Сигарети безпілотником до Румунії: БЕБ на Буковині викрило схему контрабандистів

Детективи Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області викрили схему незаконного переправлення контрафактних сигарет до Румунії за допомогою саморобних безпілотників. За одну ніч зловмисники могли переправляти до 12 ящиків тютюнових виробів.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області припинили схему незаконного переміщення сигарет без марок акцизного податку через кордон.

Використовували саморобні безпілотники

Встановлено, що мешканці прикордоння намагалися незаконно переправити контрафактні тютюнові вироби до Румунії. Для цього вони використовували саморобні безпілотники, які придбали у невідомих "конструкторів" на Закарпатті.

Запускали в Румунію з катапульти

Запуски здійснювали вночі з приватної ділянки у прикордонному селі. Для цього використовували спеціальну катапульту.

  • Дрони здатні долати до 25 км і скидати вантаж у визначеному місці.
  • Керування здійснювали дистанційно.
  • За одну ніч зловмисники встигали переправити до 12 ящиків сигарет.

Що вилучили?

Під час огляду місця події детективи вилучили 34 пакунки сигарет без марок акцизного податку, 2 безпілотні літальні апарати та пускову установку.

Орієнтована вартість вилучених тютюнових виробів - понад 1 млн грн.

Наразі досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів) триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Питання, найуха вводили драконівські акцизи спочатку в ЄС, а потім вже і Україна? Боротьба з палінням? Менше стало курців? Хер там! Чинуші при владі просто набиваються собі кармани.
22.04.2026 18:33 Відповісти
34 пакунки, кацап, пакунки. Читай українську версію сайту.
22.04.2026 18:46 Відповісти
Після війни в нас буде багато пвк.А за наших фахівців сбс люба країна заплатить любі гроші.Ще перед великою війною ветеранів АТО вербували на охорону кораблів від піратів.Робота не пильна,за нормальні гроші.Я серйозно збирався їхать,жінка не пустила)))
22.04.2026 18:04 Відповісти
Коли війна закінчиться - Мадяр (Бровді) зможе стати конкурентом Amazon ...
22.04.2026 17:43 Відповісти
В одном из интервью, Р. Бровди упоминал, шо "после войны" планирует выехать из Украины. Догадайтесь куда.
22.04.2026 17:49 Відповісти
До Безоса - налагоджувати логістику ?
22.04.2026 17:59 Відповісти
Холодно). Но намерения(Бровди) могут и изменится.
22.04.2026 18:02 Відповісти
Деякі фірми які виробляють бпла починали з того що робили їх для контрабандистів.А цих талановитих дронщиків треба залучить у сбс.Були злочинцями,а стануть шановними захисниками батьківщини.
https://www.youtube.com/shorts/_qWOy4jTDJE

https://www.youtube.com/shorts/RSSswQZgHd0
Во время осмотра места происшествия детективы изъяли 34 пачки сигарет без марок акцизного налога, 2 беспилотных летательных аппарата и пусковую установку.
Ориентировочная стоимость изъятых табачных изделий - более 1 млн грн. Источник: https://censor.net/ru/n3611868
Если вы меня спросите, я вам скажу более 29 тысяч стоит пачка сигарет без марки акцизного налога.
Аналитический сайт номер 1 Украины
Сколько в блоке пачек? - 10
В ящике 50 блоков. Верно?
Если пачка с акцизой маркой стоит 150 грн. А без акциза - 58 (из заметки) значит в стоимости пачки ⅔ - это налог?
В Болгарии Ротманс 3 евро (6 левов). Какой смысл в контрабандном приобретении украинской табачной херни, если оф. цены у нас и в Европе одинаковые?
Шановний пан (вибачаюся що російською мовою) Сергей. Розтулмачте, будь ласка кацапу скільки це пакунок?
Пачка цигарок - це 20 (25) шт.
Блок цигарок - це 10 пачок.
Ящик цигарок - це 50, рідше 40 чи 30 пачок.
Пакунок це російською "европоддон" чи "контейнер"
В якому академічному словнику пакунок це ящик?
А дрони куплені на пожертви Українців, які донатили для ЗСУ?
Ну что такого,экспорт,торговля,валютная выручка,ещё и организация производства товаров,финансовое процветание,с экономический точки зрения одни плюсы,минус только один - не получили хабари хабарники из податковой и таможни.
Контробанда безсмертна!!!
Интересно само понятие слова контрабанда. З итальянского это- " против правительственного указа"., то-есть "контра" это против, а "банда" это правительство.
