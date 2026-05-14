1 236 11

Іран дозволив китайським суднам пройти через Ормузьку протоку, - ЗМІ

Ормузька протока

Іран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити Ормузькою протокою після досягнення домовленостей між Пекіном і Тегераном щодо іранських протоколів управління.

Про це пише іранське видання Fars News Agency з посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Як зазначається, повідомлення Fars з’явилося після того, як президент США Дональд Трамп, який перебуває з державним візитом у Китаї, погодився з китайським лідером Сі Цзіньпіном, що Ормузька протока має бути відкрита для вільного потоку енергоносіїв.

До Тегерану звернулися міністр закордонних справ Китаю та китайський посол в Ірані, після чого Іран дозволив деяким суднам прохід у рамках стратегічного партнерства між країнами.

Прохід суден

За останніми даними, щонайменше шість кораблів, що належать чи експлуатуються Китаєм, вже пройшли протокою.

  • Дані відстеження суден свідчать, що китайський супертанкер, що перевозив 2 млн барелів іракської сирої нафти, у середу пройшов через Ормузьку протоку після того, як на понад два місяці застряг у Перській затоці через війну в Ірані, пише Reuters.

Донні все порішав )
14.05.2026 19:36 Відповісти
Ікра була з Байкалу пречудова)
14.05.2026 19:49 Відповісти
донні на..уя ти туди виліз ?

.
14.05.2026 23:01 Відповісти
Ну Китай буде проходити, а Тромб буде смоктати далі
14.05.2026 19:45 Відповісти
Він видасть смоктання за ....))Скаже "від мого смоктання втрачають свідомість")))
14.05.2026 19:50 Відповісти
головне вчасно !

поки донні чікі-пікі з сі рєшаєт, він навіть не заікнеться про ці китайські танкери

це повна ганьбища США !
якісь полотєночно-голові крутять ними як хочуть

.
14.05.2026 23:04 Відповісти
Як и трампон не поїхав до Китаю то їх би ніхто не пропустив
14.05.2026 22:01 Відповісти
+💯 👍🏿!

вичекали аятоли слушний момент і взули американців !

.
14.05.2026 23:05 Відповісти
Як и трампон не поїхав до Китаю то їх би ніхто не пропустив
14.05.2026 22:01 Відповісти
совпадєніє?
14.05.2026 22:06 Відповісти
Китайці постачають в Іран все необхідне для виробництва ракет та дронів , а іранці їх не пускають . Для кого ця нісенітниця ? Мабудь для американских обивателів , щоб рудого півня не розірвали . Американці щось на кшталт війнушки замутили , а постачання ворогу навіть не подумали перекрити . Забули , що німці робили з їхньою допомогою у другу світову ?
14.05.2026 22:31 Відповісти
 
 