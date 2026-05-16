Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
Трамп каже, що Сі Цзіньпін погодився з ним щодо необхідності відкриття Іраном Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп повідомив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито підтримав ідею повторного відкриття Ормузької протоки з боку Тегерана. Водночас Пекін не демонстрував жодних публічних сигналів щодо намірів втручатися в це питання.

Про це пише агентство Reuters.

Що каже Трамп?

Повертаючись із Пекіна в п'ятницю після двох днів переговорів із Сі, Трамп сказав, що розглядає можливість скасувати санкції США проти китайських нафтових компаній, які купують іранську нафту. Китай є найбільшим покупцем іранської нафти.

"Я не прошу про жодні послуги, бо коли просиш про послуги, доводиться надавати послуги у відповідь", - сказав Трамп журналісту на борту Air Force One, коли його запитали, чи взяв Сі тверде зобов'язання тиснути на іранців, щоб ті знову відкрили життєво важливу протоку.

Що казав Сі?

Сі не коментував своїх обговорень з Трампом щодо Ірану, хоча Міністерство закордонних справ Китаю висловило роздратування війною з Іраном, назвавши її конфліктом, "який ніколи не мав статися і не має причин тривати".

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Іран дозволив китайським суднам пройти через Ормузьку протоку.
  • За останніми даними, щонайменше шість кораблів, що належать чи експлуатуються Китаєм, вже пройшли протокою.
  • Дані відстеження суден свідчать, що китайський супертанкер, що перевозив 2 млн барелів іракської сирої нафти, у середу пройшов через Ормузьку протоку після того, як на понад два місяці застряг у Перській затоці через війну в Ірані, пише Reuters.

Китай хитрый однако...он всегда со всем соглашается,только них.ра не делает,или делает ровно наоборот...Традиция такой."Китайский мудрасть"
16.05.2026 12:38 Відповісти
Король то - голий
16.05.2026 12:38 Відповісти
Так ще і рудий, на всю голову
16.05.2026 12:54 Відповісти
Так для Китаю ця протока і не була закрита... Іран демонстративно пропустив китайські кораблі під час візиту Трампа.
16.05.2026 12:41 Відповісти
А зняття санкцій це не відповідь на послуги?? Ні - він ідіот клінічний....хоча б мовчав,дурень рудий...Господи,куди ти дивишся? Хоча,можливо, Він і не дивиться вже, набридло...
16.05.2026 12:44 Відповісти
Звернення не за адресою - рижим керує чорт, а не Господь.
16.05.2026 13:06 Відповісти
Скоріше трампанутий погодився з усім, що наказав сі, так ще й ху....ло попередило, що накази його хазяїна треба виконувати
16.05.2026 12:53 Відповісти
Так до твоего нападения на Иран пролив небыл заблокирован?!
16.05.2026 13:01 Відповісти
Так і сказав - Ну, відкривай, попробуй.
16.05.2026 18:02 Відповісти
 
 