Во время ночной атаки РФ истребители НАТО сбили российский БПЛА, который из Одесщины направлялся в Румынию

Во время ночной атаки российских беспилотников на юг Украины Румыния была вынуждена поднять в воздух истребители британских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

По данным ведомства, российские дроны приблизились к украинско-румынской границе в районе уезда Тулча, вблизи города Рени.

"Самолет Eurofighter Typhoon установил радиолокационный контакт с целью, расположенной примерно в 1,5 км от портового города Рени, над украинской территорией. Пилотам было разрешено атаковать беспилотники", — говорится в заявлении румынского Минобороны.

Впоследствии в соседней Румынии зафиксировали падение обломков дрона.

"Жители Галаца сообщили в службу 112 о падении обломков в районе Барьера-Траян. На месте обнаружили фрагменты дрона в нескольких точках", — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, повреждены хозяйственное здание и линия электропередач. Пострадавших нет.

В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что инцидент является очередным свидетельством угрозы безопасности в регионе.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия РФ и подчеркивает, что они создают новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе", — заявили в ведомстве.

Массированный комбинированный удар 25 апреля

В ночь на 25 апреля российские войска осуществили очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались как западные, так и центральные регионы страны.

По предварительным данным Воздушных сил, основной удар был направлен на:

Киевщину.

Центральные регионы Украины.

Южные области.

Отдельные объекты критической инфраструктуры.

Силы противовоздушной обороны работали во многих регионах, фиксировалась значительная нагрузка из-за массивности атаки и комбинированного применения средств поражения.

В Днепре ночью раздалась серия взрывов, продолжавшихся несколько часов, после чего возникли пожары и значительные разрушения жилой и промышленной инфраструктуры.

Вследствие атаки:

погибли по меньшей мере 3 человека;

повреждения получили более 20 жителей, среди них ребенок;

частично разрушено как минимум одно 4-этажное жилое здание;

повреждены как минимум 5 многоэтажек, частные дома и предприятия;

возникли масштабные пожары, в частности на АЗС и промышленных объектах.

Под российским ударом оказался и Харьков. Враг атаковал несколько районов города. Пострадали мужчина и полуторагодовалый мальчик.

