якщо потрібна додаткова мотивація для продовження переговорів, Трампy слід пригадати уроки Суецького каналу 1967-1975 років - це наочний приклад того, як довго може тривати блокада.
Коли в 1967 році після початку війни між Єгиптом і Ізраїлем був перекритий Суецький канал, конфлікт дійсно скоро закінчився, отримавши назву «Шестиденна війна» - проте канал відкрився лише через вісім років.
25.05.2026 16:15 Ответить
Рудий працює над книгою: Трамп у Країні чудес.
25.05.2026 16:16 Ответить
Це як на питання: які шанси зустріти динозавра на вулиці?
50/50, можу зустріти, а можу і ні.

Гігант думки!!
25.05.2026 16:16 Ответить
О проснулося руде чмо! Доброго ранку планета Земля! 😁
25.05.2026 16:18 Ответить
От вже і другий є-банько прокинувся.🤦‍♂️
25.05.2026 16:21 Ответить
25.05.2026 16:22 Ответить
дожилась америка , президенты с геронтологичного отделения,один за другим
25.05.2026 16:24 Ответить
 
 