Сигарети безпілотником до Румунії: БЕБ на Буковині викрило схему контрабандистів
Детективи Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області викрили схему незаконного переправлення контрафактних сигарет до Румунії за допомогою саморобних безпілотників. За одну ніч зловмисники могли переправляти до 12 ящиків тютюнових виробів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області припинили схему незаконного переміщення сигарет без марок акцизного податку через кордон.
Використовували саморобні безпілотники
Встановлено, що мешканці прикордоння намагалися незаконно переправити контрафактні тютюнові вироби до Румунії. Для цього вони використовували саморобні безпілотники, які придбали у невідомих "конструкторів" на Закарпатті.
Запускали в Румунію з катапульти
Запуски здійснювали вночі з приватної ділянки у прикордонному селі. Для цього використовували спеціальну катапульту.
- Дрони здатні долати до 25 км і скидати вантаж у визначеному місці.
- Керування здійснювали дистанційно.
- За одну ніч зловмисники встигали переправити до 12 ящиків сигарет.
Що вилучили?
Під час огляду місця події детективи вилучили 34 пакунки сигарет без марок акцизного податку, 2 безпілотні літальні апарати та пускову установку.
Орієнтована вартість вилучених тютюнових виробів - понад 1 млн грн.
Наразі досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів) триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Ориентировочная стоимость изъятых табачных изделий - более 1 млн грн.
Если вы меня спросите, я вам скажу более 29 тысяч стоит пачка сигарет без марки акцизного налога.
В ящике 50 блоков. Верно?
Если пачка с акцизой маркой стоит 150 грн. А без акциза - 58 (из заметки) значит в стоимости пачки ⅔ - это налог?
В Болгарии Ротманс 3 евро (6 левов). Какой смысл в контрабандном приобретении украинской табачной херни, если оф. цены у нас и в Европе одинаковые?
Пачка цигарок - це 20 (25) шт.
Блок цигарок - це 10 пачок.
Ящик цигарок - це 50, рідше 40 чи 30 пачок.
Пакунок це російською "европоддон" чи "контейнер"
В якому академічному словнику пакунок це ящик?
Интересно само понятие слова контрабанда. З итальянского это- " против правительственного указа"., то-есть "контра" это против, а "банда" это правительство.