Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: є постраждалі

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Румунії.

"У ніч з 28 на 29 травня РФ відновила удари БпЛА по цивільних та інфраструктурних об’єктах в Україні, у районі річкового кордону з Румунією. Безпілотник вторгся в повітряний простір Румунії, що відстежувався радаром у південній частині міста Галац, і врізався в дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа", - ідеться в повідомленні.

Підтвердження інциденту

Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій Румунії також офіційно підтвердив інформацію про двох поранених мешканців будинку в Галаці після влучання дрона. Евакуйовано 70 мешканців.

У повідомленні зазначено, що після влучання дрона стався вибух і пожежа в квартирі на 10-му поверсі. Фахівці встановили, що весь вибуховий заряд дрона здетонував.

Служба екстреного реагування Румунії (ISU) підтвердила інцидент із дроном у місті Галац:

"Нещодавно в місті Галац дрон впав на житловий будинок. У результаті удару стався вибух і спалахнула пожежа в квартирі на 10-му поверсі. На місце події прибули сили та засоби ISU Галац для ліквідації наслідків інциденту та забезпечення безпеки зони, за підтримки інших підрозділів МВС та спеціалізованих команд SRI. Двоє людей, які перебували у квартирі, що загорілася, самостійно евакуювалися. Наразі жертв не виявлено", - йдеться у публікації у Facebook.

Нові деталі

Згодом стало відомо, що у ніч на 29 травня радари Міністерства оборони виявили дрони, що рухалися поблизу повітряного простору Румунії. Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні в складі Повітряної поліції, о 01:19 злетіли з 86-ї авіабази у Фетешті за підтримки вертольота IAR 330 SOCAT румунських ВПС. Пілоти літаків мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу тривалості тривоги.

Національний військовий командний центр (ядро) поінформував генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність вжиття заходів щодо оповіщення населення. У цьому контексті були надіслані повідомлення RO-Alert для повітів Тулча, Галац та Браїла.

"Ситуація динамічно змінюється, і ми надаватимемо офіційну інформацію та дані, щойно вони стануть доступними", – додало відомство.

