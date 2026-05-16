Трамп заявляет, что Си Цзиньпин согласился с ним в отношении необходимости открытия Ираном Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы поддержал идею повторного открытия Ормузского пролива со стороны Тегерана. В то же время Пекин не давал никаких публичных сигналов о намерении вмешиваться в этот вопрос.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
Что говорит Трамп?
Возвращаясь из Пекина в пятницу после двух дней переговоров с Си, Трамп сказал, что рассматривает возможность отменить санкции США против китайских нефтяных компаний, которые покупают иранскую нефть. Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти.
"Я не прошу никаких услуг, потому что когда просишь об услугах, приходится оказывать услуги в ответ", - сказал Трамп журналисту на борту Air Force One, когда его спросили, взял ли Си твердое обязательство давить на иранцев, чтобы те вновь открыли жизненно важный пролив.
Что говорил Си?
Си не комментировал свои переговоры с Трампом по Ирану, хотя Министерство иностранных дел Китая выразило раздражение войной с Ираном, назвав ее конфликтом, "который никогда не должен был произойти и не имеет причин продолжаться".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Иран разрешил китайским судам пройти через Ормузский пролив.
- По последним данным, по меньшей мере шесть кораблей, принадлежащих или эксплуатируемых Китаем, уже прошли проливом.
- Данные отслеживания судов свидетельствуют, что китайский супертанкер, перевозивший 2 млн баррелей иракской сырой нефти, в среду прошел через Ормузский пролив после того, как более чем на два месяца застрял в Персидском заливе из-за войны в Иране, пишет Reuters.
