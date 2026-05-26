РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12527 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
4 523 33

США нанесли удары по Ирану, несмотря на перемирие и переговоры

США нанесли удары по Ирану, несмотря на действующее перемирие

США нанесли удары по ракетным площадкам и катерам Ирана во время действующего перемирия. Удары были нанесены на фоне переговоров относительно ядерной программы Тегерана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетCNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным Центрального командования ВС США,целями стали ракетные пусковые площадки и иранские катера, которые якобы пытались установить мины в Ормузском проливе.

Пресс-секретарь CENTCOM Тимоти Хокинс заявил, что удары были направлены на защиту американских военных от потенциальных угроз со стороны иранских сил.

Переговоры между США и Ираном продолжаются

Несмотря на новый обмен ударами, Марко Рубио заявил во время визита в Индию, что США и Иран продолжают работать над меморандумом о взаимопонимании, который должен закрепить перемирие и создать основу для переговоров по ядерной программе Тегерана.

Ключевыми противоречиями остаются вопросы иранского обогащенного урана и условий возможного ослабления санкций.

Трамп настаивает на ликвидации иранского урана

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Ирану сохранить запасы высокообогащенного урана.

По его словам, уран могут либо вывезти в США для уничтожения, либо ликвидировать непосредственно на территории Ирана под контролем международных наблюдателей.

В то же время верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил против вывоза ядерных материалов за границу, опасаясь ослабления оборонных позиций страны.

Израиль готовит новые операции в регионе

На фоне обострения ситуации Израиль, по данным CNN, готовится к расширению военных операций в Ливане.

По информации телеканала, эти действия координируются с США, что может свидетельствовать о риске дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп предложил передать иранский уран США или уничтожить под надзором МАГАТЭ

Автор: 

Иран (2938) США (29449)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
"Тиць-*******!" То що ж це за "перемир'я"? Прямо, як з кацапами?!!!
показать весь комментарий
26.05.2026 06:24 Ответить
+14
Тільки на біржах нафта почала дешевшать і на тобі.Ще один геополітик-є банько.Майстер пісділа.
показать весь комментарий
26.05.2026 06:34 Ответить
+10
Цікаво, чи є ще хоч одна країна, яка довіряє сша?
показать весь комментарий
26.05.2026 06:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Тиць-*******!" То що ж це за "перемир'я"? Прямо, як з кацапами?!!!
показать весь комментарий
26.05.2026 06:24 Ответить
У Трампа, як і у ***** з руснею, "східний" менталитет.
Я - на першому місці, всі інші - лайно, з ними можна поводитись відповідно до наявних можливостей "нагнути".
Звідси - майже тотожня поведінка обох.
Хоча в даному випадку - це не так і погано: іраноподібні дуже добре воюють хіба що з "західниками", які хоч якось поважають чужі інтереси і тому не можуть а) витримати великих втрат, б) мобілізувати багато ресурсів. А от коли така країна, як США, починає поводитись "по-східному", з її можливостями, для іраноподібних виходить сумно.
показать весь комментарий
26.05.2026 06:36 Ответить
Правильно писати, у американців і у кацапів східний менталітет. Не треба боятися і валити все на Трампа.
показать весь комментарий
26.05.2026 06:41 Ответить
Якби у американців був східний менталітет, Трамп би давно почав наземну, як ***** проти України.
Його зупиняє потенційна кількість трун.
Для "східняків" це не проблема взагалі. Русня он вбитими і пораненими вже втратила більше мільйона, ані за хєр собачий - і тиша.
показать весь комментарий
26.05.2026 08:40 Ответить
Ви самі собі суперечите. Виходить Трамп зовсім не схожий на кацапів.
показать весь комментарий
26.05.2026 08:58 Ответить
Саме через менталітет більшості американців Трамп не зовсім схожий на русню.
Але дуже хоче. І на русню, і на пончика, навіть на бульбу. На будь-якого "короля".
А американці масово виходять на протести з плакатами "No kings".
показать весь комментарий
26.05.2026 09:04 Ответить
Не смішіть, пара сотень комуністів це не Америка. Більшість американців проти війни в Ірані, але всі мовчать.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:06 Ответить
Тому що немає трун.
Десятки десь півтора загиблих, і то здебільшого через власні помилки.
Втрати грошей і техніки їх турбують мало.
А от коли підуть потоком труни з загиблими в контактних боях, тоді буде з Трампом та іншими МАГовцями зовсім інша розмова.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:08 Ответить
А як же "одінарот" у пуйла?
показать весь комментарий
26.05.2026 08:28 Ответить
Тільки на біржах нафта почала дешевшать і на тобі.Ще один геополітик-є банько.Майстер пісділа.
показать весь комментарий
26.05.2026 06:34 Ответить
трампло з пуйлом за нефть поговорив та кинувся виконувати наказ
показать весь комментарий
26.05.2026 06:41 Ответить
До чого тут *****, як що Трамп сам заробояе на нафті?
показать весь комментарий
26.05.2026 09:31 Ответить
Цікаво, чи є ще хоч одна країна, яка довіряє сша?
показать весь комментарий
26.05.2026 06:36 Ответить
Ну ви, панове, наче діти малі. Яка угода?
показать весь комментарий
26.05.2026 06:37 Ответить
у дідуганів (довбойоба та *****) одна хвороба - маразм. Їх обох треба ізолювати в дурдомі НАЗАВЖДИ
показать весь комментарий
26.05.2026 06:42 Ответить
А ти не згоден з ударами по Ірану???Там же довбодятли
показать весь комментарий
26.05.2026 06:46 Ответить
Це девальвує підтримку України. Занадто багато почали задавати питань "правдолюби" чому одного можна бомбити, іншого не можна.
показать весь комментарий
26.05.2026 06:50 Ответить
я не згоден з "базаром" рудого ідіота., котрий несе нісенітницю. У якого є притензії не лише до Ірану, але і до України, Тайваню, Канади, Мексіки. Нема лише до *****. Так війни не воюють. Бо воно обісралось
показать весь комментарий
26.05.2026 06:52 Ответить
А в Білому домі, зараз, їх менше? І чим "перші", від "других", відрізняються ?
показать весь комментарий
26.05.2026 08:32 Ответить
У трампанутого зовсім таргани в голові з глузду з'їхали, невже так заздрить ху...лу, що теж бажає таке поганяло. Дійсно дебіл....***...
показать весь комментарий
26.05.2026 06:56 Ответить
Нє мєшайтє міратворцу міратворіть...
показать весь комментарий
26.05.2026 06:57 Ответить
США знищують загрозу ракетного удару по їх військових і по сусідах, в також не дають можливості Ірану, прикриваючись передмовами, замінувати протоку. Що ж тут не так? Все правильно.
показать весь комментарий
26.05.2026 06:57 Ответить
Хитро, але подленько. Не по голлівудськи.
показать весь комментарий
26.05.2026 07:02 Ответить
Що правильно? Ти *******? Нам потрібна дешева нафта. А путіну потрібний постійна війна у Перській Затоці.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:17 Ответить
Угу, "...наша пісня гарна, нова, починаєм її знову..."
показать весь комментарий
26.05.2026 07:30 Ответить
А шоб знали )
показать весь комментарий
26.05.2026 07:45 Ответить
Отличная работа,друзья путина должны жить в постоянном страхе быть приложенными на ноль.
показать весь комментарий
26.05.2026 08:24 Ответить
Допоки Трамп місяць відсмоктував у персів - друзі путіна підраховували прибутки. Я бачу, що всім сподобалось - рєшілі повторіть.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:35 Ответить
Ну як з цим підором рудим домовлятись??? ******* гандон! Все погодили, аж тут накрив клімакторичний розлад
показать весь комментарий
26.05.2026 09:14 Ответить
Підрило обісране - тільки і вміє, що під час перемовин вдарити, але коли Іран розчехляється - не встигає змінювати памперси.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:30 Ответить
Тобто Трамп вчинив так само як Іран, шановні є такий вислів "подібне виганяють подібним'.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:44 Ответить
 
 