Посла РФ викликали до МЗС Румунії після падіння безпілотника в районі Галаца
Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою в суботу викликала посла РФ у Бухаресті до Міністерства закордонних справ після падіння російського безпілотника, який використовувався для атак на українську цивільну інфраструктуру, цієї ночі в районі Галаца
Про це повідомляє Agerpres, передає Цензор.НЕТ.
Безвідповідальні дії РФ
"Російська Федерація порушила суверенітет повітряного простору Румунії черговими безвідповідальними діями, які могли поставити під загрозу громадську безпеку", – йдеться в повідомленні румунського МЗС.
У МЗС також наголосили, що інцидент, що стався в суботу вранці, є "безвідповідальним та провокаційним актом, який порушує основні принципи міжнародного права".
"Понад чотири роки Росія веде незаконну війну проти України. Це не лише жорстокий імперіалістичний акт агресії проти суверенного сусіда, але й порушення регіонального та глобального миру та безпеки", – додали в МЗС.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що у румунському місті Галац після падіння безпілотника з вибухівкою влада терміново евакуювала місцевих жителів із небезпечної зони.
- Під час нічної атаки російських безпілотників по півдню України Румунія була змушена підняти в повітря винищувачі британських ВПС у межах місії НАТО для патрулювання повітряного простору.
