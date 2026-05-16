Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
Нерозірваний реактивний снаряд виявили поблизу українського кордону в Румунії

У Румунії знайшли реактивний снаряд

У румунському повіті Тулча 16 травня у дворі нежитлового будинку виявили нерозірваний реактивний снаряд.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"У суботу, 16 травня, близько 15:00 Міністерство національної оборони отримало повідомлення про виявлення нерозірваного реактивного снаряду на подвір’ї нежитлового будинку в Пардіні, повіт Тулча", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, територію одразу оточили, на місці перебувають представники поліції, прикордонної поліції та Служби розвідки Румунії. Попередня перевірка підтвердила наявність близько двох кілограмів вибухівки всередині боєприпасу.

Також повідомляється, що до місця події направлено групу фахівців Міноборони для додаткової оцінки ситуації. Справу передано до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.

Варто зазначити, що Пардіна розташована за 5-10 км від українського кордону.

Що передувало

Будем захищати кожен дюйм нато, так?
16.05.2026 23:06 Відповісти
А що не так з дюймом? Вже перемога чи ни?
17.05.2026 00:18 Відповісти
а звідки там реактивний снаряд, це ж рсзв, воно летить до 100 км
17.05.2026 05:40 Відповісти
Проспали
17.05.2026 08:39 Відповісти
Ни себе уя долетело.
17.05.2026 10:52 Відповісти
 
 