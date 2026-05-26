Трамп запропонував передати іранський уран США або знищити під наглядом МАГАТЕ
Президент США Дональд Трамп заявив, що збагачений уран, який перебуває в Ірані, може бути переданий Сполученим Штатам або ліквідований на місці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Truth Social.
Варіанти для урану і контроль процесу
За словами Трампа, розглядаються два варіанти поводження з матеріалом.
"Збагачений уран буде або негайно переданий Сполученим Штатам, щоб його доставили у США та знищили, або, що краще, у взаємодії та координації з Ісламською Республікою Іран, знищений на місці", — зазначив він.
Президент США також наголосив, що за цим процесом має спостерігати МАГАТЕ або інша подібна структура.
Раніше ряд ЗМІ повідомив, що Іран хоче передати збагачений уран на зберігання Китаю. Водночас іранські медіа зазначили, що в проєкті угоди поки немає чітких домовленостей щодо ядерного питання.
Треба нищіти кацапські порти на Каспії. А Казахстан попередити - нехай запинять приймати іранські вантажі
Між тим, за повідомленням джерел,
@ (у перекладі):
"Іран відновив виробництво балістичних ракет та інших ключових систем озброєння після американських та ізраїльських ударів.
Про це повідомляє https://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-0f0b4129a7e5e91026.htm Mako.co.il та https://edition.cnn.com/2026/05/21/politics/iran-military-rebuild CNN із посиланням на дані розвідок США та Ізраїлю.
Попри попередні заяви про майже повне знищення іранської військової промисловості, нові оцінки свідчать, що Тегеран уже відновив виробництво частини озброєнь."