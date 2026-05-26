УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12034 відвідувача онлайн
Новини Ядерна програма Ірану
882 16

Трамп запропонував передати іранський уран США або знищити під наглядом МАГАТЕ

Трамп висловився про іранський уран

Президент США Дональд Трамп заявив, що збагачений уран, який перебуває в Ірані, може бути переданий Сполученим Штатам або ліквідований на місці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Truth Social.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Варіанти для урану і контроль процесу

За словами Трампа, розглядаються два варіанти поводження з матеріалом.

"Збагачений уран буде або негайно переданий Сполученим Штатам, щоб його доставили у США та знищили, або, що краще, у взаємодії та координації з Ісламською Республікою Іран, знищений на місці", — зазначив він.

Президент США також наголосив, що за цим процесом має спостерігати МАГАТЕ або інша подібна структура.

Раніше ряд ЗМІ повідомив, що Іран хоче передати збагачений уран на зберігання Китаю. Водночас іранські медіа зазначили, що в проєкті угоди поки немає чітких домовленостей щодо ядерного питання.

Також читайте: Угода з Іраном буде або "чудовою та значущою", або "її не буде взагалі", - Трамп

Автор: 

Іран (3431) США (26605) уран (130) Трамп Дональд (8874)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ясно... Дякую... Ну тоді хай Трамп і оплачує "банкет"... У бюджеті США, після відмови в допомозі Україні, гроші знайдуться... От тільки я сумніваюся, що Іран, на це, погодиться... (У світлі того, що анонсоване, Трампом, "перемир'я", не протрималося і доби - флот США вдарив по ракетних майданчиках, та катерах Ірану, який, НІБИТО робив спроби встановить міни в протоці...)
От і "казочці" кінець...
показати весь коментар
26.05.2026 06:50 Відповісти
+1
це зветься "даунблендинг"
показати весь коментар
26.05.2026 06:37 Відповісти
+1
А я пропоную передати iранський уран Украiнi!
показати весь коментар
26.05.2026 06:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як можна "знищить" збагачений уран"? Перевести його у якісь сполуки? "За чий рахунок буде банкет?"
показати весь коментар
26.05.2026 06:22 Відповісти
це зветься "даунблендинг"
показати весь коментар
26.05.2026 06:37 Відповісти
Ясно... Дякую... Ну тоді хай Трамп і оплачує "банкет"... У бюджеті США, після відмови в допомозі Україні, гроші знайдуться... От тільки я сумніваюся, що Іран, на це, погодиться... (У світлі того, що анонсоване, Трампом, "перемир'я", не протрималося і доби - флот США вдарив по ракетних майданчиках, та катерах Ірану, який, НІБИТО робив спроби встановить міни в протоці...)
От і "казочці" кінець...
показати весь коментар
26.05.2026 06:50 Відповісти
Іран, як і кацапи , хитрить . Мабуть тому , що у корпусі вартових багато кацапських керівників із ФСБ. тобто це вже не Іран воює з США, а рашка під прикриттям Ірану веде війну з США . А щоб продавати свою нафту , вони будуть накручувати ситуацію в Ормузській протоці
показати весь коментар
26.05.2026 06:57 Відповісти
Не виключено...
показати весь коментар
26.05.2026 07:17 Відповісти
А я пропоную передати iранський уран Украiнi!
показати весь коментар
26.05.2026 06:47 Відповісти
Та його вже через Каспій мабуть до рашки сховали
Треба нищіти кацапські порти на Каспії. А Казахстан попередити - нехай запинять приймати іранські вантажі
показати весь коментар
26.05.2026 06:52 Відповісти
В Китай вже давно вивезли. Ще до перших ударів.
показати весь коментар
26.05.2026 10:14 Відповісти
Здавши ядерну зброю Іран підпише собі смертельний вирок, мінімум зовнішнє управління Ізраїлем.
показати весь коментар
26.05.2026 07:19 Відповісти
Туди йому і дорога.
показати весь коментар
26.05.2026 09:10 Відповісти
Іранські недолюди не хочуть бути рабами Трампа.
показати весь коментар
26.05.2026 09:19 Відповісти
Вони Трампу ***** не потрібні. Довбойобе.
показати весь коментар
26.05.2026 09:48 Відповісти
Та да. Тому він одержимий ними як сексуальний маніяк.
показати весь коментар
26.05.2026 10:01 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2026 08:21 Відповісти
Угу. Дулю з маком отримає Тромб, в не іранський уран.

Між тим, за повідомленням джерел,
@ (у перекладі):
"Іран відновив виробництво балістичних ракет та інших ключових систем озброєння після американських та ізраїльських ударів.
Про це повідомляє https://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-0f0b4129a7e5e91026.htm Mako.co.il та https://edition.cnn.com/2026/05/21/politics/iran-military-rebuild CNN із посиланням на дані розвідок США та Ізраїлю.
Попри попередні заяви про майже повне знищення іранської військової промисловості, нові оцінки свідчать, що Тегеран уже відновив виробництво частини озброєнь."
показати весь коментар
26.05.2026 08:52 Відповісти
Однією з позитивних сторін склерозу є те, що навіть після ******** ******** все швидко забувається і ти знову "диктуєш умови".
показати весь коментар
26.05.2026 09:41 Відповісти
 
 