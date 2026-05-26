РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12527 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана Закрытие Ираном Ормузского пролива
3 355 14

США и Иран согласовали открытие Ормузского пролива и перемирие на 60 дней, - СМИ

США и Иран договорились о перемирии

США и Иран достигли принципиальной договоренности об открытии Ормузского пролива и продлении перемирия на 60 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут The New York Times и The Washington Post.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Соглашение о перемирии и шаг к завершению войны

Стороны подготовили проект меморандума о взаимопонимании, который еще должен быть одобрен иранской стороной.

По словам американского чиновника, документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. За это время стороны должны согласовать окончательное соглашение для полного завершения военных действий.

"На столе лежит достаточно твердая договоренность об открытии пролива и частичном решении ядерного вопроса", - заявил госсекретарь США Марко Рубио.

В то же время президент США Дональд Трамп подчеркнул, что соглашение еще не согласовано полностью и делать окончательные выводы пока рано.

Читайте также: Цены на газ в Европе снижаются на фоне заявлений США о прогрессе в переговорах с Ираном, - Bloomberg

Что изменится для пролива и рынков

Согласно проекту документа, после подписания Иран откроет Ормузский пролив и восстановит судоходство до довоенного уровня в течение 30 дней.

США, Иран и их союзники должны одновременно объявить о прекращении боевых действий на всех направлениях, в частности в Ливане.

По словам иранского чиновника, открытие пролива будет проходить поэтапно. Сначала США разморозят иранские активы на сумму 12 миллиардов долларов, после чего начнется разминирование и будет снята морская блокада иранских портов.

Читайте также: Соглашение с Ираном будет либо "великолепным и значимым", либо "его не будет вообще", - Трамп

В то же время стороны по-разному трактуют ядерный вопрос. Иран говорит лишь о дальнейших переговорах, тогда как США настаивают на отказе от ядерного оружия и ликвидации запасов высокообогащенного урана.

Рынки отреагировали еще до подписания документа. Цена на нефть Brent снизилась на 5,7 процента - до 97,69 доллара за баррель, а азиатские фондовые индексы выросли.

Эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма.

К слову, ранее СМИ писали, что Тегеран хочет, чтобы иранский обогащенный уран в случае вывоза из страны передали на хранение Китаю.

Читайте также: Лавров заявил Рубио, что Россия начинает "системные удары" по объектам в Киеве

Автор: 

Иран (2938) США (29449) Рубио Марко (431) Ормузский пролив (154)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Завтра нафта попливе рікою, ціни впадуть, ***** пристрелять, війна закінчиться, кацапів ізолюють в межах московської області і всі будуть щасливі
показать весь комментарий
26.05.2026 01:22 Ответить
+3
А чого ж не війна до всерачки поки останню кому в договорі не узгодять? Чому Іран не віддав ядерну зброю, острів Харк і цноту всіх аятол на додачу за саме право почати переговори з Асашай? Невже Трампиня лох якийсь а не потужний лідор як друх Вялодья?
показать весь комментарий
26.05.2026 01:19 Ответить
+3
Трамп буде продовжувати домовленості щодо відкриття Ормузької протоки та продовжувати перемир'я до осінніх виборів в США.
А іранці будуть спішно робити свою бомбу.
показать весь комментарий
26.05.2026 01:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого ж не війна до всерачки поки останню кому в договорі не узгодять? Чому Іран не віддав ядерну зброю, острів Харк і цноту всіх аятол на додачу за саме право почати переговори з Асашай? Невже Трампиня лох якийсь а не потужний лідор як друх Вялодья?
показать весь комментарий
26.05.2026 01:19 Ответить
Завтра нафта попливе рікою, ціни впадуть, ***** пристрелять, війна закінчиться, кацапів ізолюють в межах московської області і всі будуть щасливі
показать весь комментарий
26.05.2026 01:22 Ответить
Аминь
показать весь комментарий
26.05.2026 01:43 Ответить
США потрібно судити за неспровокований напад на Іран і змусити платити репарації всім сторонам які постраждали в результаті цієї агресії. Трампу імпічмент і кримінальну справу разом з його хворими на голову МАГАтнутими на всю голову радниками.
показать весь комментарий
26.05.2026 01:22 Ответить
А Хоменеї тобі не відкопати?😹
показать весь комментарий
26.05.2026 04:08 Ответить
Трамп буде продовжувати домовленості щодо відкриття Ормузької протоки та продовжувати перемир'я до осінніх виборів в США.
А іранці будуть спішно робити свою бомбу.
показать весь комментарий
26.05.2026 01:24 Ответить
Шесть минут, шесть минут.https://www.youtube.com/watch?v=5viIzp4rxC0 (1) Пять минут (из кинофильма "Карнавальная ночь") - YouTube
показать весь комментарий
26.05.2026 01:29 Ответить
молодцы персы

вместо капитуляции и передачи урана выторговали перемирие и открытие протоки к которому все за 60 дней снова привыкнут и статус кво опять нарушать уже будет ой как не просто.

восхитительный уровень дипломатии.
показать весь комментарий
26.05.2026 01:35 Ответить
CNN
За даними Центрального командування США, у понеділок американські військові провели «удари у відповідь» по іранських ракетних установках та човнах біля Ормузької протоки на тлі перемир'я між двома країнами та триваючих переговорів щодо завершення війни.

«Сьогодні збройні сили США провели удари у відповідь на півдні Ірану, щоб захистити наші війська від загроз, які створюють іранські сили», - заявив речник CENTCOM Тімоті Хокінс CNN у повідомленні, відповідаючи на питання про вибухи, які повідомляли навколо Ормузької протоки.

«Цілями були ракетні установки та іранські човни, які намагалися встановити міни. Центральне командування США продовжує захищати наші війська, проявляючи стриманість під час чинного перемир'я», - додав він.
показать весь комментарий
26.05.2026 02:47 Ответить
Люди Трампа встигли купити подешевшу нафту.
Завтра продадуть дорого.
показать весь комментарий
26.05.2026 02:49 Ответить
"Сторони підготували проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який ще має бути схвалений іранською стороною."
І ніякої логічної помилки звичайно в цьому реченні немає в тому випадку якщо "ці сторони" були дві булки Краснова а точніше центр прийняття рішень п$дофіла Краснова.
показать весь комментарий
26.05.2026 02:47 Ответить
Иранскую войну начал путин руками трампа. Заработал на ней уже десятки миллиардов баксов. И она до конца года не закончится. Это мой прогноз.
показать весь комментарий
26.05.2026 03:00 Ответить
Ціни на нафту падають в на наших заправках ростуть..ця країна з цими виродками приречена...
показать весь комментарий
26.05.2026 05:53 Ответить
 
 