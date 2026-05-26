США завдали ударів по Ірану попри перемир’я та переговори

США атакували ракетні майданчики та катери Іран під час чинного перемир’я. Удари відбулися на тлі переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

За даними Центрального командування ЗС США, цілями стали ракетні пускові майданчики та іранські катери, які нібито намагалися встановити міни в Ормузькій протоці.

Речник CENTCOM Тімоті Хокінс заявив, що удари були спрямовані на захист американських військових від потенційних загроз з боку іранських сил.

Переговори між США та Іраном тривають

Попри новий обмін ударами, Марко Рубіо заявив під час візиту до Індії, що США та Іран продовжують працювати над меморандумом про взаєморозуміння, який має закріпити перемир’я та створити основу для переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Ключовими суперечностями залишаються питання іранського збагаченого урану та умов можливого послаблення санкцій.

Трамп наполягає на ліквідації іранського урану

Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не дозволить Ірану зберегти запаси високозбагаченого урану.

За його словами, уран можуть або вивезти до США для знищення, або ліквідувати безпосередньо на території Ірану під контролем міжнародних спостерігачів.

Водночас верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виступив проти вивезення ядерних матеріалів за кордон, побоюючись послаблення оборонних позицій країни.

Ізраїль готує нові операції в регіоні

На тлі загострення ситуації Ізраїль, за даними CNN, готується до розширення військових операцій у Ліван.

За інформацією телеканалу, ці дії координуються зі США, що може свідчити про ризик подальшої ескалації на Близькому Сході.

"Тиць-*******!" То що ж це за "перемир'я"? Прямо, як з кацапами?!!!
26.05.2026 06:24 Відповісти
+16
Тільки на біржах нафта почала дешевшать і на тобі.Ще один геополітик-є банько.Майстер пісділа.
26.05.2026 06:34 Відповісти
+11
Цікаво, чи є ще хоч одна країна, яка довіряє сша?
26.05.2026 06:36 Відповісти
У Трампа, як і у ***** з руснею, "східний" менталитет.
Я - на першому місці, всі інші - лайно, з ними можна поводитись відповідно до наявних можливостей "нагнути".
Звідси - майже тотожня поведінка обох.
Хоча в даному випадку - це не так і погано: іраноподібні дуже добре воюють хіба що з "західниками", які хоч якось поважають чужі інтереси і тому не можуть а) витримати великих втрат, б) мобілізувати багато ресурсів. А от коли така країна, як США, починає поводитись "по-східному", з її можливостями, для іраноподібних виходить сумно.
26.05.2026 06:36 Відповісти
Правильно писати, у американців і у кацапів східний менталітет. Не треба боятися і валити все на Трампа.
26.05.2026 06:41 Відповісти
Якби у американців був східний менталітет, Трамп би давно почав наземну, як ***** проти України.
Його зупиняє потенційна кількість трун.
Для "східняків" це не проблема взагалі. Русня он вбитими і пораненими вже втратила більше мільйона, ані за хєр собачий - і тиша.
26.05.2026 08:40 Відповісти
Ви самі собі суперечите. Виходить Трамп зовсім не схожий на кацапів.
26.05.2026 08:58 Відповісти
Саме через менталітет більшості американців Трамп не зовсім схожий на русню.
Але дуже хоче. І на русню, і на пончика, навіть на бульбу. На будь-якого "короля".
А американці масово виходять на протести з плакатами "No kings".
26.05.2026 09:04 Відповісти
Не смішіть, пара сотень комуністів це не Америка. Більшість американців проти війни в Ірані, але всі мовчать.
26.05.2026 09:06 Відповісти
Тому що немає трун.
Десятки десь півтора загиблих, і то здебільшого через власні помилки.
Втрати грошей і техніки їх турбують мало.
А от коли підуть потоком труни з загиблими в контактних боях, тоді буде з Трампом та іншими МАГовцями зовсім інша розмова.
26.05.2026 09:08 Відповісти
А як же "одінарот" у пуйла?
26.05.2026 08:28 Відповісти
Шнобелівська премія миру для Трампа- саме те, що заслужив цей злючий брехливий аферист.
26.05.2026 09:47 Відповісти
трампло з пуйлом за нефть поговорив та кинувся виконувати наказ
26.05.2026 06:41 Відповісти
До чого тут *****, як що Трамп сам заробояе на нафті?
26.05.2026 09:31 Відповісти
Є країна, яка навіть маніпулює США, але у нас згадувати її назву тепер не можна, - стаття!
26.05.2026 10:11 Відповісти
Ну ви, панове, наче діти малі. Яка угода?
26.05.2026 06:37 Відповісти
у дідуганів (довбойоба та *****) одна хвороба - маразм. Їх обох треба ізолювати в дурдомі НАЗАВЖДИ
26.05.2026 06:42 Відповісти
А ти не згоден з ударами по Ірану???Там же довбодятли
26.05.2026 06:46 Відповісти
Це девальвує підтримку України. Занадто багато почали задавати питань "правдолюби" чому одного можна бомбити, іншого не можна.
26.05.2026 06:50 Відповісти
я не згоден з "базаром" рудого ідіота., котрий несе нісенітницю. У якого є притензії не лише до Ірану, але і до України, Тайваню, Канади, Мексіки. Нема лише до *****. Так війни не воюють. Бо воно обісралось
26.05.2026 06:52 Відповісти
А в Білому домі, зараз, їх менше? І чим "перші", від "других", відрізняються ?
26.05.2026 08:32 Відповісти
У трампанутого зовсім таргани в голові з глузду з'їхали, невже так заздрить ху...лу, що теж бажає таке поганяло. Дійсно дебіл....***...
26.05.2026 06:56 Відповісти
Нє мєшайтє міратворцу міратворіть...
26.05.2026 06:57 Відповісти
США знищують загрозу ракетного удару по їх військових і по сусідах, в також не дають можливості Ірану, прикриваючись передмовами, замінувати протоку. Що ж тут не так? Все правильно.
26.05.2026 06:57 Відповісти
Хитро, але подленько. Не по голлівудськи.
26.05.2026 07:02 Відповісти
Що правильно? Ти *******? Нам потрібна дешева нафта. А путіну потрібний постійна війна у Перській Затоці.
26.05.2026 09:17 Відповісти
То нехай іранці продовжуть далі тримати закритою Затоку і беруть плату з кожного судна, яке буде там проходити? То це не змусить постачальників нафти і газу брати більше ціну, бо третину вони мають віддати Ірану за прохід? Здається були встановлені терміни розрішення конфлікту, але чомусь Іран тягне кота за хвіст і прискоренними темпами за допомогою Засрашки збагачує уран.
26.05.2026 10:07 Відповісти
Це Ви про себе? Не навчилися спілкуватися з людьми? То йди на йух.
26.05.2026 10:14 Відповісти
Угу, "...наша пісня гарна, нова, починаєм її знову..."
26.05.2026 07:30 Відповісти
А шоб знали )
26.05.2026 07:45 Відповісти
Отличная работа,друзья путина должны жить в постоянном страхе быть приложенными на ноль.
26.05.2026 08:24 Відповісти
Допоки Трамп місяць відсмоктував у персів - друзі путіна підраховували прибутки. Я бачу, що всім сподобалось - рєшілі повторіть.
26.05.2026 09:35 Відповісти
Путинских аятолл разбомбили,и чем больше из бомбят,тем выгоднее это Украине.
26.05.2026 09:55 Відповісти
Ну як з цим підором рудим домовлятись??? ******* гандон! Все погодили, аж тут накрив клімакторичний розлад
26.05.2026 09:14 Відповісти
Трап красава,аятоллы должны капитулировать, никаких договоренностей с дружками путина не будет,не надейтесь.
26.05.2026 09:57 Відповісти
Підрило обісране - тільки і вміє, що під час перемовин вдарити, але коли Іран розчехляється - не встигає змінювати памперси.
26.05.2026 09:30 Відповісти
Аятоллские фанатики получили по заслугам,и ещё получат.
26.05.2026 10:07 Відповісти
Тобто Трамп вчинив так само як Іран, шановні є такий вислів "подібне виганяють подібним'.
26.05.2026 09:44 Відповісти
Молодці США, що діють на випередження. Знищили ракетні установки, щоб менше ракет полетіло в бік Ізраюля, країн Перської Затоки і їх війська. Це мав би зробити і Зеленський, коли мав інформацію від всіх західних розвідок, що Пуйло стягує ракетні установки, літаки до кордону з Україною, щоб вдарити по Києву. Але крім обіцянок і брехні у нього немає чим бити. Обіцяні 3000 крилатих ракет "Фламінго" десь поділися, мабуть їх забрав міндіч до Ізраїлю.
26.05.2026 10:01 Відповісти
 
 