Посла РФ вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника в районе Галаца

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою в субботу вызвала посла РФ в Бухаресте в Министерство иностранных дел после падения российского беспилотника, который использовался для атак на украинскую гражданскую инфраструктуру, этой ночью в районе Галаца

Об этом сообщает Agerpres, передает Цензор.НЕТ.

Безответственные действия РФ

"Российская Федерация нарушила суверенитет воздушного пространства Румынии очередными безответственными действиями, которые могли поставить под угрозу общественную безопасность", — говорится в сообщении румынского МИД.

В МИД также подчеркнули, что инцидент, произошедший в субботу утром, является "безответственным и провокационным актом, нарушающим основные принципы международного права".

"Более четырех лет Россия ведет незаконную войну против Украины. Это не только жестокий империалистический акт агрессии против суверенного соседа, но и нарушение регионального и глобального мира и безопасности", – добавили в МИД.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в румынском городе Галац после падения беспилотника со взрывчаткой власти срочно эвакуировали местных жителей из опасной зоны.

Во время ночной атаки российских беспилотников на юг Украины Румыния была вынуждена поднять в воздух истребители британских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

