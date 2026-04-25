В Румынии эвакуировали более 200 человек после падения дрона со взрывчаткой, - СМИ

В Румынии эвакуировали более 200 человек после падения российского дрона

В румынском городе Галац после падения беспилотника с взрывчаткой власти срочно эвакуировали местных жителей из опасной зоны.

Эвакуация после падения дрона

Беспилотник упал в жилом районе, после чего специалисты подтвердили наличие взрывчатого вещества.

Из-за угрозы детонации власти установили зону безопасности радиусом 200 метров.

Из опасной территории эвакуировали не менее 220 человек.

Часть жителей покинула район самостоятельно, остальных вывозили спасатели, полиция и жандармерия.

Особое внимание уделили маломобильным гражданам – 11 человек эвакуировали с помощью специального транспорта и машин скорой помощи.

Читайте: Сигареты с помощью дрона в Румынию: БЭБ на Буковине раскрыло схему контрабандистов

Что дальше

После завершения эвакуации специалисты приступили к сбору обломков беспилотника.

Их планируют транспортировать в специально отведенную зону за пределами города.

Там дрон будет уничтожен путем контролируемого подрыва с соблюдением повышенных мер безопасности.

Инцидент произошел на фоне очередной массированной атаки РФ на Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ использует территорию Беларуси, Молдовы и Румынии для пролета "шахедов", - Игнат

❗️НАТО офіційно «вступила у війну проти рф»: росвоєнкори почали погрожувати Румунії, бо вночі винищувачі Eurofighter Typhoon збивали БпЛА над Одещиною (команду на збиття офіційно надало Міноборони) - не виключено, що незабаром росія піде масованими дроновими атаками вже по Румунії
25.04.2026 14:05 Ответить
За репост помий скільки отримуєш?
25.04.2026 14:38 Ответить
Кацап, тут водкі нєт!
25.04.2026 14:41 Ответить
не п'ю с 5 класу
25.04.2026 15:01 Ответить
Погано ж ти вчився в 5 му класі, не знаєш що українською З, а не С класу
25.04.2026 15:31 Ответить
Eurofighter Typhoon після згоди від України збили дрони над територією України (близько кордону) - https://www.mapn.ro/cpresa/19219_informa%C8%9Bie-de-presa?fbclid=IwY2xjawRZWjBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFPM3M2MmZZT2Z3blZuaGhIc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmxbaSNgkZgJrE4op-Xkk3RGiHYSPOBnxcfNFYD9lgtmrlW-kX0fZ1CReb-5_aem_eDWlX9r4UHarVkcJQOfIvA Міністерство Оборони Румунії
ранці суботи, 25 квітня, російські війська відновили атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією, в повіті Тулча.

Радари MApN виявили безпілотники, що пролетіли поблизу повітряного простору Румунії. Два літаки Eurofighter Typhoon британських ВПС зі складу бойової служби Посиленої повітряної поліції злетіли о 02:00 з 86-ї авіабази у Фетешті.

Національний військовий командний центр повідомив IGSU про встановлення заходів щодо оповіщення населення в населених пунктах Грінду та Ісакча, повіт Тулча, і о 02:14 було передано повідомлення RO-ALERT.

Мешканці Галаца повідомили через службу 112 о 02:31 про падіння об'єкта в районі Траянської застави.
25.04.2026 15:38 Ответить
 
 