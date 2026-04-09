Наводив ракети РФ по західних областях України: до 15 років засуджено зрадника, - СБУ

Агент ФСБ, якого СБУ викрила у серпні 2023 року на Хмельниччині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що зловмисник готував ракетну атаку рашистів по залізничній інфраструктурі регіону.

Для цього він намагався встановити GPS-трекер біля стратегічно важливого об’єкта місцевої філії "Укрзалізниці". За сигналами "маячка" рашисти планували вдарити ракетами по локації потенційної "цілі", щоб порушити логістику вантажних перевезень, зокрема військових ешелонів Сил оборони.

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Затримання агента

Агента затримали, коли він провів дорозвідку на місці запланованого обстрілу і намагався встановити там GPS-навідник.

Підготовкою повітряної атаки РФ займався мешканець Славути, який працював на співробітника "кримського управління ФСБ".

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Після інструктажу з коригування обстрілу агент приступив до виконання ворожого завдання в обмін на гроші з РФ, які йому обіцяли перевести на банківську картку. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, мобільні телефони та SIM-карти із доказами його контактів з російською спецслужбою.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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