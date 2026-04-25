Обломки российских дронов в Румынии и Молдове Сбивание дронов в Румынии
Посла РФ вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника в районе Галаца

МИД Румынии вызвал посла РФ

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою в субботу вызвала посла РФ в Бухаресте в Министерство иностранных дел после падения российского беспилотника, который использовался для атак на украинскую гражданскую инфраструктуру, этой ночью в районе Галаца

Об этом сообщает Agerpres, передает Цензор.НЕТ.

Безответственные действия РФ

"Российская Федерация нарушила суверенитет воздушного пространства Румынии очередными безответственными действиями, которые могли поставить под угрозу общественную безопасность", — говорится в сообщении румынского МИД.

В МИД также подчеркнули, что инцидент, произошедший в субботу утром, является "безответственным и провокационным актом, нарушающим основные принципы международного права".

"Более четырех лет Россия ведет незаконную войну против Украины. Это не только жестокий империалистический акт агрессии против суверенного соседа, но и нарушение регионального и глобального мира и безопасности", – добавили в МИД.

Что предшествовало

якщо Румунія буде продовжувати бикувати, то трамп може її виключити з НАТО.
25.04.2026 16:46 Ответить
хвіст на пуйла підняла
25.04.2026 16:47 Ответить
Ги,ги. Нас там нєт. Это нє мы.
25.04.2026 16:47 Ответить
Якби була ООН,
то тоді проти підарів би просто було ембарго.
Всі уроди які навіть чіпи поставляють в обхід = х50 разів штраф. за те що поставили, по ціні.
Так що, це тупо якось, виглядає як .... ну от Трамп каже про "карти". ну от, згадується пісня кацапської групи - "Игры не для нас".
Інакше ніяк. Настільки очевидної агресії не було, ну там хіба як Карфаген проти Сагунту, а Рим "вписався". ну і ще пару тисяч таких речей... а, ну..... бл.., а ще скоро Тайвань звільняти треба будемо, вот тогда заживем... о , ой, ..
25.04.2026 16:51 Ответить
Викликали посла... Посол сказав "пашліви на..."
25.04.2026 16:59 Ответить
Кацап як завжди відморозиться і на цьому кінець.
25.04.2026 16:59 Ответить
Кстати, орочье, ратуючее в видосиках за яо, вы себе бункеры прикупили? или царь вас наивных к себе пустит, ядерную пыль на ваших личиках переждать? Туапсинцы машино забеги допроводились. `Мы не это думали`, плачут теперь, да поздно.
25.04.2026 17:28 Ответить
 
 