Новини
Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: є постраждалі

Російський дрон влучив у будинок у Румунії

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

"У ніч з 28 на 29 травня РФ відновила удари БпЛА по цивільних та інфраструктурних об’єктах в Україні, у районі річкового кордону з Румунією. Безпілотник вторгся в повітряний простір Румунії, що відстежувався радаром у південній частині міста Галац, і врізався в дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа", - ідеться в повідомленні.

Підтвердження інциденту

Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій Румунії також офіційно підтвердив інформацію про двох поранених мешканців будинку в Галаці після влучання дрона. Евакуйовано 70 мешканців.

У повідомленні зазначено, що після влучання дрона стався вибух і пожежа в квартирі на 10-му поверсі. Фахівці встановили, що весь вибуховий заряд дрона здетонував.

Служба екстреного реагування Румунії (ISU) підтвердила інцидент із дроном у місті Галац:

"Нещодавно в місті Галац дрон впав на житловий будинок. У результаті удару стався вибух і спалахнула пожежа в квартирі на 10-му поверсі. На місце події прибули сили та засоби ISU Галац для ліквідації наслідків інциденту та забезпечення безпеки зони, за підтримки інших підрозділів МВС та спеціалізованих команд SRI. Двоє людей, які перебували у квартирі, що загорілася, самостійно евакуювалися. Наразі жертв не виявлено", - йдеться у публікації у Facebook.

Нові деталі

Згодом стало відомо, що у ніч на 29 травня  радари Міністерства оборони виявили дрони, що рухалися поблизу повітряного простору Румунії. Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні в складі Повітряної поліції, о 01:19 злетіли з 86-ї авіабази у Фетешті за підтримки вертольота IAR 330 SOCAT румунських ВПС. Пілоти літаків мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу тривалості тривоги.

Національний військовий командний центр (ядро) поінформував генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність вжиття заходів щодо оповіщення населення. У цьому контексті були надіслані повідомлення RO-Alert для повітів Тулча, Галац та Браїла.

"Ситуація динамічно змінюється, і ми надаватимемо офіційну інформацію та дані, щойно вони стануть доступними", – додало відомство.

Румунам треба виразити глибоке занепокоєння кацапам !
29.05.2026 06:34 Відповісти
НАТО, закрий небо над НАТО!
29.05.2026 06:47 Відповісти
Негайно і потужно занепокоїтися. Ну можна ще Україну звинуватити у всіх смертних гріхах.
29.05.2026 06:35 Відповісти
і краще би мамалигу переховати
показати весь коментар
29.05.2026 06:45 Відповісти
я так розумію,ППО в ес робити починає рівно після того як пальцем вткнеш??ну що ж,це повинно було статися і ігнорування керівництва на дії параші вийде боком населенню....
29.05.2026 06:42 Відповісти
Ну от вам і "дзвіночок"...Цікаво - румуни підуть шляхом "паляцев гонорових", і почнуть "мусолить" , наскільки той дрон "роійський", і яка, в цьому випадку, відповідальність України, чи посилять ППО, на східному кордоні, і приведуть їх засоби у бойову готовність до застосування.
29.05.2026 06:46 Відповісти
*дзвіночок* був у 2008. А то і раніше. Проклацали.
29.05.2026 07:00 Відповісти
Потім історики будуть вивчати як Європа, дивлячись на чотири роки війни, забила на свою оборону сподіваючись на американців і в кінці отримавши дулю від Трампа.
29.05.2026 07:17 Відповісти
Ой-Вей !
29.05.2026 06:46 Відповісти
НАТО, закрий небо над НАТО!
29.05.2026 06:47 Відповісти
чим , Трампом ?
29.05.2026 06:49 Відповісти
29.05.2026 06:52 Відповісти
Це напад на НАТО. Знову прикинуться що нічого особливого не сталося?
29.05.2026 06:56 Відповісти
ната виключить руминів с нато і не буде нападу
29.05.2026 07:02 Відповісти
Вже 10-11 років всім розповідаю що ніхто ні за кого воювати не буде, по серйозному не впряжеться. І навіть не повинні -- читайте устав НАТО.
До речі, якщо один з постраждалих колекціонував марки, то це був би напад на філателістів. І що?
29.05.2026 07:55 Відповісти
НАТО гімна в рот набрало і промовчить
29.05.2026 07:02 Відповісти
НАТО давно закінчилось.
Ще в 1991 році.
Навіть в 1989 ,коли Берлінська стіна впала.
Зараз ната.
29.05.2026 07:24 Відповісти
Звичайно, бо перемогли совок, вірніше його пустили по .уям Горбі і хто там ще вирішував щось. Будь якій альянс втратив сенс
29.05.2026 07:58 Відповісти
Що у них за підготовка?Підняли літаки,вертольоти і не змогли збити один дрон.При тому,що його постійно відслідковували.
29.05.2026 07:13 Відповісти
Сподівались, що українці зіб'ють
29.05.2026 07:17 Відповісти
Всього вони збили два, не рахуючи пінопластовий провал в Польщі. У Румунії один, це була легендарна подія в історії НАТО, враховуючи що над Європою літають тисячі кацапських дронів, як вони самі стверджують. Ще один в Балтії.
29.05.2026 07:19 Відповісти
а раптом путін нападе
29.05.2026 07:19 Відповісти
Буна)Аічє бугурешт руменіа,ора екзата)
29.05.2026 07:26 Відповісти
Це не привід запускати 5 статтю
29.05.2026 07:35 Відповісти
Все тільки починається ((((
29.05.2026 07:41 Відповісти
 
 