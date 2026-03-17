В Молдове у границы с Украиной обнаружили дрон со взрывчаткой. ФОТОрепортаж

Недалеко от села Тудора, в 2 км от границы с Украиной, обнаружили беспилотник со взрывчаткой, который впоследствии был обезврежен путем контролируемого подрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале правительства Молдовы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел 17 марта в 09:55 по местному времени.

Местных жителей эвакуировали

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического отдела полиции, чтобы оценить опасность и обезвредить боевой блок беспилотника. На данный момент все местные жители эвакуированы.

Смотрите также: Неизвестный беспилотник нашли на берегу озера в Молдове. ФОТО

Дрон имел взрывной заряд

Через некоторое время саперы и полиция подтвердили, что беспилотник был активен и имел взрывной заряд. Эксперты провели контролируемый подрыв беспилотника.

В сообщении не уточняется происхождение дрона. Но на опубликованном фото он похож на одну из российских модификаций дрона "Шахед".

Смотрите также: В Молдове нашли дрон, похожий на российский БПЛА "Гербера". ВИДЕО







Что предшествовало