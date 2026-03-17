В Молдове у границы с Украиной обнаружили дрон со взрывчаткой. ФОТОрепортаж
Недалеко от села Тудора, в 2 км от границы с Украиной, обнаружили беспилотник со взрывчаткой, который впоследствии был обезврежен путем контролируемого подрыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале правительства Молдовы.
Инцидент произошел 17 марта в 09:55 по местному времени.
Местных жителей эвакуировали
На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического отдела полиции, чтобы оценить опасность и обезвредить боевой блок беспилотника. На данный момент все местные жители эвакуированы.
Дрон имел взрывной заряд
Через некоторое время саперы и полиция подтвердили, что беспилотник был активен и имел взрывной заряд. Эксперты провели контролируемый подрыв беспилотника.
В сообщении не уточняется происхождение дрона. Но на опубликованном фото он похож на одну из российских модификаций дрона "Шахед".
Что предшествовало
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Молдове 6 февраля обнаружили неизвестный беспилотный летательный аппарат на севере страны.
- Это уже третий дрон, обнаруженный в Молдове с начала 2026 года. 17 января БПЛА нашли возле села Нукарены Теленешского района. Тогда речь шла о дроне "Гербера" без боевой части.
- Еще один беспилотник обнаружили 22 января в приграничном районе. Он имел боевую часть и был уничтожен на месте специалистами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль