Трамп сзывает правительство США на экстренное совещание
Президент США Дональд Трамп сзывает заседание кабинета министров, на котором планируется обсудить ряд ключевых вопросов, в частности - ситуацию вокруг Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации New York Post со ссылкой на Белый дом.
Совещание состоится в Кэмп-Дэвиде
Встреча президента США с членами правительства запланирована на среду, 27 мая, и состоится не в Вашингтоне, а в президентской резиденции Кэмп-Дэвид.
Ожидается, что в заседании примут участие все ключевые представители администрации, включая руководителей ведомств. Это будет уже 12-я встреча кабинета министров с момента избрания Трампа в январе 2025 года.
Основное внимание на ситуации с Ираном
Главной темой обсуждения станет обострение ситуации вокруг Ирана и переговорный процесс по возможному прекращению конфликта. По данным американской стороны, обсуждается перспектива потенциального соглашения.
В то же время напряженность между сторонами остается высокой, а дискуссия проходит на фоне недавних ударов США по целям на территории юга Ирана.
"Ожидается, что к президенту присоединятся все члены кабинета министров, включая уходящую с поста директора национальной разведки Тулси Габбард", - говорится в публикации.
Также в Белом доме отметили, что помимо иранского вопроса планируется обсуждение внутренней и внешней политики США, а также результатов работы администрации.
- Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио передал Дональду Трампу послание от Владимира Путина, полученное во время диалога с Сергеем Лавровым. Содержание послания не раскрывается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а тепер буде радитись
Є порада:-стрибни з ТрамТауера
трампілоїд
впідмитись 😂