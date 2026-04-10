Готовил подрыв железной дороги под Киевом: к 15 годам приговорен предатель, воевавший против Украины, - Офис Генпрокурора

Гражданин Украины — бывший боевик террористической организации "ДНР", который сотрудничал со спецслужбами РФ и содействовал подрывной деятельности в окрестностях Киева, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Выполнял задания РФ

Доказано, что с 2014 по 2016 год он добровольно воевал на стороне террористической организации "ДНР", где был завербован представителями спецслужб РФ для выполнения задач в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Впоследствии, переехав в пригород Киева, осужденный действовал по указаниям кураторов из РФ. Он принял участие в подготовке подрыва на железной дороге, в частности, было обнаружено более 4 кг взрывчатки, а также запалы и детонаторы. Он обеспечил их скрытое хранение.

Задержание и приговор

Отмечается, что во время попытки передачи подготовленного взрывчатого вещества для дальнейшего использования его разоблачили и задержали.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

