Сигареты с помощью дрона в Румынию: БЭБ на Буковине раскрыло схему контрабандистов
Детективы Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области раскрыли схему незаконной переправки контрафактных сигарет в Румынию с помощью самодельных беспилотников. За одну ночь злоумышленники могли переправлять до 12 ящиков табачных изделий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области пресекли схему незаконного перемещения сигарет без марок акцизного налога через границу.
Использовали самодельные беспилотники
Установлено, что жители приграничной зоны пытались незаконно переправить контрафактные табачные изделия в Румынию. Для этого они использовали самодельные беспилотники, которые приобрели у неизвестных "конструкторов" на Закарпатье.
Запускали в Румынию с катапульты
Запуски осуществляли ночью с частного участка в приграничном селе. Для этого использовали специальную катапульту.
- Дроны способны преодолевать до 25 км и сбрасывать груз в определенном месте.
- Управление осуществлялось дистанционно.
- За одну ночь злоумышленники успевали переправить до 12 ящиков сигарет.
Что изъяли?
Во время осмотра места происшествия детективы изъяли 34 пачки сигарет без марок акцизного налога, 2 беспилотных летательных аппарата и пусковую установку.
Ориентировочная стоимость изъятых табачных изделий — более 1 млн грн.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, транспортировка с целью сбыта и сбыт подакцизных товаров). Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
Если вы меня спросите, я вам скажу более 29 тысяч стоит пачка сигарет без марки акцизного налога.
