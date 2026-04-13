Ліквідована схема обігу нелегальних електронних сигарет на десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему незаконного виробництва та продажу рідин для електронних сигарет, яка діяла на території України з 2023 року.

Злочинна група організувала повний цикл нелегального обігу нікотиновмісних сумішей. Також вони продавали заборонені в Україні рідин з ароматизаторами, тобто смаками, відмінними від тютюнового, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Незаконну продукцію ділки реалізовували через розгалужену систему збуту, зокрема, фізичні точки та онлайн-магазини викритої мережі.

Роботу нелегального бізнесу забезпечували понад 200 залучених осіб.

У межах спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у місті Києві, а також на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання організаторів, на виробничих майданчиках і в точках збуту готової продукції.

Вилучено:

близько 43,5 тис. ароматизаторів;

30,2 тис. одиниць гліцерину;

36 тис. підсилювачів смаку та міцності;

19,8 тис. картриджів;

3,6 тис. под-систем;

27 комплектів обладнання;

сировину: 180 л пропіленгліколю, 660 л гліцерину та 205 л ароматизаторів.

Крім того, вилучено понад 70 тисяч доларів США, комп’ютерну техніку та чорнові записи щодо діяльності фігурантів.

Загальна вартість вилученого майна становить близько 30 мільйонів гривень. Ці активи буде арештовано.

Незаконні МАФи, через які збували продукцію, вже демонтовано.

Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб і готуємо подальші процесуальні рішення.



















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