Во время ночной атаки РФ истребители НАТО сбили российский БПЛА, который из Одесщины направлялся в Румынию
Во время ночной атаки российских беспилотников на юг Украины Румыния была вынуждена поднять в воздух истребители британских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.
По данным ведомства, российские дроны приблизились к украинско-румынской границе в районе уезда Тулча, вблизи города Рени.
"Самолет Eurofighter Typhoon установил радиолокационный контакт с целью, расположенной примерно в 1,5 км от портового города Рени, над украинской территорией. Пилотам было разрешено атаковать беспилотники", — говорится в заявлении румынского Минобороны.
Впоследствии в соседней Румынии зафиксировали падение обломков дрона.
"Жители Галаца сообщили в службу 112 о падении обломков в районе Барьера-Траян. На месте обнаружили фрагменты дрона в нескольких точках", — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, повреждены хозяйственное здание и линия электропередач. Пострадавших нет.
В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что инцидент является очередным свидетельством угрозы безопасности в регионе.
"Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия РФ и подчеркивает, что они создают новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе", — заявили в ведомстве.
Массированный комбинированный удар 25 апреля
В ночь на 25 апреля российские войска осуществили очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались как западные, так и центральные регионы страны.
По предварительным данным Воздушных сил, основной удар был направлен на:
- Киевщину.
- Центральные регионы Украины.
- Южные области.
- Отдельные объекты критической инфраструктуры.
Силы противовоздушной обороны работали во многих регионах, фиксировалась значительная нагрузка из-за массивности атаки и комбинированного применения средств поражения.
В Днепре ночью раздалась серия взрывов, продолжавшихся несколько часов, после чего возникли пожары и значительные разрушения жилой и промышленной инфраструктуры.
Вследствие атаки:
- погибли по меньшей мере 3 человека;
- повреждения получили более 20 жителей, среди них ребенок;
- частично разрушено как минимум одно 4-этажное жилое здание;
- повреждены как минимум 5 многоэтажек, частные дома и предприятия;
- возникли масштабные пожары, в частности на АЗС и промышленных объектах.
Под российским ударом оказался и Харьков. Враг атаковал несколько районов города. Пострадали мужчина и полуторагодовалый мальчик.
