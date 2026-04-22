Сигареты с помощью дрона в Румынию: БЭБ на Буковине раскрыло схему контрабандистов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области раскрыли схему незаконной переправки контрафактных сигарет в Румынию с помощью самодельных беспилотников. За одну ночь злоумышленники могли переправлять до 12 ящиков табачных изделий.

об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области пресекли схему незаконного перемещения сигарет без марок акцизного налога через границу.

Использовали самодельные беспилотники

Установлено, что жители приграничной зоны пытались незаконно переправить контрафактные табачные изделия в Румынию. Для этого они использовали самодельные беспилотники, которые приобрели у неизвестных "конструкторов" на Закарпатье.

Запускали в Румынию с катапульты

Запуски осуществляли ночью с частного участка в приграничном селе. Для этого использовали специальную катапульту.

Дроны способны преодолевать до 25 км и сбрасывать груз в определенном месте.

Управление осуществлялось дистанционно.

За одну ночь злоумышленники успевали переправить до 12 ящиков сигарет.

Что изъяли?

Во время осмотра места происшествия детективы изъяли 34 пачки сигарет без марок акцизного налога, 2 беспилотных летательных аппарата и пусковую установку.

Ориентировочная стоимость изъятых табачных изделий — более 1 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, транспортировка с целью сбыта и сбыт подакцизных товаров). Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

