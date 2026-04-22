Сигареты с помощью дрона в Румынию: БЭБ на Буковине раскрыло схему контрабандистов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области раскрыли схему незаконной переправки контрафактных сигарет в Румынию с помощью самодельных беспилотников. За одну ночь злоумышленники могли переправлять до 12 ящиков табачных изделий.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области пресекли схему незаконного перемещения сигарет без марок акцизного налога через границу.

Использовали самодельные беспилотники

Установлено, что жители приграничной зоны пытались незаконно переправить контрафактные табачные изделия в Румынию. Для этого они использовали самодельные беспилотники, которые приобрели у неизвестных "конструкторов" на Закарпатье.

Запускали в Румынию с катапульты

Запуски осуществляли ночью с частного участка в приграничном селе. Для этого использовали специальную катапульту.

  • Дроны способны преодолевать до 25 км и сбрасывать груз в определенном месте.
  • Управление осуществлялось дистанционно.
  • За одну ночь злоумышленники успевали переправить до 12 ящиков сигарет.

Что изъяли?

Во время осмотра места происшествия детективы изъяли 34 пачки сигарет без марок акцизного налога, 2 беспилотных летательных аппарата и пусковую установку.

Ориентировочная стоимость изъятых табачных изделий — более 1 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, транспортировка с целью сбыта и сбыт подакцизных товаров). Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Коли війна закінчиться - Мадяр (Бровді) зможе стати конкурентом Amazon ...
22.04.2026 17:43 Ответить
В одном из интервью, Р. Бровди упоминал, шо "после войны" планирует выехать из Украины. Догадайтесь куда.
22.04.2026 17:49 Ответить
До Безоса - налагоджувати логістику ?
22.04.2026 17:59 Ответить
Холодно). Но намерения(Бровди) могут и изменится.
22.04.2026 18:02 Ответить
Після війни в нас буде багато пвк.А за наших фахівців сбс люба країна заплатить любі гроші.Ще перед великою війною ветеранів АТО вербували на охорону кораблів від піратів.Робота не пильна,за нормальні гроші.Я серйозно збирався їхать,жінка не пустила)))
22.04.2026 18:04 Ответить
Деякі фірми які виробляють бпла починали з того що робили їх для контрабандистів.А цих талановитих дронщиків треба залучить у сбс.Були злочинцями,а стануть шановними захисниками батьківщини.
22.04.2026 17:56 Ответить
Во время осмотра места происшествия детективы изъяли 34 пачки сигарет без марок акцизного налога, 2 беспилотных летательных аппарата и пусковую установку.
Ориентировочная стоимость изъятых табачных изделий - более 1 млн грн. Источник: https://censor.net/ru/n3611868
Если вы меня спросите, я вам скажу более 29 тысяч стоит пачка сигарет без марки акцизного налога.
Аналитический сайт номер 1 Украины
22.04.2026 18:32 Ответить
Питання, найуха вводили драконівські акцизи спочатку в ЄС, а потім вже і Україна? Боротьба з палінням? Менше стало курців? Хер там! Чинуші при владі просто набиваються собі кармани.
22.04.2026 18:33 Ответить
 
 