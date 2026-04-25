2 272 20

Во время ночной атаки РФ истребители НАТО сбили российский БПЛА, который из Одесщины направлялся в Румынию

Атака дронов РФ: активирована авиация НАТО в Румынии

Во время ночной атаки российских беспилотников на юг Украины Румыния была вынуждена поднять в воздух истребители британских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

По данным ведомства, российские дроны приблизились к украинско-румынской границе в районе уезда Тулча, вблизи города Рени.

"Самолет Eurofighter Typhoon установил радиолокационный контакт с целью, расположенной примерно в 1,5 км от портового города Рени, над украинской территорией. Пилотам было разрешено атаковать беспилотники", — говорится в заявлении румынского Минобороны.

Впоследствии в соседней Румынии зафиксировали падение обломков дрона.

"Жители Галаца сообщили в службу 112 о падении обломков в районе Барьера-Траян. На месте обнаружили фрагменты дрона в нескольких точках", — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, повреждены хозяйственное здание и линия электропередач. Пострадавших нет.

В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что инцидент является очередным свидетельством угрозы безопасности в регионе.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия РФ и подчеркивает, что они создают новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе", — заявили в ведомстве.

Массированный комбинированный удар 25 апреля

В ночь на 25 апреля российские войска осуществили очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались как западные, так и центральные регионы страны.

По предварительным данным Воздушных сил, основной удар был направлен на:

  • Киевщину.
  • Центральные регионы Украины.
  • Южные области.
  • Отдельные объекты критической инфраструктуры.

Силы противовоздушной обороны работали во многих регионах, фиксировалась значительная нагрузка из-за массивности атаки и комбинированного применения средств поражения.

В Днепре ночью раздалась серия взрывов, продолжавшихся несколько часов, после чего возникли пожары и значительные разрушения жилой и промышленной инфраструктуры.

Вследствие атаки:

  • погибли по меньшей мере 3 человека;
  • повреждения получили более 20 жителей, среди них ребенок;
  • частично разрушено как минимум одно 4-этажное жилое здание;
  • повреждены как минимум 5 многоэтажек, частные дома и предприятия;
  • возникли масштабные пожары, в частности на АЗС и промышленных объектах.

Под российским ударом оказался и Харьков. Враг атаковал несколько районов города. Пострадали мужчина и полуторагодовалый мальчик.

Пів яєчка відросло! 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
25.04.2026 15:59 Ответить
І то добре. Це ж не яйце по 17...
показать весь комментарий
25.04.2026 16:02 Ответить
Нуу .. з почином!
показать весь комментарий
25.04.2026 16:02 Ответить
Перший крок він завжди самий важкий та важливий. І вони нарешті його зробили!
показать весь комментарий
25.04.2026 16:02 Ответить
Турки вже давно той крок зробили.
показать весь комментарий
25.04.2026 16:09 Ответить
НАТО офіційно «вступила у війну проти рф»
показать весь комментарий
25.04.2026 16:05 Ответить
Ну ніхера собі мужність! Можуть же закрити небо, як Зельман закриває небо в країнах Затоки, за рахунок життя українців, вестімо.
показать весь комментарий
25.04.2026 16:06 Ответить
5 років набирали сміливості щоб збити лише бпла , уявіть скільки сміливості будуть набиратися щоб потопити лоханку або збити літак московитів !
50-80 років
показать весь комментарий
25.04.2026 16:06 Ответить
ну от, збили і виявилося що це не так вже й страшно
показать весь комментарий
25.04.2026 16:07 Ответить
незабаром підкотить вибачення від НАТО за збитий кацапський пірдулет.
показать весь комментарий
25.04.2026 16:07 Ответить
А ось i євродопомога прийшла)))
показать весь комментарий
25.04.2026 16:08 Ответить
Збили то й збили - над Дніпром Шахедний Армагедон
показать весь комментарий
25.04.2026 16:09 Ответить
Дай боже не останній. Не так страшен чорт москаль як його малюють.
показать весь комментарий
25.04.2026 16:11 Ответить
Румуни ,поляки і усі хто в НАТО з дозволу України вже давно могли б літати в українському небі і збивати кацапські ракети й бпла.
показать весь комментарий
25.04.2026 16:12 Ответить
З почином!
показать весь комментарий
25.04.2026 16:17 Ответить
Читав про ПСВ, як вчинила Румунія. Ну і про Італію. Ну і про Японію.
І вгадаємо - кого для коаліції проти коммі зібрала Німеччина. Оце гавно, яке тільки шавкає гавкаючи, ах, ну ще ж головну шавку - Орбанівщину.
А ще ж Словаччина, чи Словенія. Ну от, сама срана срань зараз, крім Японії(ой, там острівочки вкрали, яких в Японії там щось 6849 вроді). Німеччина завжди в союзники знаходить таке гівно, як і рашка взагалі то, братья, чо.
показать весь комментарий
25.04.2026 16:25 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2026 16:36 Ответить
Сегодня вся Европа не заснет от волнения и радости. Получилось. Как ребенок который подстрелил своего первого кролика.
показать весь комментарий
25.04.2026 17:04 Ответить
 
 