Готовил подрыв железной дороги под Киевом: к 15 годам приговорен предатель, воевавший против Украины, - Офис Генпрокурора
Гражданин Украины — бывший боевик террористической организации "ДНР", который сотрудничал со спецслужбами РФ и содействовал подрывной деятельности в окрестностях Киева, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Выполнял задания РФ
Доказано, что с 2014 по 2016 год он добровольно воевал на стороне террористической организации "ДНР", где был завербован представителями спецслужб РФ для выполнения задач в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.
Впоследствии, переехав в пригород Киева, осужденный действовал по указаниям кураторов из РФ. Он принял участие в подготовке подрыва на железной дороге, в частности, было обнаружено более 4 кг взрывчатки, а также запалы и детонаторы. Он обеспечил их скрытое хранение.
Задержание и приговор
Отмечается, что во время попытки передачи подготовленного взрывчатого вещества для дальнейшего использования его разоблачили и задержали.
Обвиняемый полностью признал свою вину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль