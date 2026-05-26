США завдали ударів по Ірану попри перемир’я та переговори
США атакували ракетні майданчики та катери Іран під час чинного перемир’я. Удари відбулися на тлі переговорів щодо ядерної програми Тегерана.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
За даними Центрального командування ЗС США, цілями стали ракетні пускові майданчики та іранські катери, які нібито намагалися встановити міни в Ормузькій протоці.
Речник CENTCOM Тімоті Хокінс заявив, що удари були спрямовані на захист американських військових від потенційних загроз з боку іранських сил.
Переговори між США та Іраном тривають
Попри новий обмін ударами, Марко Рубіо заявив під час візиту до Індії, що США та Іран продовжують працювати над меморандумом про взаєморозуміння, який має закріпити перемир’я та створити основу для переговорів щодо ядерної програми Тегерана.
Ключовими суперечностями залишаються питання іранського збагаченого урану та умов можливого послаблення санкцій.
Трамп наполягає на ліквідації іранського урану
Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не дозволить Ірану зберегти запаси високозбагаченого урану.
За його словами, уран можуть або вивезти до США для знищення, або ліквідувати безпосередньо на території Ірану під контролем міжнародних спостерігачів.
Водночас верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виступив проти вивезення ядерних матеріалів за кордон, побоюючись послаблення оборонних позицій країни.
Ізраїль готує нові операції в регіоні
На тлі загострення ситуації Ізраїль, за даними CNN, готується до розширення військових операцій у Ліван.
За інформацією телеканалу, ці дії координуються зі США, що може свідчити про ризик подальшої ескалації на Близькому Сході.
Я - на першому місці, всі інші - лайно, з ними можна поводитись відповідно до наявних можливостей "нагнути".
Звідси - майже тотожня поведінка обох.
Хоча в даному випадку - це не так і погано: іраноподібні дуже добре воюють хіба що з "західниками", які хоч якось поважають чужі інтереси і тому не можуть а) витримати великих втрат, б) мобілізувати багато ресурсів. А от коли така країна, як США, починає поводитись "по-східному", з її можливостями, для іраноподібних виходить сумно.
Його зупиняє потенційна кількість трун.
Для "східняків" це не проблема взагалі. Русня он вбитими і пораненими вже втратила більше мільйона, ані за хєр собачий - і тиша.
Але дуже хоче. І на русню, і на пончика, навіть на бульбу. На будь-якого "короля".
А американці масово виходять на протести з плакатами "No kings".
Десятки десь півтора загиблих, і то здебільшого через власні помилки.
Втрати грошей і техніки їх турбують мало.
А от коли підуть потоком труни з загиблими в контактних боях, тоді буде з Трампом та іншими МАГовцями зовсім інша розмова.