Китай в Совбезе ООН "завуалированно" раскритиковал политику Трампа в отношении Ирана, - Bloomberg
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе заседания Совета Безопасности ООН выступил с критикой внешней политики Вашингтона, завуалированно упрекнув президента США Дональда Трампа за его действия в отношении Ирана и подрыв международных институтов.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Китай о США
Китайский дипломат прямо заявил, что "любые односторонние военные действия, обходящие мандат Совета Безопасности, являются неприемлемыми". Такое заявление прозвучало всего через две недели после визита Трампа в Пекин и встречи с Си Цзиньпином.
Ван И также выразил возмущение финансовой политикой США в отношении ООН. Агентство напомнило, что администрация Трампа на данный момент задолжала организации около 2 млрд долларов взносов, а сам президент США неоднократно критиковал ООН, в частности - за акцент на вопросах климата и гендерного равенства.
ООН и США
"ООН находится в центре послевоенной международной системы - ее роль следует только усиливать, а не ослаблять, а ее положение поддерживать, а не заменять. Государства-члены должны выполнять свои финансовые обязательства реальными действиями", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.
"Пекин все активнее пытается бросить вызов международному порядку под патронатом США. Си Цзиньпин позиционирует Китай как "стабилизирующую силу", противопоставляя ее хаотичной внешней и торговой политике нынешнего руководства Штатов", - добавляет Bloomberg.
Сі прагнe показати себе стабільним світовим лідером, на відміну від непостійного Трампа. Враховуючи розмір економіки Китаю, низка світових лідерів, зокрема такі союзники США як Канада, Велика Британія та Німеччина, як виявилося, прагнуть укласти угоду з Пекіном.
Торгівля Китаю з рештою світу зросла з часу першого терміну Трампа, оскільки країна готувалася саме до того, про що він попереджав: збільшення тарифів.
Минулого року Китай продемонстрував свою економічну та дипломатичну силу, відповівши Трампу тарифами "око за око" та обмеживши експорт рідкісноземельних мінералів, необхідних для ******** виробництв. Вашингтон сів за стіл переговорів, і тарифи були знижені.
Сі Цзіньпін, мабуть, вірить, що він показав США та світові, наскільки вони залежать від китайського виробництва та технологій. Китай зараз виробляє третину світових товарів, переробляє понад 90% своїх рідкоземельних мінералів та виробляє близько 60-80% усіх сонячних панелей, вітрових турбін та електромобілів.
Але Китай хоче чогось натомість.
За даними китайських державних ЗМІ, Сі попередив Трампа під час їхніх переговорів, що питання Тайваню може призвести до конфлікту між двома країнами.
Він може чинити тиск на США, щоб вони відклали або припинили продаж зброї Тайваню, хоча Вашингтон юридично зобов'язаний забезпечити його засобами для самозахисту.
Замість того щоб назвати людину дебілом
вони називають її трапоном
А чому про Украіну не було чути такої позиції від Китаю , які навіть
роблять вигляд , що не розуміють ,
хто агресор , а хто жертва ?