Китай в Совбезе ООН "завуалированно" раскритиковал политику Трампа в отношении Ирана, - Bloomberg

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе заседания Совета Безопасности ООН выступил с критикой внешней политики Вашингтона, завуалированно упрекнув президента США Дональда Трампа за его действия в отношении Ирана и подрыв международных институтов.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Китай о США

Китайский дипломат прямо заявил, что "любые односторонние военные действия, обходящие мандат Совета Безопасности, являются неприемлемыми". Такое заявление прозвучало всего через две недели после визита Трампа в Пекин и встречи с Си Цзиньпином.

Ван И также выразил возмущение финансовой политикой США в отношении ООН. Агентство напомнило, что администрация Трампа на данный момент задолжала организации около 2 млрд долларов взносов, а сам президент США неоднократно критиковал ООН, в частности - за акцент на вопросах климата и гендерного равенства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп созывает правительство США на экстренное совещание

ООН и США

"ООН находится в центре послевоенной международной системы - ее роль следует только усиливать, а не ослаблять, а ее положение поддерживать, а не заменять. Государства-члены должны выполнять свои финансовые обязательства реальными действиями", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.

"Пекин все активнее пытается бросить вызов международному порядку под патронатом США. Си Цзиньпин позиционирует Китай как "стабилизирующую силу", противопоставляя ее хаотичной внешней и торговой политике нынешнего руководства Штатов", - добавляет Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нанесли удары по Ирану, несмотря на перемирие и переговоры