США нанесли удары по Ирану, несмотря на перемирие и переговоры
США нанесли удары по ракетным площадкам и катерам Ирана во время действующего перемирия. Удары были нанесены на фоне переговоров относительно ядерной программы Тегерана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетCNN.
По данным Центрального командования ВС США,целями стали ракетные пусковые площадки и иранские катера, которые якобы пытались установить мины в Ормузском проливе.
Пресс-секретарь CENTCOM Тимоти Хокинс заявил, что удары были направлены на защиту американских военных от потенциальных угроз со стороны иранских сил.
Переговоры между США и Ираном продолжаются
Несмотря на новый обмен ударами, Марко Рубио заявил во время визита в Индию, что США и Иран продолжают работать над меморандумом о взаимопонимании, который должен закрепить перемирие и создать основу для переговоров по ядерной программе Тегерана.
Ключевыми противоречиями остаются вопросы иранского обогащенного урана и условий возможного ослабления санкций.
Трамп настаивает на ликвидации иранского урана
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Ирану сохранить запасы высокообогащенного урана.
По его словам, уран могут либо вывезти в США для уничтожения, либо ликвидировать непосредственно на территории Ирана под контролем международных наблюдателей.
В то же время верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил против вывоза ядерных материалов за границу, опасаясь ослабления оборонных позиций страны.
Израиль готовит новые операции в регионе
На фоне обострения ситуации Израиль, по данным CNN, готовится к расширению военных операций в Ливане.
По информации телеканала, эти действия координируются с США, что может свидетельствовать о риске дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
Я - на першому місці, всі інші - лайно, з ними можна поводитись відповідно до наявних можливостей "нагнути".
Звідси - майже тотожня поведінка обох.
Хоча в даному випадку - це не так і погано: іраноподібні дуже добре воюють хіба що з "західниками", які хоч якось поважають чужі інтереси і тому не можуть а) витримати великих втрат, б) мобілізувати багато ресурсів. А от коли така країна, як США, починає поводитись "по-східному", з її можливостями, для іраноподібних виходить сумно.
Його зупиняє потенційна кількість трун.
Для "східняків" це не проблема взагалі. Русня он вбитими і пораненими вже втратила більше мільйона, ані за хєр собачий - і тиша.
Але дуже хоче. І на русню, і на пончика, навіть на бульбу. На будь-якого "короля".
А американці масово виходять на протести з плакатами "No kings".
Десятки десь півтора загиблих, і то здебільшого через власні помилки.
Втрати грошей і техніки їх турбують мало.
А от коли підуть потоком труни з загиблими в контактних боях, тоді буде з Трампом та іншими МАГовцями зовсім інша розмова.