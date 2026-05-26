Трамп запропонував передати іранський уран США або знищити під наглядом МАГАТЕ

Президент США Дональд Трамп заявив, що збагачений уран, який перебуває в Ірані, може бути переданий Сполученим Штатам або ліквідований на місці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Truth Social.

Варіанти для урану і контроль процесу

За словами Трампа, розглядаються два варіанти поводження з матеріалом.

"Збагачений уран буде або негайно переданий Сполученим Штатам, щоб його доставили у США та знищили, або, що краще, у взаємодії та координації з Ісламською Республікою Іран, знищений на місці", — зазначив він.

Президент США також наголосив, що за цим процесом має спостерігати МАГАТЕ або інша подібна структура.

Раніше ряд ЗМІ повідомив, що Іран хоче передати збагачений уран на зберігання Китаю. Водночас іранські медіа зазначили, що в проєкті угоди поки немає чітких домовленостей щодо ядерного питання.

