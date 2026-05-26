США и Иран согласовали открытие Ормузского пролива и перемирие на 60 дней, - СМИ

США и Иран достигли принципиальной договоренности об открытии Ормузского пролива и продлении перемирия на 60 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут The New York Times и The Washington Post.

Соглашение о перемирии и шаг к завершению войны

Стороны подготовили проект меморандума о взаимопонимании, который еще должен быть одобрен иранской стороной.

По словам американского чиновника, документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. За это время стороны должны согласовать окончательное соглашение для полного завершения военных действий.

"На столе лежит достаточно твердая договоренность об открытии пролива и частичном решении ядерного вопроса", - заявил госсекретарь США Марко Рубио.

В то же время президент США Дональд Трамп подчеркнул, что соглашение еще не согласовано полностью и делать окончательные выводы пока рано.

Что изменится для пролива и рынков

Согласно проекту документа, после подписания Иран откроет Ормузский пролив и восстановит судоходство до довоенного уровня в течение 30 дней.

США, Иран и их союзники должны одновременно объявить о прекращении боевых действий на всех направлениях, в частности в Ливане.

По словам иранского чиновника, открытие пролива будет проходить поэтапно. Сначала США разморозят иранские активы на сумму 12 миллиардов долларов, после чего начнется разминирование и будет снята морская блокада иранских портов.

В то же время стороны по-разному трактуют ядерный вопрос. Иран говорит лишь о дальнейших переговорах, тогда как США настаивают на отказе от ядерного оружия и ликвидации запасов высокообогащенного урана.

Рынки отреагировали еще до подписания документа. Цена на нефть Brent снизилась на 5,7 процента - до 97,69 доллара за баррель, а азиатские фондовые индексы выросли.

Эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма.

К слову, ранее СМИ писали, что Тегеран хочет, чтобы иранский обогащенный уран в случае вывоза из страны передали на хранение Китаю.

