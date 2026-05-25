Соглашение с Ираном будет либо "прекрасным и значимым", либо "его не будет вообще", - Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник в очередной раз заявил, что его видение соглашения с Ираном кардинально отличается от ядерной сделки, заключенной в свое время бывшим президентом Бараком Обамой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит Трамп?

"Соглашение с Ираном будет либо великолепным и значимым, либо его не будет вообще. Оно будет полной противоположностью катастрофическому соглашению JCPOA, заключенному провальной администрацией Обамы, которое было прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю таких соглашений!" — отметил Трамп.

Как известно, Трамп имел в виду соглашение 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, которое предусматривало ограничение Ираном процесса обогащения урана в обмен на ослабление международных санкций.

Трамп также заявил, что его критики "ничего не знают" о потенциальном соглашении, над которым он работает, добавив, что "переговоры еще даже не начались". Впрочем, в субботу он отмечал, что "соглашение в основном уже согласовано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надеются на соглашение с Ираном, но готовы к другим действиям, — Рубио

Что предшествовало?

Ранее Рубио уже заявлял, что проблема с Ираном будет решена "так или иначе".

Трамп заявил, что США не будут торопиться с соглашением с Ираном.

Также Трамп оценил шансы на мирное соглашение с Ираном как 50 на 50.

Читайте также: Иран угрожает расширить войну за пределы Ближнего Востока в случае ударов США