Пулеметные турели, РЭБ и глухие перекрытия: в Астане охраняли кортеж Путина. ФОТОрепортаж

Во время официального визита российского диктатора Владимира Путина в Казахстан меры безопасности достигли абсурдного уровня.

В составе его огромного кортежа заметили спецтехнику, предназначенную для ведения боевых действий и защиты от дронов, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщает следственная группа Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на анализ фото и видео из казахстанских пабликов, опубликованных изданием "Агентство.Новости".

Журналисты и аналитики обратили внимание на несколько специфических автомобилей сопровождения:

  • Бронеавтомобиль "Алан": на его крыше оборудована полузакрытая пулеметная турель (хотя самого пулемета на момент съемки замечено не было).

  • Машина мобильной РЭБ: еще один автомобиль был оборудован массивной конструкцией на крыше. Эксперты предполагают, что это либо мощная система радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, либо спецсредства засекреченной правительственной связи.

Беспрецедентные меры безопасности в Астане

В целом передвижение лимузина Путина напоминало военную операцию. Его непосредственно сопровождали 20 автомобилей и 14 мотоциклов, а с воздуха колонну непрерывно прикрывал боевой вертолет.

Очевидцы также зафиксировали, что вдоль всего маршрута следования кортежа через каждые несколько метров стояли военные в камуфляже с автоматами в руках. Кроме того, ключевые въезды и перекрестки Астаны были наглухо перекрыты тяжелой бронетехникой.

Напомним, 28 мая в Астане проходят переговоры между Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 

28.05.2026 16:55 Ответить
Казахстан все ще колонія
28.05.2026 16:40 Ответить
Цікаво у пілотів винищувачів які його охороняли, був боєкомплект? Одним вистрілом могли увійти в історію
28.05.2026 16:41 Ответить
Цікаво самого ху#ла чи одного з його опудал?
28.05.2026 16:37 Ответить
Ще є час атакувати путіна в Казакстані, де наші тисячі ракет-дронів Фламінго? Ізраїль знищив лідерів Ірану коли ті виїхали на переговори. Саме час перейняти успішний досвід Ізраїлю у вирішенні проблем.
28.05.2026 16:55 Ответить
Танки и ВВС не привлекали? Как-то слабенько.
28.05.2026 16:40 Ответить
І знищити причину майбутньої війни у своїй країні.
28.05.2026 16:46 Ответить
Зроблять північну корею 2.0 і нічого не буде.
28.05.2026 19:16 Ответить
Не вистачає пересувного бункера
28.05.2026 16:42 Ответить
Головне питання валізи теж броньовані, та обладнані ППО.
28.05.2026 17:44 Ответить
Чемоданный засранец вконец перепуганным стал. С такими нервами его на долго не хватит
28.05.2026 16:42 Ответить
Опасний урод - дуже високо цінує своє нікчемне життя
28.05.2026 16:42 Ответить
САТАНА В АСТАНІ !)
28.05.2026 16:48 Ответить
Та чего его охранять, удавить как крысу и всего делов хотя почему собственно как..
28.05.2026 16:50 Ответить
Так там "проблема" - решта п'ять живі залишаться...
28.05.2026 16:53 Ответить
Владіміром, не Володимиром.
28.05.2026 16:51 Ответить
Та вже-б, взяли "Объект 279", з музею... (експериментальний "танк ядерної війни"), наварили на нього "мангалів, поставили систему РЕБ, та й везли-б, його, по Астані...
28.05.2026 16:52 Ответить
Здаєтся мені, пані та панове, шо Адольф Алоізович Шикельгрубер мав значно менший кортеж, а Володимир Олександрович Zе має значно більший кортеж ніж це *****.
28.05.2026 16:52 Ответить
Доречі так охороняють ще одного вузкоокого уродца.Цікаво,а яким чином він прибув до Астани?Випадково не потягом?
28.05.2026 16:53 Ответить
28.05.2026 16:55 Ответить
*****- адепт смерті.
Та чим більше вбиває людей, тим більше боїться старий щур здохнути.
28.05.2026 16:55 Ответить
Така облава і не спіймали?
28.05.2026 16:58 Ответить
А як це ***** зміг протягнути частину своєї армії до казахів? І навіщо вони запустили цей мотлох?
28.05.2026 17:02 Ответить
Та то всі інші авто везли запасні чемоданчики. Ху'ло воно ж серло.
28.05.2026 17:03 Ответить
Кажуть, ***** боїться, що його дроном *******. І не обовʼязково, що українці))
28.05.2026 17:05 Ответить
***** вже як кістка в горлі у всіх своїх сатрапів. Отруять, як завжди. Це, здається, оптимальний і найбезпечніший варіант дистанційного вбивства диктаторів. Офіційний діагноз смерті буде бездоганним - серце, "долгая продолжітєльна болєзнь" або алергічна реакція і "всьо" - нема *****. От він і намагається уникнути хоча б "новічка". Ну щоб хоча б швидко і безболісно "усопнути". Він знає що своєю смертю не помре.
28.05.2026 17:12 Ответить
Зубiв дракона не вистачае))
28.05.2026 17:18 Ответить
Мабуть вдома чамадан забув. І тепер куди срати буде?
28.05.2026 17:45 Ответить
просто цікаво як він зараз своєю скрєпною руцко-язичєской челюстю буде називати касим-жомарта ?
28.05.2026 17:51 Ответить
Як же ця рашиська мерзота боїтся за свою погану шкуру ,коли ти вже здохнеш **** мільйони чекають.
28.05.2026 17:57 Ответить
Очко ху...ла зімкнулось.Знає,курва,що є за що.Скільки років при владі,то за кожен рік по шибениці заслуговує.
28.05.2026 17:57 Ответить
Обосранный собиратель уских земель пожаловал😁
28.05.2026 19:17 Ответить
не можу згадати навіть спроби замаху
29.05.2026 01:43 Ответить
 
 