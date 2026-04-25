Посла РФ викликали до МЗС Румунії після падіння безпілотника в районі Галаца

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою в суботу викликала посла РФ у Бухаресті до Міністерства закордонних справ після падіння російського безпілотника, який використовувався для атак на українську цивільну інфраструктуру, цієї ночі в районі Галаца

Про це повідомляє Agerpres, передає Цензор.НЕТ.

Безвідповідальні дії РФ

"Російська Федерація порушила суверенітет повітряного простору Румунії черговими безвідповідальними діями, які могли поставити під загрозу громадську безпеку", – йдеться в повідомленні румунського МЗС.

У МЗС також наголосили, що інцидент, що стався в суботу вранці, є "безвідповідальним та провокаційним актом, який порушує основні принципи міжнародного права".

"Понад чотири роки Росія веде незаконну війну проти України. Це не лише жорстокий імперіалістичний акт агресії проти суверенного сусіда, але й порушення регіонального та глобального миру та безпеки", – додали в МЗС.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у румунському місті Галац після падіння безпілотника з вибухівкою влада терміново евакуювала місцевих жителів із небезпечної зони.

Під час нічної атаки російських безпілотників по півдню України Румунія була змушена підняти в повітря винищувачі британських ВПС у межах місії НАТО для патрулювання повітряного простору.

