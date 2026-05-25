News US strikes on Iran
Deal with Iran will either be "great and significant" or "there won’t be one at all", - Trump

Trump announced that Iran’s nuclear programme would be halted without the release of frozen assets

Президент США Дональд Трамп у понеділок вкотре заявив, що його бачення угоди з Іраном кардинально відрізняється від ядерної домовленості, яку свого часу уклав експрезидент Барак Обама.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC news.

Що каже Трамп?

"Угода з Іраном буде або чудовою та значущою, або її не буде взагалі. Вона буде повною протилежністю до катастрофічної угоди JCPOA, укладеної провальною адміністрацією Обами, яка була прямим і відкритим шляхом до ядерної зброї для Ірану. Ні, я не укладаю таких угод!" - зазначив Трамп.

Як відомо, Трамп мав на увазі угоду 2015 року, відому як Спільний всеосяжний план дій, яка передбачала обмеження Іраном процесу збагачення урану в обмін на послаблення міжнародних санкцій.

Трамп також заявив, що його критики "нічого не знають" про потенційну угоду, над якою він працює, додавши, що "переговори ще навіть не розпочалися". Втім, у суботу він зазначав, що "угода в основному вже узгоджена".

Що передувало?

  • Раніше Рубіо вже заявляв, що проблема з Іраном буде вирішена "так чи інакше".
  • Трамп заявив, що США не поспішатимуть з угодою з Іраном.
  • Також Трамп оцінив шанси на мирну угоду з Іраном як 50 на 50.

