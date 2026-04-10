РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13866 посетителей онлайн
Новости Приговоры за государственную измену
288 3

Готовил подрыв железной дороги под Киевом: к 15 годам приговорен предатель, воевавший против Украины, - Офис Генпрокурора

Предатель получил 15 лет

Гражданин Украины — бывший боевик террористической организации "ДНР", который сотрудничал со спецслужбами РФ и содействовал подрывной деятельности в окрестностях Киева, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Выполнял задания РФ

Доказано, что с 2014 по 2016 год он добровольно воевал на стороне террористической организации "ДНР", где был завербован представителями спецслужб РФ для выполнения задач в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Впоследствии, переехав в пригород Киева, осужденный действовал по указаниям кураторов из РФ. Он принял участие в подготовке подрыва на железной дороге, в частности, было обнаружено более 4 кг взрывчатки, а также запалы и детонаторы. Он обеспечил их скрытое хранение.

Читайте также: Наводил ракеты РФ по западным областям Украины: до 15 лет приговорен предатель, - СБУ

Задержание и приговор

Отмечается, что во время попытки передачи подготовленного взрывчатого вещества для дальнейшего использования его разоблачили и задержали.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Читайте также: До 15 лет приговорен участник агентурной группы ФСБ на Днепропетровщине, - СБУ

Автор: 

железная дорога (1463) государственная измена (1658) Офис Генпрокурора (3017)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воно воювало і вбивало! Де довічне? Чому ця тварина теоретично зможе жити серед людей???
показать весь комментарий
10.04.2026 16:12 Ответить
+ +
показать весь комментарий
10.04.2026 16:16 Ответить
То у що 73% не проти, їм "кáкая разніца".
показать весь комментарий
10.04.2026 16:51 Ответить
 
 