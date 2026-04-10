Готував підрив залізниці під Києвом: до 15 років засуджено зрадника, який воював проти України, - Офіс Генпрокурора

Громадянина України – колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який співпрацював зі спецслужбами РФ і сприяв підривній діяльності під Києвом, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Виконував завдання РФ

Доведено, що з 2014 по 2016 рік він добровільно воював на боці терористичної організації "ДНР", де був завербований представниками спецслужб РФ для виконання завдань на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

Згодом, переїхавши до передмістя Києва, засуджений діяв за вказівками кураторів із РФ. Він взяв участь у підготовці підриву на залізниці, зокрема відшукано понад 4 кг вибухівки, а також запали та детонатори. Він забезпечив їх приховане зберігання.

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Затримання та вирок

Зазначається, що під час спроби передачі підготовленої вибухівки для подальшого використання його викрили та затримали.

Обвинувачений повністю визнав свою вину.

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