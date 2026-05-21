Иран хочет заставить мир платить за проход через Ормузский пролив: Трамп выступил против
Иран пытается извлечь выгоду из контроля над Ормузским проливом и ведет переговоры с Оманом о введении постоянной системы сборов за коммерческое судоходство.
Об этом в интервью Bloomberg в Париже заявил посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Нежад, передает Цензор.НЕТ.
Платный маршрут
"Иран и Оман должны мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления судоходством",— сказал он.
По его словам, такая система будет предполагать расходы, а потому страны и компании, которые пользуются маршрутом, должны платить свою долю. Механизм сборов Тегеран пообещал сделать "прозрачным".
Реакция США
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами раскритиковал намерения Тегерана:
"Мы хотим, чтобы пролив был открытым и свободным. Мы не хотим никаких сборов", — подчеркнул американский лидер. Власти Омана пока воздерживаются от официальных комментариев.
Контекст и последствия для мировой экономики:
- Иран фактически закрыл Ормузский пролив после американо-израильских ударов, которые в конце февраля привели к войне. С 13 апреля ВМС США удерживают блокаду иранских портов. Это уже спровоцировало скачок цен на энергоносители и глобальные инфляционные риски.
Посол Ирана уверяет, что движение полностью не остановлено — за сутки под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР) прошло 26 танкеров. Однако это значительно меньше по сравнению с довоенными показателями (около 135 судов в сутки).
