Посла РФ вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника в районе Галаца
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою в субботу вызвала посла РФ в Бухаресте в Министерство иностранных дел после падения российского беспилотника, который использовался для атак на украинскую гражданскую инфраструктуру, этой ночью в районе Галаца
Об этом сообщает Agerpres, передает Цензор.НЕТ.
Безответственные действия РФ
"Российская Федерация нарушила суверенитет воздушного пространства Румынии очередными безответственными действиями, которые могли поставить под угрозу общественную безопасность", — говорится в сообщении румынского МИД.
В МИД также подчеркнули, что инцидент, произошедший в субботу утром, является "безответственным и провокационным актом, нарушающим основные принципы международного права".
"Более четырех лет Россия ведет незаконную войну против Украины. Это не только жестокий империалистический акт агрессии против суверенного соседа, но и нарушение регионального и глобального мира и безопасности", – добавили в МИД.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в румынском городе Галац после падения беспилотника со взрывчаткой власти срочно эвакуировали местных жителей из опасной зоны.
- Во время ночной атаки российских беспилотников на юг Украины Румыния была вынуждена поднять в воздух истребители британских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
то тоді проти підарів би просто було ембарго.
Всі уроди які навіть чіпи поставляють в обхід = х50 разів штраф. за те що поставили, по ціні.
Так що, це тупо якось, виглядає як .... ну от Трамп каже про "карти". ну от, згадується пісня кацапської групи - "Игры не для нас".
Інакше ніяк. Настільки очевидної агресії не було, ну там хіба як Карфаген проти Сагунту, а Рим "вписався". ну і ще пару тисяч таких речей... а, ну..... бл.., а ще скоро Тайвань звільняти треба будемо, вот тогда заживем... о , ой, ..