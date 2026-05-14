Иран разрешил китайским судам пройти через Ормузский пролив, - СМИ

Иран начал разрешать некоторым китайским судам проходить через Ормузский пролив после достижения договоренностей между Пекином и Тегераном относительно иранских протоколов управления.

Об этом пишет иранское издание Fars News Agency со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, сообщение Fars появилось после того, как президент США Дональд Трамп, находящийся с государственным визитом в Китае, согласился с китайским лидером Си Цзиньпином, что Ормузский пролив должен быть открыт для свободного потока энергоносителей.

В Тегеран обратились министр иностранных дел Китая и китайский посол в Иране, после чего Иран разрешил некоторым судам проход в рамках стратегического партнерства между странами.

Проход судов

По последним данным, по меньшей мере шесть кораблей, принадлежащих или эксплуатируемых Китаем, уже прошли через пролив.

Данные отслеживания судов свидетельствуют, что китайский супертанкер, перевозивший 2 млн баррелей иракской сырой нефти, в среду прошел через Ормузский пролив после того, как более чем на два месяца застрял в Персидском заливе из-за войны в Иране, пишет Reuters.

