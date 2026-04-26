Уламки третього за два дні дрона виявили в Румунії

У неділю, 26 квітня, у повіті Тулча в Румунії знайшли нові фрагменти безпілотника.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Міністерство національної оборони отримало повідомлення про виявлення фрагментів безпілотника між населеними пунктами Лункавіца та Векерень у повіті Тулча", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ділянку охороняють співробітники Міністерства внутрішніх справ. На місце події також вирушила спільна команда фахівців Міністерства національної оборони та Румунської розвідувальної служби для експертного дослідження.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у румунському місті Галац після падіння безпілотника з вибухівкою влада терміново евакуювала місцевих жителів із небезпечної зони.

Під час нічної атаки російських безпілотників по півдню України Румунія була змушена підняти в повітря винищувачі британських ВПС у межах місії НАТО для патрулювання повітряного простору.

У суботу посла РФ у Бухаресті викликали до МЗС Румунії після падіння російського безпілотника цієї ночі в районі Галаца

Пізніше повідомлялося про виявлення в Румунії уламків ще одного дрона.

