США та Іран погодили відкриття Ормузької протоки і перемир’я на 60 днів, - ЗМІ

США та Іран досягли принципової домовленості щодо відкриття Ормузької протоки та продовження перемир’я на 60 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть The New York Times та The Washington Post.

Угода на паузу і крок до завершення війни

Сторони підготували проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який ще має бути схвалений іранською стороною.

За словами американського чиновника, документ передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів. За цей час сторони мають узгодити остаточну угоду для повного завершення військових дій.

"На столі є досить тверда домовленість щодо відкриття протоки та часткового вирішення ядерного питання", — заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Водночас президент США Дональд Трамп наголосив, що угода ще не погоджена повністю і робити остаточні висновки зарано.

Що зміниться для протоки і ринків

Згідно з проєктом документа, після підписання Іран відкриє Ормузьку протоку та відновить судноплавство до довоєнного рівня протягом 30 днів.

США, Іран та їхні союзники мають одночасно оголосити про припинення бойових дій на всіх напрямках, зокрема у Лівані.

За словами іранського чиновника, відкриття протоки проходитиме поетапно. Спочатку США розморозять іранські активи на суму 12 мільярдів доларів, після цього розпочнеться розмінування та буде знята морська блокада іранських портів.

Водночас сторони по-різному трактують ядерне питання. Іран говорить лише про подальші переговори, тоді як США наполягають на відмові від ядерної зброї та ліквідації запасів високозбагаченого урану.

Ринки відреагували ще до підписання документа. Ціна на нафту Brent знизилася на 5,7 відсотка — до 97,69 долара за барель, а азійські фондові індекси зросли.

Експерти застерігають від надмірного оптимізму.

До слова, раніше ЗМІ писали, що Тегеран хоче, щоб іранський збагачений уран у разі вивезення з країни передали на зберігання Китаю.

