Нерозірваний реактивний снаряд виявили поблизу українського кордону в Румунії
У румунському повіті Тулча 16 травня у дворі нежитлового будинку виявили нерозірваний реактивний снаряд.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"У суботу, 16 травня, близько 15:00 Міністерство національної оборони отримало повідомлення про виявлення нерозірваного реактивного снаряду на подвір’ї нежитлового будинку в Пардіні, повіт Тулча", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, територію одразу оточили, на місці перебувають представники поліції, прикордонної поліції та Служби розвідки Румунії. Попередня перевірка підтвердила наявність близько двох кілограмів вибухівки всередині боєприпасу.
Також повідомляється, що до місця події направлено групу фахівців Міноборони для додаткової оцінки ситуації. Справу передано до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.
Варто зазначити, що Пардіна розташована за 5-10 км від українського кордону.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що у румунському місті Галац після падіння безпілотника з вибухівкою влада терміново евакуювала місцевих жителів із небезпечної зони.
- Під час нічної атаки російських безпілотників по півдню України Румунія була змушена підняти в повітря винищувачі британських ВПС у межах місії НАТО для патрулювання повітряного простору.
- У суботу посла РФ у Бухаресті викликали до МЗС Румунії після падіння російського безпілотника цієї ночі в районі Галаца
- Пізніше повідомлялося про виявлення в Румунії уламків ще одного дрона.
