Під час нічної атаки РФ винищувачі НАТО збили російський БпЛА, який з Одещини прямував до Румунії

Під час нічної атаки російських безпілотників по півдню України Румунія була змушена підняти в повітря винищувачі британських ВПС у межах місії НАТО для патрулювання повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

За даними відомства, російські дрони наблизилися до українсько-румунського кордону в районі повіту Тулча, поблизу міста Рені.

"Літак Eurofighter Typhoon встановив радіолокаційний контакт із ціллю, розташованою приблизно за 1,5 км від портового міста Рені, над українською територією. Пілотам було дозволено атакувати безпілотники", - йдеться в заяві румунського Міноборони.

Згодом у сусідній Румунії зафіксували падіння уламків дрона.

"Жителі Галаца повідомили у службу 112 про падіння уламків у районі Бар’єра-Траян. На місці виявили фрагменти дрона в кількох точках", — повідомили у відомстві.

За попередніми даними, пошкоджено господарську будівлю та лінію електропередач. Постраждалих немає.

У Міністерстві оборони Румунії наголосили, що інцидент є черговим свідченням загрози безпеці в регіоні.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує безвідповідальні дії РФ та наголошує, що вони створюють новий виклик регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні", - заявили у відомстві.

Масований комбінований удар 25 квітня

У ніч на 25 квітня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударом опинилися як західні, так і центральні регіони країни.

За попередніми даними Повітряних сил, основний удар був спрямований на:

Київську область;

Центральні регіони України;

Південні області;

Окремі об’єкти критичної інфраструктури.

Сили протиповітряної оборони працювали в багатьох регіонах, фіксувалося значне навантаження через масованість атаки та комбіноване застосування засобів ураження.

У Дніпрі вночі пролунала серія вибухів, що тривали кілька годин, після чого виникли пожежі та значні руйнування житлової й промислової інфраструктури. Унаслідок атаки загинули щонайменше 3 людини, ще понад 20 мешканців

поранення дістали понад 20 мешканців, серед них дитина;

частково зруйновано щонайменше одну 4-поверхову житлову будівлю;

пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, приватні будинки та підприємства;

виникли масштабні пожежі, зокрема на АЗС і промислових об’єктах.

Під російським ударом опинився і Харків. Ворог атакував декілька районів міста. Постраждав чоловік та півторарічний хлопчик.

