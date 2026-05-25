Ціни на нафту впали на 6% на тлі інформації про наближення угоди між США та Іраном

25 травня нафтові котирування просіли на 6% і опустилися до найнижчого рівня за останні два тижні на тлі посилення впевненості в тому, що Сполучені Штати та Іран наближаються до мирної домовленості.

Водночас ключові суперечності, зокрема щодо блокади Ормузької протоки, усе ще залишаються, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту марки Brent станом на 03:43 за Гринвічем подешевшали на $5,85, або 5,7%, до $97,69 за барель. Американська West Texas Intermediate втратила $5,75, або 6%, знизившись до $90,85 за барель, що на $5,75, або 6%, менше порівняно з попередньою сесією. Обидва контракти опустилися до мінімумів із 7 травня.

"Попри всі застереження та ризики, що зберігаються навколо мирної угоди й Ормузької протоки, зараз помітно світло в кінці тунелю, яке може забезпечити певне послаблення цін на нафту в короткостроковій перспективі", ‒ зазначив аналітик MST Marquee Сол Кавонік.

Утім, сторони все ще розходяться в позиціях щодо низки складних питань, а Трамп у неділю підкреслив, що доручив своїм представникам не квапитися з укладанням будь-яких домовленостей з Іраном.

"Ми вже проходили цей етап раніше, але переговори тоді зірвалися. Тому ринок, швидше за все, залишатиметься обережнішим, аби не реагувати надмірно", ‒ наголосив керівник відділу стратегії сировинних товарів ING Воррен Паттерсон.

Аналітики прогнозують, що повернення нормального постачання нафти може зайняти кілька місяців, доки тривають ремонти пошкодженої нафтогазової інфраструктури.

"Чим довше затягується криза, тим гострішим стає питання, чи справді світові лідери прагнуть швидкого завершення конфлікту", ‒ зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Як повідомлялося, переговори між Сполученими Штатами та Іраном виходять на завершальний етап. Сторони опрацьовують можливу угоду, що передбачає пом’якшення вимог до іранської ядерної програми та часткове зняття економічних обмежень.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що США не квапитимуться з досягненням домовленості з Іраном і зберігатимуть обмеження на іранські порти до укладення угоди.