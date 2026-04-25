Новини Уламки російських дронів у Румунії та Молдові Збиття дронів у Румунії
737 9

Посла РФ викликали до МЗС Румунії після падіння безпілотника в районі Галаца

МЗС Румунії викликало посла РФ

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою в суботу викликала посла РФ у Бухаресті до Міністерства закордонних справ після падіння російського безпілотника, який використовувався для атак на українську цивільну інфраструктуру, цієї ночі в районі Галаца

Про це повідомляє Agerpres, передає Цензор.НЕТ.

Безвідповідальні дії РФ

"Російська Федерація порушила суверенітет повітряного простору Румунії черговими безвідповідальними діями, які могли поставити під загрозу громадську безпеку", – йдеться в повідомленні румунського МЗС.

У МЗС також наголосили, що інцидент, що стався в суботу вранці, є "безвідповідальним та провокаційним актом, який порушує основні принципи міжнародного права".

"Понад чотири роки Росія веде незаконну війну проти України. Це не лише жорстокий імперіалістичний акт агресії проти суверенного сусіда, але й порушення регіонального та глобального миру та безпеки", – додали в МЗС.

Що передувало

якщо Румунія буде продовжувати бикувати, то трамп може її виключити з НАТО.
25.04.2026 16:46 Відповісти
хвіст на пуйла підняла
25.04.2026 16:47 Відповісти
Ги,ги. Нас там нєт. Это нє мы.
25.04.2026 16:47 Відповісти
Якби була ООН,
то тоді проти підарів би просто було ембарго.
Всі уроди які навіть чіпи поставляють в обхід = х50 разів штраф. за те що поставили, по ціні.
Так що, це тупо якось, виглядає як .... ну от Трамп каже про "карти". ну от, згадується пісня кацапської групи - "Игры не для нас".
Інакше ніяк. Настільки очевидної агресії не було, ну там хіба як Карфаген проти Сагунту, а Рим "вписався". ну і ще пару тисяч таких речей... а, ну..... бл.., а ще скоро Тайвань звільняти треба будемо, вот тогда заживем... о , ой, ..
25.04.2026 16:51 Відповісти
Викликали посла... Посол сказав "пашліви на..."
25.04.2026 16:59 Відповісти
Кацап як завжди відморозиться і на цьому кінець.
25.04.2026 16:59 Відповісти
Кстати, орочье, ратуючее в видосиках за яо, вы себе бункеры прикупили? или царь вас наивных к себе пустит, ядерную пыль на ваших личиках переждать? Туапсинцы машино забеги допроводились. `Мы не это думали`, плачут теперь, да поздно.
25.04.2026 17:28 Відповісти
Вони живуть по військовим підручникам 70-х
первая степень лучевой балезни 50-150 рянтген заканчиваецца полным выздаравлением
втарая степень 150-250 рянтген требует лячения характерязуецца выпадением валос, как правило заканчиваецца полным выздаравлением
третья степянь 250-350 рянтген характяризуецца частымя смяртельными случаями и в аснавном заканчиваецца выздаравлением
чятвертая 350 и выше смяртельна
25.04.2026 17:50 Відповісти
Нормальная власть должна была сразу Туапсе эвакуировать. Пока хотя бы этот смог не осядет. Но похоже царю на русских `насрать`.
25.04.2026 17:56 Відповісти
 
 