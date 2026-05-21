Іран хоче змусити світ платити за прохід через Ормузьку протоку: Трамп виступив проти

Іран намагається монетизувати контроль над Ормузькою протокою та веде переговори з Оманом щодо введення постійної системи зборів за комерційне судноплавство.

Про це в інтерв’ю Bloomberg у Парижі заявив посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Нежад, передає Цензор.НЕТ.

Платний маршрут

"Іран і Оман мають мобілізувати всі свої ресурси як для забезпечення безпеки, так і для найбільш ефективного управління судноплавством", - сказав він.

За його словами, така система передбачатиме витрати, а тому країни та компанії, які користуються маршрутом, повинні сплачувати свою частку. Механізм зборів Тегеран пообіцяв зробити "прозорим".

Реакція США

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами розкритикував наміри Тегерана:

"Ми хочемо, щоб протока була відкритою та вільною. Ми не хочемо жодних зборів", - наголосив американський лідер. Влада Оману наразі утримується від офіційних коментарів.

Контекст та наслідки для світової економіки:

Іран фактично закрив Ормузьку протоку після американсько-ізраїльських ударів, які наприкінці лютого спричинили війну. Із 13 квітня ВМС США утримують блокаду іранських портів. Це вже спровокувало стрибок цін на енергоносії та глобальні інфляційні ризики.

Посол Ірану переконує, що рух повністю не зупинено — за добу під контролем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) пройшло 26 танкерів. Проте це значно менше порівняно з довоєнними показниками (близько 135 суден на добу).

