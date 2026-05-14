Іран дозволив китайським суднам пройти через Ормузьку протоку, - ЗМІ
Іран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити Ормузькою протокою після досягнення домовленостей між Пекіном і Тегераном щодо іранських протоколів управління.
Про це пише іранське видання Fars News Agency з посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Як зазначається, повідомлення Fars з’явилося після того, як президент США Дональд Трамп, який перебуває з державним візитом у Китаї, погодився з китайським лідером Сі Цзіньпіном, що Ормузька протока має бути відкрита для вільного потоку енергоносіїв.
До Тегерану звернулися міністр закордонних справ Китаю та китайський посол в Ірані, після чого Іран дозволив деяким суднам прохід у рамках стратегічного партнерства між країнами.
Прохід суден
За останніми даними, щонайменше шість кораблів, що належать чи експлуатуються Китаєм, вже пройшли протокою.
- Дані відстеження суден свідчать, що китайський супертанкер, що перевозив 2 млн барелів іракської сирої нафти, у середу пройшов через Ормузьку протоку після того, як на понад два місяці застряг у Перській затоці через війну в Ірані, пише Reuters.
поки донні чікі-пікі з сі рєшаєт, він навіть не заікнеться про ці китайські танкери
це повна ганьбища США !
якісь полотєночно-голові крутять ними як хочуть
вичекали аятоли слушний момент і взули американців !
