Трамп каже, що Сі Цзіньпін погодився з ним щодо необхідності відкриття Іраном Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп повідомив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито підтримав ідею повторного відкриття Ормузької протоки з боку Тегерана. Водночас Пекін не демонстрував жодних публічних сигналів щодо намірів втручатися в це питання.

Що каже Трамп?

Повертаючись із Пекіна в п'ятницю після двох днів переговорів із Сі, Трамп сказав, що розглядає можливість скасувати санкції США проти китайських нафтових компаній, які купують іранську нафту. Китай є найбільшим покупцем іранської нафти.

"Я не прошу про жодні послуги, бо коли просиш про послуги, доводиться надавати послуги у відповідь", - сказав Трамп журналісту на борту Air Force One, коли його запитали, чи взяв Сі тверде зобов'язання тиснути на іранців, щоб ті знову відкрили життєво важливу протоку.

Що казав Сі?

Сі не коментував своїх обговорень з Трампом щодо Ірану, хоча Міністерство закордонних справ Китаю висловило роздратування війною з Іраном, назвавши її конфліктом, "який ніколи не мав статися і не має причин тривати".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Іран дозволив китайським суднам пройти через Ормузьку протоку.

За останніми даними, щонайменше шість кораблів, що належать чи експлуатуються Китаєм, вже пройшли протокою.

Дані відстеження суден свідчать, що китайський супертанкер, що перевозив 2 млн барелів іракської сирої нафти, у середу пройшов через Ормузьку протоку після того, як на понад два місяці застряг у Перській затоці через війну в Ірані, пише Reuters.

