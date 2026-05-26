Трамп сзывает правительство США на экстренное совещание

Президент США Дональд Трамп сзывает заседание кабинета министров, на котором планируется обсудить ряд ключевых вопросов, в частности - ситуацию вокруг Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации New York Post со ссылкой на Белый дом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Совещание состоится в Кэмп-Дэвиде

Встреча президента США с членами правительства запланирована на среду, 27 мая, и состоится не в Вашингтоне, а в президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

Ожидается, что в заседании примут участие все ключевые представители администрации, включая руководителей ведомств. Это будет уже 12-я встреча кабинета министров с момента избрания Трампа в январе 2025 года.

Читайте также: Трамп прошел медосмотр и заявил о прекрасном состоянии здоровья

Основное внимание на ситуации с Ираном

Главной темой обсуждения станет обострение ситуации вокруг Ирана и переговорный процесс по возможному прекращению конфликта. По данным американской стороны, обсуждается перспектива потенциального соглашения.

В то же время напряженность между сторонами остается высокой, а дискуссия проходит на фоне недавних ударов США по целям на территории юга Ирана.

"Ожидается, что к президенту присоединятся все члены кабинета министров, включая уходящую с поста директора национальной разведки Тулси Габбард", - говорится в публикации.

Также в Белом доме отметили, что помимо иранского вопроса планируется обсуждение внутренней и внешней политики США, а также результатов работы администрации.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио передал Дональду Трампу послание от Владимира Путина, полученное во время диалога с Сергеем Лавровым. Содержание послания не раскрывается.

Читайте: США и Иран согласовали открытие Ормузского пролива и перемирие на 60 дней, - СМИ