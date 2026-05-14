Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
1 301 11

Иран разрешил китайским судам пройти через Ормузский пролив, - СМИ

Ормузский пролив

Иран начал разрешать некоторым китайским судам проходить через Ормузский пролив после достижения договоренностей между Пекином и Тегераном относительно иранских протоколов управления.

Об этом пишет иранское издание Fars News Agency со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, сообщение Fars появилось после того, как президент США Дональд Трамп, находящийся с государственным визитом в Китае, согласился с китайским лидером Си Цзиньпином, что Ормузский пролив должен быть открыт для свободного потока энергоносителей.

В Тегеран обратились министр иностранных дел Китая и китайский посол в Иране, после чего Иран разрешил некоторым судам проход в рамках стратегического партнерства между странами.

Проход судов

По последним данным, по меньшей мере шесть кораблей, принадлежащих или эксплуатируемых Китаем, уже прошли через пролив.

  • Данные отслеживания судов свидетельствуют, что китайский супертанкер, перевозивший 2 млн баррелей иракской сырой нефти, в среду прошел через Ормузский пролив после того, как более чем на два месяца застрял в Персидском заливе из-за войны в Иране, пишет Reuters.

Топ комментарии
+6
Донні все порішав )
14.05.2026 19:36 Ответить
+2
Ну Китай буде проходити, а Тромб буде смоктати далі
14.05.2026 19:45 Ответить
+1
Як и трампон не поїхав до Китаю то їх би ніхто не пропустив
14.05.2026 22:01 Ответить
Ікра була з Байкалу пречудова)
14.05.2026 19:49 Ответить
донні на..уя ти туди виліз ?

.
14.05.2026 23:01 Ответить
Він видасть смоктання за ....))Скаже "від мого смоктання втрачають свідомість")))
14.05.2026 19:50 Ответить
головне вчасно !

поки донні чікі-пікі з сі рєшаєт, він навіть не заікнеться про ці китайські танкери

це повна ганьбища США !
якісь полотєночно-голові крутять ними як хочуть

.
14.05.2026 23:04 Ответить
+💯 👍🏿!

вичекали аятоли слушний момент і взули американців !

.
14.05.2026 23:05 Ответить
совпадєніє?
14.05.2026 22:06 Ответить
Китайці постачають в Іран все необхідне для виробництва ракет та дронів , а іранці їх не пускають . Для кого ця нісенітниця ? Мабудь для американских обивателів , щоб рудого півня не розірвали . Американці щось на кшталт війнушки замутили , а постачання ворогу навіть не подумали перекрити . Забули , що німці робили з їхньою допомогою у другу світову ?
14.05.2026 22:31 Ответить
 
 