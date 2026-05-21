Иран хочет заставить мир платить за проход через Ормузский пролив: Трамп выступил против

Иран хочет брать деньги за проход через Ормузский пролив

Иран пытается извлечь выгоду из контроля над Ормузским проливом и ведет переговоры с Оманом о введении постоянной системы сборов за коммерческое судоходство.

Об этом в интервью Bloomberg в Париже заявил посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Нежад, передает Цензор.НЕТ.

Платный маршрут

"Иран и Оман должны мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления судоходством",— сказал он.

По его словам, такая система будет предполагать расходы, а потому страны и компании, которые пользуются маршрутом, должны платить свою долю. Механизм сборов Тегеран пообещал сделать "прозрачным".

Реакция США

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами раскритиковал намерения Тегерана:

"Мы хотим, чтобы пролив был открытым и свободным. Мы не хотим никаких сборов", — подчеркнул американский лидер. Власти Омана пока воздерживаются от официальных комментариев.

Контекст и последствия для мировой экономики:

  • Иран фактически закрыл Ормузский пролив после американо-израильских ударов, которые в конце февраля привели к войне. С 13 апреля ВМС США удерживают блокаду иранских портов. Это уже спровоцировало скачок цен на энергоносители и глобальные инфляционные риски.

Посол Ирана уверяет, что движение полностью не остановлено — за сутки под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР) прошло 26 танкеров. Однако это значительно меньше по сравнению с довоенными показателями (около 135 судов в сутки).

Неподобство! Світ має платити Трампу! За відкриття протоки...
21.05.2026 23:11 Ответить
Трамп маріонетка сил, які все роблять для блага США.
21.05.2026 23:24 Ответить
Оман є майже офшорною країною, дуже низьким оподаткуванням, звідки там візьметься армія? По суті вона не є суверенною і тому нічого не вирішує, але раз сам Трамп заговорив про неї, означає, що там вже скопився чималий капітал, значить будуть доїти... а війна все спише. Війна це завжди гроші, по іншому не буває.
21.05.2026 23:15 Ответить
Одна перемога за іншою. До речі якщо так буде то платити будуть покупці бо це піде в ціну нафти
21.05.2026 23:19 Ответить
Цей режим легше знищити ніж прогодувати.
21.05.2026 23:21 Ответить
Ірану треба запропонувати Трампу долю і він буде довольний
21.05.2026 23:27 Ответить
Іран викопав цю протоку, як Суецький, чи Панамський канали, щоб брати плату?
21.05.2026 23:30 Ответить
США разом з Ізраїлем нанесли 13 000 ракетних ударів по Ірану. Це акт неприкритої агресії і військовий злочин. Іран прагне компенсації за знищення своєї економіки. США та Ізраїль платити репарації не планують і оголошують себе "переможцями". Тим часом Ізраїль окуповує території сусідніх країн і тішиться дурістю Трампа який за все це заплатив грошима платників податків в США.
21.05.2026 23:41 Ответить
Довоювався рижий дементик.
21.05.2026 23:46 Ответить
 
 