США та Іран погодили відкриття Ормузької протоки і перемир’я на 60 днів, - ЗМІ

США та Іран досягли принципової домовленості щодо відкриття Ормузької протоки та продовження перемир’я на 60 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть The New York Times та The Washington Post.

Угода на паузу і крок до завершення війни

Сторони підготували проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який ще має бути схвалений іранською стороною.

За словами американського чиновника, документ передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів. За цей час сторони мають узгодити остаточну угоду для повного завершення військових дій.

"На столі є досить тверда домовленість щодо відкриття протоки та часткового вирішення ядерного питання", — заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Водночас президент США Дональд Трамп наголосив, що угода ще не погоджена повністю і робити остаточні висновки зарано.

Що зміниться для протоки і ринків

Згідно з проєктом документа, після підписання Іран відкриє Ормузьку протоку та відновить судноплавство до довоєнного рівня протягом 30 днів.

США, Іран та їхні союзники мають одночасно оголосити про припинення бойових дій на всіх напрямках, зокрема у Лівані.

За словами іранського чиновника, відкриття протоки проходитиме поетапно. Спочатку США розморозять іранські активи на суму 12 мільярдів доларів, після цього розпочнеться розмінування та буде знята морська блокада іранських портів.

Водночас сторони по-різному трактують ядерне питання. Іран говорить лише про подальші переговори, тоді як США наполягають на відмові від ядерної зброї та ліквідації запасів високозбагаченого урану.

Ринки відреагували ще до підписання документа. Ціна на нафту Brent знизилася на 5,7 відсотка — до 97,69 долара за барель, а азійські фондові індекси зросли.

Експерти застерігають від надмірного оптимізму.

До слова, раніше ЗМІ писали, що Тегеран хоче, щоб іранський збагачений уран у разі вивезення з країни передали на зберігання Китаю.

А чого ж не війна до всерачки поки останню кому в договорі не узгодять? Чому Іран не віддав ядерну зброю, острів Харк і цноту всіх аятол на додачу за саме право почати переговори з Асашай? Невже Трампиня лох якийсь а не потужний лідор як друх Вялодья?
26.05.2026 01:19 Відповісти
Завтра нафта попливе рікою, ціни впадуть, ***** пристрелять, війна закінчиться, кацапів ізолюють в межах московської області і всі будуть щасливі
26.05.2026 01:22 Відповісти
Аминь
26.05.2026 01:43 Відповісти
США потрібно судити за неспровокований напад на Іран і змусити платити репарації всім сторонам які постраждали в результаті цієї агресії. Трампу імпічмент і кримінальну справу разом з його хворими на голову МАГАтнутими на всю голову радниками.
26.05.2026 01:22 Відповісти
Трамп буде продовжувати домовленості щодо відкриття Ормузької протоки та продовжувати перемир'я до осінніх виборів в США.
А іранці будуть спішно робити свою бомбу.
26.05.2026 01:24 Відповісти
Шесть минут, шесть минут.https://www.youtube.com/watch?v=5viIzp4rxC0 (1) Пять минут (из кинофильма "Карнавальная ночь") - YouTube
26.05.2026 01:29 Відповісти
молодцы персы

вместо капитуляции и передачи урана выторговали перемирие и открытие протоки к которому все за 60 дней снова привыкнут и статус кво опять нарушать уже будет ой как не просто.

восхитительный уровень дипломатии.
26.05.2026 01:35 Відповісти
CNN
За даними Центрального командування США, у понеділок американські військові провели «удари у відповідь» по іранських ракетних установках та човнах біля Ормузької протоки на тлі перемир'я між двома країнами та триваючих переговорів щодо завершення війни.

«Сьогодні збройні сили США провели удари у відповідь на півдні Ірану, щоб захистити наші війська від загроз, які створюють іранські сили», - заявив речник CENTCOM Тімоті Хокінс CNN у повідомленні, відповідаючи на питання про вибухи, які повідомляли навколо Ормузької протоки.

«Цілями були ракетні установки та іранські човни, які намагалися встановити міни. Центральне командування США продовжує захищати наші війська, проявляючи стриманість під час чинного перемир'я», - додав він.
26.05.2026 02:47 Відповісти
Люди Трампа встигли купити подешевшу нафту.
Завтра продадуть дорого.
26.05.2026 02:49 Відповісти
"Сторони підготували проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який ще має бути схвалений іранською стороною."
І ніякої логічної помилки звичайно в цьому реченні немає в тому випадку якщо "ці сторони" були дві булки Краснова а точніше центр прийняття рішень п$дофіла Краснова.
26.05.2026 02:47 Відповісти
 
 