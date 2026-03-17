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В Молдове у границы с Украиной обнаружили дрон со взрывчаткой. ФОТОрепортаж

Недалеко от села Тудора, в 2 км от границы с Украиной, обнаружили беспилотник со взрывчаткой, который впоследствии был обезврежен путем контролируемого подрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале правительства Молдовы.

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Инцидент произошел 17 марта в 09:55 по местному времени.

Местных жителей эвакуировали

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического отдела полиции, чтобы оценить опасность и обезвредить боевой блок беспилотника. На данный момент все местные жители эвакуированы.

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Дрон имел взрывной заряд

Через некоторое время саперы и полиция подтвердили, что беспилотник был активен и имел взрывной заряд. Эксперты провели контролируемый подрыв беспилотника.

В сообщении не уточняется происхождение дрона. Но на опубликованном фото он похож на одну из российских модификаций дрона "Шахед".

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В Молдове у границы с Украиной обнаружили дрон со взрывчаткой
В Молдове у границы с Украиной обнаружили дрон со взрывчаткой
В Молдове у границы с Украиной обнаружили дрон со взрывчаткой

Что предшествовало

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Молдове 6 февраля обнаружили неизвестный беспилотный летательный аппарат на севере страны.
  • Это уже третий дрон, обнаруженный в Молдове с начала 2026 года. 17 января БПЛА нашли возле села Нукарены Теленешского района. Тогда речь шла о дроне "Гербера" без боевой части.
  • Еще один беспилотник обнаружили 22 января в приграничном районе. Он имел боевую часть и был уничтожен на месте специалистами.

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