Ликвидирована схема оборота нелегальных электронных сигарет на десятки миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ
Офис Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности раскрыл масштабную схему незаконного производства и продажи жидкостей для электронных сигарет, которая действовала на территории Украины с 2023 года.
Преступная группа организовала полный цикл нелегального оборота никотиносодержащих смесей. Также они продавали запрещенные в Украине жидкости с ароматизаторами, то есть со вкусами, отличными от табачного, сообщает Цензор.НЕТ.
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Незаконную продукцию дельцы реализовывали через разветвленную систему сбыта, в частности, физические точки и онлайн-магазины разоблаченной сети.
Работу нелегального бизнеса обеспечивали более 200 привлеченных лиц.
В рамках спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в городе Киеве, а также на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. Следственные действия проводились по местам проживания организаторов, на производственных площадках и в точках сбыта готовой продукции.
Изъято:
- около 43,5 тыс. ароматизаторов;
- 30,2 тыс. единиц глицерина;
- 36 тыс. усилителей вкуса и крепости;
- 19,8 тыс. картриджей;
- 3,6 тыс. под-систем;
- 27 комплектов оборудования;
- сырье: 180 л пропиленгликоля, 660 л глицерина и 205 л ароматизаторов.
Кроме того, изъято более 70 тысяч долларов США, компьютерная техника и черновые записи о деятельности фигурантов.
Общая стоимость изъятого имущества составляет около 30 миллионов гривен. Эти активы будут арестованы.
Незаконные МАФы, через которые сбывали продукцию, уже демонтированы.
Расследование продолжается. Устанавливаем полный круг причастных лиц и готовим дальнейшие процессуальные решения.
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