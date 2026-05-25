США та Іран наближаються до нової угоди щодо ядерної програми, - ЗМІ

Переговори між США та Іраном виходять на фінальну стадію. Сторони обговорюють домовленість, яка передбачає поступки щодо ядерної програми Ірану та часткове зняття обмежень для його економіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть одразу кілька світових видань, зокрема CBS News, The New York Times та AP.

Умови можливого першого етапу угоди

За даними американських ЗМІ, Іран може відкрити Ормузьку протоку для комерційного судноплавства. У відповідь США можуть зняти морську блокаду іранських портів і дати змогу відновити експорт нафти.

Також передбачається 60-денне продовження перемир’я. Окремо зазначається, що навіть у разі погодження тексту угоди її ще мають затвердити всередині іранської системи ухвалення рішень.

Ядерний компонент і позиції сторін

Другий етап переговорів стосується ядерної програми. Іран має передати або розбавити запаси урану, збагаченого до 60 відсотків. Це наближає його до рівня, який може бути використаний для створення зброї.

Обговорюється також можливість передачі частини урану третій країні. Серед варіантів згадується Росія, але остаточного рішення немає.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що "немає жодного приводу мати 60-відсотковий збагачений уран, якщо тільки ви не хочете перетворити його на 90-відсотковий і озброїтися".

У США також підкреслюють, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а Ормузька протока має залишатися відкритою.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не поспішатимуть з укладенням угоди з Іраном та зберігатимуть обмеження щодо іранських портів до досягнення домовленостей.

