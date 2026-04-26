Обломки третьего за два дня дрона обнаружили в Румынии

В воскресенье, 26 апреля, в уезде Тулча в Румынии обнаружили новые фрагменты беспилотника.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Министерство национальной обороны получило сообщение об обнаружении фрагментов беспилотника между населенными пунктами Лункавица и Векерень в уезде Тулча", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок охраняют сотрудники Министерства внутренних дел. На место происшествия также отправилась совместная команда специалистов Министерства национальной обороны и Румынской разведывательной службы для экспертного исследования.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в румынском городе Галац после падения беспилотника со взрывчаткой власти срочно эвакуировали местных жителей из опасной зоны.

Во время ночной атаки российских беспилотников на юг Украины Румыния была вынуждена поднять в воздух истребители британских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

В субботу посла РФ в Бухаресте вызвали в МИД Румынии после падения российского беспилотника этой ночью в районе Галаца

Позже сообщалось об обнаружении в Румынии обломков еще одного дрона.

