Пулеметные турели, РЭБ и глухие перекрытия: в Астане охраняли кортеж Путина. ФОТОрепортаж

Во время официального визита российского диктатора Владимира Путина в Казахстан меры безопасности достигли абсурдного уровня.

В составе его огромного кортежа заметили спецтехнику, предназначенную для ведения боевых действий и защиты от дронов, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщает следственная группа Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на анализ фото и видео из казахстанских пабликов, опубликованных изданием "Агентство.Новости".

Журналисты и аналитики обратили внимание на несколько специфических автомобилей сопровождения:

Бронеавтомобиль "Алан": на его крыше оборудована полузакрытая пулеметная турель (хотя самого пулемета на момент съемки замечено не было).

Машина мобильной РЭБ: еще один автомобиль был оборудован массивной конструкцией на крыше. Эксперты предполагают, что это либо мощная система радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, либо спецсредства засекреченной правительственной связи.

Беспрецедентные меры безопасности в Астане

В целом передвижение лимузина Путина напоминало военную операцию. Его непосредственно сопровождали 20 автомобилей и 14 мотоциклов, а с воздуха колонну непрерывно прикрывал боевой вертолет.

Очевидцы также зафиксировали, что вдоль всего маршрута следования кортежа через каждые несколько метров стояли военные в камуфляже с автоматами в руках. Кроме того, ключевые въезды и перекрестки Астаны были наглухо перекрыты тяжелой бронетехникой.

Напомним, 28 мая в Астане проходят переговоры между Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.









