Китай на Радбезі ООН "завуальовано" розкритикував політику Трампа щодо Ірану, - Bloomberg

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час засідання Ради Безпеки ООН виступив із критикою зовнішньої політики Вашингтона, завуальовано дорікнувши президенту США Дональду Трампу за його дії щодо Ірану та руйнування міжнародних інституцій.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Китайський дипломат прямо заявив, що "будь-які односторонні військові дії, що обходять мандат Ради Безпеки, є неприйнятними". Така заява пролунала всього за два тижні після візиту Трампа до Пекіна та зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Ван Ї також висловив обурення щодо фінансової політики США стосовно ООН. Агентство нагадало, що адміністрація Трампа наразі заборгувала організації близько 2 млрд доларів внесків, а сам президент США неодноразово критикував ООН, зокрема за фокус на питаннях клімату та гендерної рівності.

"ООН перебуває в центрі повоєнної міжнародної системи — її роль слід лише посилювати, а не послаблювати, а її становище підтримувати, а не замінювати. Держави-члени повинні виконувати свої фінансові зобов’язання реальними діями", - наголосив очільник зовнішньополітичного відомства Китаю.

"Пекін дедалі активніше намагається кинути виклик міжнародному порядку під патронатом США. Сі Цзіньпін позиціонує Китай як "стабілізуючу силу", протиставляючи її хаотичній зовнішній та торговельній політиці нинішнього керівництва Штатів", - додає Bloomberg.

BBC

Сі прагнe показати себе стабільним світовим лідером, на відміну від непостійного Трампа. Враховуючи розмір економіки Китаю, низка світових лідерів, зокрема такі союзники США як Канада, Велика Британія та Німеччина, як виявилося, прагнуть укласти угоду з Пекіном.

Торгівля Китаю з рештою світу зросла з часу першого терміну Трампа, оскільки країна готувалася саме до того, про що він попереджав: збільшення тарифів.

Минулого року Китай продемонстрував свою економічну та дипломатичну силу, відповівши Трампу тарифами "око за око" та обмеживши експорт рідкісноземельних мінералів, необхідних для ******** виробництв. Вашингтон сів за стіл переговорів, і тарифи були знижені.

Сі Цзіньпін, мабуть, вірить, що він показав США та світові, наскільки вони залежать від китайського виробництва та технологій. Китай зараз виробляє третину світових товарів, переробляє понад 90% своїх рідкоземельних мінералів та виробляє близько 60-80% усіх сонячних панелей, вітрових турбін та електромобілів.
26.05.2026 23:14 Відповісти
Якщо Сі допоможе підштовхнути Тегеран до столу переговорів, це може дати йому ще більше важелів впливу.

Але Китай хоче чогось натомість.

За даними китайських державних ЗМІ, Сі попередив Трампа під час їхніх переговорів, що питання Тайваню може призвести до конфлікту між двома країнами.

Він може чинити тиск на США, щоб вони відклали або припинили продаж зброї Тайваню, хоча Вашингтон юридично зобов'язаний забезпечити його засобами для самозахисту.
26.05.2026 23:16 Відповісти
Пекін не хоче світу з Вашингтоном у центрі, але йому потрібно знайти спосіб порозумітися зі США.
26.05.2026 23:17 Відповісти
Східні китрощі
Замість того щоб назвати людину дебілом
вони називають її трапоном
26.05.2026 23:14 Відповісти
Китайський дипломат прямо заявив, що "будь-які односторонні військові дії, що обходять мандат Ради Безпеки, є неприйнятними" а рашистська війна в Україні є прийнятною для китайських собак, але вона теж обходить мандат Ради Безпеки і про це вічно усміхнені з єхидним поглядом жовтопикі китайські негідники починаючи з 2022 року ні гу гу...потвори двуликі...
26.05.2026 23:19 Відповісти
这不一样。
26.05.2026 23:47 Відповісти
....будь-які односторонні військові дії, що обходять мандат Ради Безпеки, є неприйнятними , заявив МЗС Китаю !!
А чому про Украіну не було чути такої позиції від Китаю , які навіть
роблять вигляд , що не розуміють ,
хто агресор , а хто жертва ?
26.05.2026 23:23 Відповісти
Типо очі замилив. І ніхто не бачив. Лиш тут.🤣
26.05.2026 23:44 Відповісти
Дух московського лайна з прутіна в Анкоріджі, огорнув Трампа по китайські!!?
26.05.2026 23:45 Відповісти
 
 