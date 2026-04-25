В Румынии эвакуировали более 200 человек после падения дрона со взрывчаткой, - СМИ
В румынском городе Галац после падения беспилотника с взрывчаткой власти срочно эвакуировали местных жителей из опасной зоны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет HotNews.ro.
Эвакуация после падения дрона
Беспилотник упал в жилом районе, после чего специалисты подтвердили наличие взрывчатого вещества.
Из-за угрозы детонации власти установили зону безопасности радиусом 200 метров.
Из опасной территории эвакуировали не менее 220 человек.
Часть жителей покинула район самостоятельно, остальных вывозили спасатели, полиция и жандармерия.
Особое внимание уделили маломобильным гражданам – 11 человек эвакуировали с помощью специального транспорта и машин скорой помощи.
Что дальше
После завершения эвакуации специалисты приступили к сбору обломков беспилотника.
Их планируют транспортировать в специально отведенную зону за пределами города.
Там дрон будет уничтожен путем контролируемого подрыва с соблюдением повышенных мер безопасности.
Инцидент произошел на фоне очередной массированной атаки РФ на Украину.
ранці суботи, 25 квітня, російські війська відновили атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією, в повіті Тулча.
Радари MApN виявили безпілотники, що пролетіли поблизу повітряного простору Румунії. Два літаки Eurofighter Typhoon британських ВПС зі складу бойової служби Посиленої повітряної поліції злетіли о 02:00 з 86-ї авіабази у Фетешті.
Національний військовий командний центр повідомив IGSU про встановлення заходів щодо оповіщення населення в населених пунктах Грінду та Ісакча, повіт Тулча, і о 02:14 було передано повідомлення RO-ALERT.
Мешканці Галаца повідомили через службу 112 о 02:31 про падіння об'єкта в районі Траянської застави.