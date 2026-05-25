Ціни на газ у Європі знижуються на тлі заяв США про прогрес у переговорах з Іраном, ‒ Bloomberg

Ціни природного газу в Європі продовжила падіння, яке почалося минулого тижня, на фоні оптимізму щодо можливого досягнення домовленості між США та Іраном. Угода може призвести до відновлення роботи Ормузької протоки, що є ключовим маршрутом світових енергопостачань.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на газовий бенчмарк просіли до 6,7% після заяви Дональда Трампа про те, що переговори "відбуваються впорядковано й конструктивно", хоча він підкреслив, що США не поспішають укладати угоду.

Значна частина газу з Близького Сходу традиційно спрямовується до Азії, однак перебої в постачанні через Ормузьку протоку можуть посилити конкуренцію за обмежені обсяги скрапленого природного газу. Це ускладнює для Європи процес поповнення запасів перед зимовим сезоном.

Наразі газові сховища в регіоні заповнені приблизно на 38%, що суттєво нижче за середній п’ятирічний показник для цього періоду, який перевищує 50%. Хоча сезонне зниження запасів є типовим явищем, цього року процес їх поповнення відбувається повільніше.

Ф’ючерси на місячний контракт у Нідерландах, який є європейським бенчмарком, станом на 8:56 за амстердамським часом знизилися на 4,9% ‒ до 46,32 євро за МВт-год. Активність торгів залишається низькою через святковий період у Великій Британії та частині країн Європи.

Нагадаємо, 25 травня ціни на нафту знизилися на 6% і опустилися до мінімального рівня за останні два тижні на тлі зростання впевненості в наближенні домовленості між США та Іраном.

Як повідомлялося, переговори між Вашингтоном і Тегераном перейшли у фінальну фазу. Сторони працюють над потенційною угодою, яка може передбачати пом’якшення умов щодо іранської ядерної програми та часткове зняття економічних обмежень.

Сімейка Трампа на біржі вже озолотилася
25.05.2026 14:47 Відповісти
А тут як, знижуються?
Чи,ще не "Європа"?
25.05.2026 14:57 Відповісти
це ж було вже. Це ж очевидна схема:

- трамп зливає інсайдерську інфу своїм *********

- оголошення про угоду

- зрив угоди

- почекати 2 тижні

- все спочатку (в цей момент стирається пам'ять всіх фінансових брокерів)
25.05.2026 15:13 Відповісти
так, але ж це знову гойдалки через заяви тромба і його сцикунців - рубіо, венса - на кілька днів, допоки нафта, мабуть, через рік, не гарантує безпечних шляхів від аятолл і трампа, ціни на неї будуть стрибати, скільки ще тромбу потрібно грошей, що від нього трясе енергетику світу, перш ніж на нього вдягнуть білі тапки
25.05.2026 15:53 Відповісти
Бариги всього світу аплодують Додіку. Коли ще така халява буде.
25.05.2026 15:54 Відповісти

