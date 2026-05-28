Пулеметные турели, РЭБ и глухие перекрытия: в Астане охраняли кортеж Путина. ФОТОрепортаж
Во время официального визита российского диктатора Владимира Путина в Казахстан меры безопасности достигли абсурдного уровня.
В составе его огромного кортежа заметили спецтехнику, предназначенную для ведения боевых действий и защиты от дронов, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает следственная группа Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на анализ фото и видео из казахстанских пабликов, опубликованных изданием "Агентство.Новости".
Журналисты и аналитики обратили внимание на несколько специфических автомобилей сопровождения:
Бронеавтомобиль "Алан": на его крыше оборудована полузакрытая пулеметная турель (хотя самого пулемета на момент съемки замечено не было).
Машина мобильной РЭБ: еще один автомобиль был оборудован массивной конструкцией на крыше. Эксперты предполагают, что это либо мощная система радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, либо спецсредства засекреченной правительственной связи.
Беспрецедентные меры безопасности в Астане
В целом передвижение лимузина Путина напоминало военную операцию. Его непосредственно сопровождали 20 автомобилей и 14 мотоциклов, а с воздуха колонну непрерывно прикрывал боевой вертолет.
Очевидцы также зафиксировали, что вдоль всего маршрута следования кортежа через каждые несколько метров стояли военные в камуфляже с автоматами в руках. Кроме того, ключевые въезды и перекрестки Астаны были наглухо перекрыты тяжелой бронетехникой.
Напомним, 28 мая в Астане проходят переговоры между Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Та чим більше вбиває людей, тим більше боїться старий щур здохнути.