Новости Обломки российских дронов в Румынии и Молдове Сбивание дронов в Румынии
Обломки еще одного дрона обнаружили в Румынии

В Румынии обнаружили обломки дрона

В Румынии в районе фермы в уезде Тулча обнаружили обломки ещё одного дрона после ночной атаки РФ на Украину.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В субботу, 25 апреля, Министерство национальной обороны получило информацию о том, что в районе фермы вблизи поселка Векерень в уезде Тулча обнаружены обломки дрона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что территорию оцепили сотрудники пограничной полиции, а на место происшествия для выяснения обстоятельств и изъятия обломков для проведения экспертизы выехала совместная группа, в состав которой входят специалисты Министерства национальной обороны и Румынской разведывательной службы.

Что предшествовало

Не знаю що їм ще сказати.
А Третя Світова давно йде!! Європа не відсидиться
25.04.2026 20:40 Ответить
Бриты валят молча.
25.04.2026 20:47 Ответить
Рішуче заявили послу рф про уламки дрона. Влад Цепеш спокійний, все в порядку Румунія в надійних руках.
25.04.2026 21:09 Ответить
 
 