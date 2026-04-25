Обломки еще одного дрона обнаружили в Румынии
В Румынии в районе фермы в уезде Тулча обнаружили обломки ещё одного дрона после ночной атаки РФ на Украину.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В субботу, 25 апреля, Министерство национальной обороны получило информацию о том, что в районе фермы вблизи поселка Векерень в уезде Тулча обнаружены обломки дрона", — говорится в сообщении.
Отмечается, что территорию оцепили сотрудники пограничной полиции, а на место происшествия для выяснения обстоятельств и изъятия обломков для проведения экспертизы выехала совместная группа, в состав которой входят специалисты Министерства национальной обороны и Румынской разведывательной службы.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в румынском городе Галац после падения беспилотника со взрывчаткой власти срочно эвакуировали местных жителей из опасной зоны.
- Во время ночной атаки российских беспилотников на юг Украины Румыния была вынуждена поднять в воздух истребители британских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
- В субботу посла РФ в Бухаресте вызвали в МИД Румынии после падения российского беспилотника этой ночью в районе Галаца.
А Третя Світова давно йде!! Європа не відсидиться