Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
Іран хоче змусити світ платити за прохід через Ормузьку протоку: Трамп виступив проти

Іран хоче брати гроші за прохід через Ормузьку протоку

Іран намагається монетизувати контроль над Ормузькою протокою та веде переговори з Оманом щодо введення постійної системи зборів за комерційне судноплавство.

Про це в інтерв’ю Bloomberg у Парижі заявив посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Нежад, передає Цензор.НЕТ.

Платний маршрут

"Іран і Оман мають мобілізувати всі свої ресурси як для забезпечення безпеки, так і для найбільш ефективного управління судноплавством", - сказав він.

За його словами, така система передбачатиме витрати, а тому країни та компанії, які користуються маршрутом, повинні сплачувати свою частку. Механізм зборів Тегеран пообіцяв зробити "прозорим".

Реакція США

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами розкритикував наміри Тегерана:

"Ми хочемо, щоб протока була відкритою та вільною. Ми не хочемо жодних зборів", - наголосив американський лідер. Влада Оману наразі утримується від офіційних коментарів.

Контекст та наслідки для світової економіки:

  • Іран фактично закрив Ормузьку протоку після американсько-ізраїльських ударів, які наприкінці лютого спричинили війну. Із 13 квітня ВМС США утримують блокаду іранських портів. Це вже спровокувало стрибок цін на енергоносії та глобальні інфляційні ризики.

Посол Ірану переконує, що рух повністю не зупинено — за добу під контролем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) пройшло 26 танкерів. Проте це значно менше порівняно з довоєнними показниками (близько 135 суден на добу).

Іран (3415) Трамп Дональд (8862) Ормузька протока (179)
+1
Неподобство! Світ має платити Трампу! За відкриття протоки...
21.05.2026 23:11
Оман є майже офшорною країною, дуже низьким оподаткуванням, звідки там візьметься армія? По суті вона не є суверенною і тому нічого не вирішує, але раз сам Трамп заговорив про неї, означає, що там вже скопився чималий капітал, значить будуть доїти... а війна все спише. Війна це завжди гроші, по іншому не буває.
21.05.2026 23:15
США разом з Ізраїлем нанесли 13 000 ракетних ударів по Ірану. Це акт неприкритої агресії і військовий злочин. Іран прагне компенсації за знищення своєї економіки. США та Ізраїль платити репарації не планують і оголошують себе "переможцями". Тим часом Ізраїль окуповує території сусідніх країн і тішиться дурістю Трампа який за все це заплатив грошима платників податків в США.
21.05.2026 23:41
Трамп маріонетка сил, які все роблять для блага США.
Оман є майже офшорною країною, дуже низьким оподаткуванням, звідки там візьметься армія? По суті вона не є суверенною і тому нічого не вирішує, але раз сам Трамп заговорив про неї, означає, що там вже скопився чималий капітал, значить будуть доїти... а війна все спише. Війна це завжди гроші, по іншому не буває.
Одна перемога за іншою. До речі якщо так буде то платити будуть покупці бо це піде в ціну нафти
Цей режим легше знищити ніж прогодувати.
Ірану треба запропонувати Трампу долю і він буде довольний
Іран викопав цю протоку, як Суецький, чи Панамський канали, щоб брати плату?
США разом з Ізраїлем нанесли 13 000 ракетних ударів по Ірану. Це акт неприкритої агресії і військовий злочин. Іран прагне компенсації за знищення своєї економіки. США та Ізраїль платити репарації не планують і оголошують себе "переможцями". Тим часом Ізраїль окуповує території сусідніх країн і тішиться дурістю Трампа який за все це заплатив грошима платників податків в США.
Довоювався рижий дементик.
Краснов забив останній цвях в домовину США. Бо США як світовий гегемон мав гарантувати свободу судноплавства. Цей статус США перейшов свого часу від Британської імперії. Зараз США добровільно і без бою відмовились від світового лідерства і головне американцям це подобається бо не чути ніякого недовольства. Краснов зробив Америку знову.
Поясніть мені хтось,будь ласка,бо я вже зовсім заплуталась,або не розумію...Іран Ормузьку протоку закрив,потім Трамп її відкрив ,але потім знову закрив...Трамп і США сьогодні її контролюють,тиждень пізніше Іран цю протоку закриває..Трамп знову відкриває, а сьогодні Іран намагається монетизувати контроль над Ормузькою пртокою.....Бл...ь я в якомусь фальшивому фільмі? Це я тупа, чи це там якась тупизна твориться?
