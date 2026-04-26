Уламки третього за два дні дрона виявили в Румунії
У неділю, 26 квітня, у повіті Тулча в Румунії знайшли нові фрагменти безпілотника.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Міністерство національної оборони отримало повідомлення про виявлення фрагментів безпілотника між населеними пунктами Лункавіца та Векерень у повіті Тулча", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ділянку охороняють співробітники Міністерства внутрішніх справ. На місце події також вирушила спільна команда фахівців Міністерства національної оборони та Румунської розвідувальної служби для експертного дослідження.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що у румунському місті Галац після падіння безпілотника з вибухівкою влада терміново евакуювала місцевих жителів із небезпечної зони.
- Під час нічної атаки російських безпілотників по півдню України Румунія була змушена підняти в повітря винищувачі британських ВПС у межах місії НАТО для патрулювання повітряного простору.
- У суботу посла РФ у Бухаресті викликали до МЗС Румунії після падіння російського безпілотника цієї ночі в районі Галаца
- Пізніше повідомлялося про виявлення в Румунії уламків ще одного дрона.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орест Хома #615901
показати весь коментар26.04.2026 18:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Олена Тихонова #468839
показати весь коментар26.04.2026 18:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар26.04.2026 18:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oigen Pat
показати весь коментар26.04.2026 18:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар26.04.2026 18:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
westwlad
показати весь коментар26.04.2026 18:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Мирон Боднар
показати весь коментар26.04.2026 19:15 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Az AZLK
показати весь коментар26.04.2026 21:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль