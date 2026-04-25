У Румунії евакуювали понад 200 людей після падіння дрона з вибухівкою, - ЗМІ
У румунському місті Галац після падіння безпілотника з вибухівкою влада терміново евакуювала місцевих жителів із небезпечної зони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише HotNews.ro.
Евакуація після падіння дрона
Безпілотник впав у житловому районі, після чого фахівці підтвердили наявність вибухової начинки.
Через загрозу детонації влада встановила зону безпеки радіусом 200 метрів.
Із небезпечної території евакуювали щонайменше 220 людей.
Частина мешканців залишила район самостійно, інших вивозили рятувальники, поліція та жандармерія.
Окрему увагу приділили маломобільним громадянам – 11 осіб евакуювали за допомогою спеціального транспорту та карет швидкої допомоги.
Що далі
Після завершення евакуації фахівці розпочали збір уламків безпілотника.
Їх планують транспортувати до спеціально визначеної зони за межами міста.
Там дрон буде знищено шляхом контрольованого підриву з дотриманням підвищених заходів безпеки.
Інцидент стався на тлі чергової масованої атаки РФ по Україні.
ранці суботи, 25 квітня, російські війська відновили атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією, в повіті Тулча.
Радари MApN виявили безпілотники, що пролетіли поблизу повітряного простору Румунії. Два літаки Eurofighter Typhoon британських ВПС зі складу бойової служби Посиленої повітряної поліції злетіли о 02:00 з 86-ї авіабази у Фетешті.
Національний військовий командний центр повідомив IGSU про встановлення заходів щодо оповіщення населення в населених пунктах Грінду та Ісакча, повіт Тулча, і о 02:14 було передано повідомлення RO-ALERT.
Мешканці Галаца повідомили через службу 112 о 02:31 про падіння об'єкта в районі Траянської застави.