У Румунії евакуювали понад 200 людей після падіння дрона з вибухівкою, - ЗМІ

У Румунії евакуювали понад 200 людей після падіння російського дрона

У румунському місті Галац після падіння безпілотника з вибухівкою влада терміново евакуювала місцевих жителів із небезпечної зони.

Евакуація після падіння дрона

Безпілотник впав у житловому районі, після чого фахівці підтвердили наявність вибухової начинки.

Через загрозу детонації влада встановила зону безпеки радіусом 200 метрів.

Із небезпечної території евакуювали щонайменше 220 людей.

Частина мешканців залишила район самостійно, інших вивозили рятувальники, поліція та жандармерія.

Окрему увагу приділили маломобільним громадянам – 11 осіб евакуювали за допомогою спеціального транспорту та карет швидкої допомоги.

Що далі

Після завершення евакуації фахівці розпочали збір уламків безпілотника.

Їх планують транспортувати до спеціально визначеної зони за межами міста.

Там дрон буде знищено шляхом контрольованого підриву з дотриманням підвищених заходів безпеки.

Інцидент стався на тлі чергової масованої атаки РФ по Україні.

❗️НАТО офіційно «вступила у війну проти рф»: росвоєнкори почали погрожувати Румунії, бо вночі винищувачі Eurofighter Typhoon збивали БпЛА над Одещиною (команду на збиття офіційно надало Міноборони) - не виключено, що незабаром росія піде масованими дроновими атаками вже по Румунії
25.04.2026 14:05 Відповісти
За репост помий скільки отримуєш?
25.04.2026 14:38 Відповісти
Кацап, тут водкі нєт!
25.04.2026 14:41 Відповісти
не п'ю с 5 класу
25.04.2026 15:01 Відповісти
Погано ж ти вчився в 5 му класі, не знаєш що українською З, а не С класу
25.04.2026 15:31 Відповісти
Eurofighter Typhoon після згоди від України збили дрони над територією України (близько кордону) - https://www.mapn.ro/cpresa/19219_informa%C8%9Bie-de-presa?fbclid=IwY2xjawRZWjBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFPM3M2MmZZT2Z3blZuaGhIc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmxbaSNgkZgJrE4op-Xkk3RGiHYSPOBnxcfNFYD9lgtmrlW-kX0fZ1CReb-5_aem_eDWlX9r4UHarVkcJQOfIvA Міністерство Оборони Румунії
ранці суботи, 25 квітня, російські війська відновили атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією, в повіті Тулча.

Радари MApN виявили безпілотники, що пролетіли поблизу повітряного простору Румунії. Два літаки Eurofighter Typhoon британських ВПС зі складу бойової служби Посиленої повітряної поліції злетіли о 02:00 з 86-ї авіабази у Фетешті.

Національний військовий командний центр повідомив IGSU про встановлення заходів щодо оповіщення населення в населених пунктах Грінду та Ісакча, повіт Тулча, і о 02:14 було передано повідомлення RO-ALERT.

Мешканці Галаца повідомили через службу 112 о 02:31 про падіння об'єкта в районі Траянської застави.
25.04.2026 15:38 Відповісти
 
 