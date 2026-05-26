Китай на Радбезі ООН "завуальовано" розкритикував політику Трампа щодо Ірану, - Bloomberg

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час засідання Ради Безпеки ООН виступив із критикою зовнішньої політики Вашингтона, завуальовано дорікнувши президенту США Дональду Трампу за його дії щодо Ірану та руйнування міжнародних інституцій.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Китай про США

Китайський дипломат прямо заявив, що "будь-які односторонні військові дії, що обходять мандат Ради Безпеки, є неприйнятними". Така заява пролунала всього за два тижні після візиту Трампа до Пекіна та зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Ван Ї також висловив обурення щодо фінансової політики США стосовно ООН. Агентство нагадало, що адміністрація Трампа наразі заборгувала організації близько 2 млрд доларів внесків, а сам президент США неодноразово критикував ООН, зокрема за фокус на питаннях клімату та гендерної рівності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп скликає уряд США на екстрену нараду

ООН та США

"ООН перебуває в центрі повоєнної міжнародної системи — її роль слід лише посилювати, а не послаблювати, а її становище підтримувати, а не замінювати. Держави-члени повинні виконувати свої фінансові зобов’язання реальними діями", - наголосив очільник зовнішньополітичного відомства Китаю.

"Пекін дедалі активніше намагається кинути виклик міжнародному порядку під патронатом США. Сі Цзіньпін позиціонує Китай як "стабілізуючу силу", протиставляючи її хаотичній зовнішній та торговельній політиці нинішнього керівництва Штатів", - додає Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США завдали ударів по Ірану попри перемир’я та переговори