США нанесли удары по Ирану, несмотря на перемирие и переговоры

США нанесли удары по ракетным площадкам и катерам Ирана во время действующего перемирия. Удары были нанесены на фоне переговоров относительно ядерной программы Тегерана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об цьому пише CNN.

По данным Центрального командования ВС США,целями стали ракетные пусковые площадки и иранские катера, которые якобы пытались установить мины в Ормузском проливе.

Пресс-секретарь CENTCOM Тимоти Хокинс заявил, что удары были направлены на защиту американских военных от потенциальных угроз со стороны иранских сил.

Переговоры между США и Ираном продолжаются

Несмотря на новый обмен ударами, Марко Рубио заявил во время визита в Индию, что США и Иран продолжают работать над меморандумом о взаимопонимании, который должен закрепить перемирие и создать основу для переговоров по ядерной программе Тегерана.

Ключевыми противоречиями остаются вопросы иранского обогащенного урана и условий возможного ослабления санкций.

Трамп настаивает на ликвидации иранского урана

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Ирану сохранить запасы высокообогащенного урана.

По его словам, уран могут либо вывезти в США для уничтожения, либо ликвидировать непосредственно на территории Ирана под контролем международных наблюдателей.

В то же время верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил против вывоза ядерных материалов за границу, опасаясь ослабления оборонных позиций страны.

Израиль готовит новые операции в регионе

На фоне обострения ситуации Израиль, по данным CNN, готовится к расширению военных операций в Ливане.

По информации телеканала, эти действия координируются с США, что может свидетельствовать о риске дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

