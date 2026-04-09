Наводил ракеты РФ по западным областям Украины: до 15 лет приговорен предатель, - СБУ
Агент ФСБ, разоблаченный СБУ в августе 2023 года в Хмельницкой области, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что злоумышленник готовил ракетную атаку рашистов по железнодорожной инфраструктуре региона.
Для этого он пытался установить GPS-трекер возле стратегически важного объекта местного филиала"Укрзализныци". По сигналам "маячка" рашисты планировали нанести ракетный удар по локации потенциальной "цели", чтобы нарушить логистику грузовых перевозок, в частности военных эшелонов Сил обороны.
Задержание агента
Агента задержали, когда он проводил доразведку на месте запланированного обстрела и пытался установить там GPS-навигатор.
Подготовкой воздушной атаки РФ занимался житель Славуты, который работал на сотрудника "крымского управления ФСБ".
После инструктажа по корректировке обстрела агент приступил к выполнению вражеского задания в обмен на деньги из РФ, которые ему обещали перевести на банковскую карту. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены ноутбук, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами его контактов с российской спецслужбой.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
