США завдали ударів по Ірану попри перемир’я та переговори

США атакували ракетні майданчики та катери Іран під час чинного перемир’я. Удари відбулися на тлі переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

За даними Центрального командування ЗС США, цілями стали ракетні пускові майданчики та іранські катери, які нібито намагалися встановити міни в Ормузькій протоці.

Речник CENTCOM Тімоті Хокінс заявив, що удари були спрямовані на захист американських військових від потенційних загроз з боку іранських сил.

Переговори між США та Іраном тривають

Попри новий обмін ударами, Марко Рубіо заявив під час візиту до Індії, що США та Іран продовжують працювати над меморандумом про взаєморозуміння, який має закріпити перемир’я та створити основу для переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Ключовими суперечностями залишаються питання іранського збагаченого урану та умов можливого послаблення санкцій.

Трамп наполягає на ліквідації іранського урану

Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не дозволить Ірану зберегти запаси високозбагаченого урану.

За його словами, уран можуть або вивезти до США для знищення, або ліквідувати безпосередньо на території Ірану під контролем міжнародних спостерігачів.

Водночас верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виступив проти вивезення ядерних матеріалів за кордон, побоюючись послаблення оборонних позицій країни.

Ізраїль готує нові операції в регіоні

На тлі загострення ситуації Ізраїль, за даними CNN, готується до розширення військових операцій у Ліван.

За інформацією телеканалу, ці дії координуються зі США, що може свідчити про ризик подальшої ескалації на Близькому Сході.

