Трамп сзывает правительство США на экстренное совещание

Трамп созывает заседание кабинета министров

Президент США Дональд Трамп сзывает заседание кабинета министров, на котором планируется обсудить ряд ключевых вопросов, в частности - ситуацию вокруг Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации New York Post со ссылкой на Белый дом.

Совещание состоится в Кэмп-Дэвиде

Встреча президента США с членами правительства запланирована на среду, 27 мая, и состоится не в Вашингтоне, а в президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

Ожидается, что в заседании примут участие все ключевые представители администрации, включая руководителей ведомств. Это будет уже 12-я встреча кабинета министров с момента избрания Трампа в январе 2025 года.

Основное внимание на ситуации с Ираном

Главной темой обсуждения станет обострение ситуации вокруг Ирана и переговорный процесс по возможному прекращению конфликта. По данным американской стороны, обсуждается перспектива потенциального соглашения.

В то же время напряженность между сторонами остается высокой, а дискуссия проходит на фоне недавних ударов США по целям на территории юга Ирана.

"Ожидается, что к президенту присоединятся все члены кабинета министров, включая уходящую с поста директора национальной разведки Тулси Габбард", - говорится в публикации. 

Также в Белом доме отметили, что помимо иранского вопроса планируется обсуждение внутренней и внешней политики США, а также результатов работы администрации.

  • Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио передал Дональду Трампу послание от Владимира Путина, полученное во время диалога с Сергеем Лавровым. Содержание послания не раскрывается.

Покаже всім результати аналізів.
26.05.2026 21:58 Ответить
Понти, понти, весь час одні понти. Це ганьба виборців США,так і наша в 2019 році.
26.05.2026 22:02 Ответить
Будем думу думати - шось Іран не йде до рук - Трамп
26.05.2026 21:59 Ответить
Продемонструє сеанс одночасного прохождення тестів на IQ
26.05.2026 22:03 Ответить
… з одночасною дегустацією.
26.05.2026 22:07 Ответить
та дліну свого вялого
26.05.2026 22:13 Ответить
Завжди уважно вислуховую шо вони там гундосять - але завжди приймаю своє рішення і дивуюсь хто підігнав мені таку "продвинуту" команду - Трамп
26.05.2026 22:32 Ответить
чудова буде нарада
26.05.2026 22:01 Ответить
Нас ждет чудесная победа, товарищи!
26.05.2026 22:02 Ответить
Які успіхи Тегерану за 3 дні? Вбили старого чорта, якому і так вже недовго лишалося. Це і все з плюсів. Далі є ще плюси, але вже не для США
26.05.2026 22:03 Ответить
Ой, а шо злучилось, шо такоє собраніє?
26.05.2026 22:05 Ответить
спочатку напаскудило
а тепер буде радитись
Є порада:-стрибни з ТрамТауера
трампілоїд
26.05.2026 22:07 Ответить
Почне свою промову так: "Я тут обісрався на весь світ, тому тепер ви думайте як мені відмитись".
26.05.2026 22:07 Ответить
впідмитись 😂
26.05.2026 22:27 Ответить
екстренна нарада, я здоровий, ахаха)))))
26.05.2026 22:11 Ответить
Трамп, мочі рушнічков!!!
26.05.2026 22:23 Ответить
Сподіваюсь, у лікарні йому виписали правильні пігулки, і замість довбати Іран і допомагати *****, старий сконцентрується на ЧС з футболу.
26.05.2026 22:31 Ответить
 
 