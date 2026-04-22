Сигарети безпілотником до Румунії: БЕБ на Буковині викрило схему контрабандистів

Детективи Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області викрили схему незаконного переправлення контрафактних сигарет до Румунії за допомогою саморобних безпілотників. За одну ніч зловмисники могли переправляти до 12 ящиків тютюнових виробів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області припинили схему незаконного переміщення сигарет без марок акцизного податку через кордон.

Використовували саморобні безпілотники

Встановлено, що мешканці прикордоння намагалися незаконно переправити контрафактні тютюнові вироби до Румунії. Для цього вони використовували саморобні безпілотники, які придбали у невідомих "конструкторів" на Закарпатті.

Запускали в Румунію з катапульти

Запуски здійснювали вночі з приватної ділянки у прикордонному селі. Для цього використовували спеціальну катапульту.

Дрони здатні долати до 25 км і скидати вантаж у визначеному місці.

Керування здійснювали дистанційно.

За одну ніч зловмисники встигали переправити до 12 ящиків сигарет.

Що вилучили?

Під час огляду місця події детективи вилучили 34 пакунки сигарет без марок акцизного податку, 2 безпілотні літальні апарати та пускову установку.

Орієнтована вартість вилучених тютюнових виробів - понад 1 млн грн.

Наразі досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів) триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

